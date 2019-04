¿Quién es el veedor de la policía que sobrevivió a un ataque sicarial?

Durante 21 años y seis meses, Armando Vergara fue escolta de la Policía, asignado a la Armada Nacional. El día que decidió dejar la institución, el 24 de noviembre de 2010, sabía que no lo haría para siempre; su don de servicio le impide estar lejos de la “sagrada institución”, como él la define.

Desde el 21 de mayo de 2013 es veedor de la Policía. Llegó a este cargo después de que él, junto a dos policías presentaron un acta de constitución a la Personería Distrital de Bogotá solicitando el aval para vigilar los recursos y el bienestar de la institución.

A partir de esa fecha, Vergara no ha dejado de luchar ni un solo día por los derechos de los miembros de la Policía, a pesar de no recibir un centavo como recompensa por su trabajo.

El atentado que sufrió el domingo 21 de abril a las 8:20 p.m. no es el primero desde que se encarga de velar por los derechos de la salud y el bienestar de todos los policías y sus familias. El 31 de julio de 2014, un año después de asumir la responsabilidad de ser veedor, sufrió el primer ataque. “Llegó una persona y realizó varios disparos a la casa que vivía con mi familia; debido a esto tuve que cambiar de residencia”, sostiene.



No se atreve a suponer quién podría estar detrás de las intimidaciones: “he realizado denuncias en contra de entidades del estado, de las Farc, el Eln y contra bandas criminales en redes sociales y medios de comunicación, pero desafortunadamente desconozco desde dónde vienen estas amenazas”, añade Vergara.



A estas denuncias se suman las que ha realizado revelando el maltrato laboral en contra de algunos agentes de la policía, el sobrecupo en las URIS y el desuso de las motos eléctricas compradas para la policía en Kennedy. Dice que constantemente recibe amenazas por redes, en llamadas telefónicas y en panfletos que llegan a su casa, y que así "es muy difícil vivir".



En las últimas semanas su trabajo ha consistido en denunciar la difícil situación que tienen que vivir algunos policías cuando trasladan a un capturado a Medicinal Legal en la URI de Puente Aranda.



"Como no hay suficientes funcionarios ellos deben quedarse con el capturado durante siete u ocho horas para que les den un dictamen, eso alarga su jornada laboral”, recalca. Según Vergara, cuando fueron a constatar la situación le negaron la entrada por supuestamente “vender la información a los medios”, lo que considera otra estrategia para intentar torpedear su trabajo.

Gracias al patrullero Balbuena estoy vivo. Pero él está preocupado, me dice que en moto no sale más, que tiene un hijo y que debe pensar en su futuro FACEBOOK

Se transporta en una moto, con un escolta y un chaleco que la Unidad Nacional de Protección le entregó a pesar de demostrar que requiere un esquema de seguridad más grande.



El esquema de protección no es solo un drama para su vida, también lo es para la del escolta que lo salvó de morir a manos de un sicario. “Gracias al patrullero Balbuena estoy vivo. Pero él está preocupado, me dice que en moto no sale más, que tiene un hijo y que debe pensar en su futuro”.



Reconoce que su situación económica y familiar no es fácil, sus dos hijas también han sido amenazadas “mi hija menor no me deja solo, dice que si tiene que morir a mi lado, lo hará”.



A sus 52 años deja claro que no desistirá a pesar de poner en riesgo su vida y solo tener como ingreso su pensión. “Yo solo le pido al estado que proteja la vida de los veedores y líderes sociales que trabajamos por los derechos humanos de las personas” finaliza Vergara.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO