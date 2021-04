Luto en Engativá por explosión que mató a un carpintero

Una explosión ocurrida hacia las 9 a.m. de este martes irrumpió la cotidianidad de los habitantes del barrio Villas del Dorado, en la localidad de Engativá.



Luis Molina, habitante del sector, pensó que se trataba del choque de un carro contra una casa, pero cuando salió de su vivienda se encontró con otro escenario. Había mucho humo, vidrios y casi todos sus vecinos salían asustados de sus casas.

“Sentí una explosión durísima, salí y vi a la gente corriendo. Había bastante aglomeración”, relató. Al ver tanta gente afuera, y en medio del susto, prefirió guardar distancia en ese momento.



El humo salía de otra vivienda, a unos 500 metros de donde estaba Luis. Allí, desde hace más de 20 años, opera una fábrica de muebles, cuyo propietario era ‘don Julio’, como lo conocía la comunidad.



Marybei García también se llevó tremendo susto. Ella, otra comerciante del sector, se encontraba trabajando en su tienda ubicada en la esquina de la carrera 109 con calle 68 c. “Empecé a escuchar que caían los vidrios. Empezó a salir humo de la casa de don Julio”, comentó.



Luego de la explosión, el reporte llegó a los oficiales de Bomberos. Las estaciones Garcés Navas, Ferias y Puente Aranda atendieron la emergencia. Al llegar encontraron un incendio que fue controlado con más de diez uniformados y dos máquinas extintoras.



Fue necesaria la intervención del Grupo de Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano porque una persona se encontraba atrapada.



Ese era don Julio. Logró ser sacado de su fábrica por el equipo de rescate. Fue puesto en una zona segura para que recibiera asistencia médica por parte de una ambulancia de la Secretaría de Salud que llegó al lugar. Incluso le hicieron procesos de reanimación, pero lamentablemente falleció.



“Dentro de la vivienda se encontraban dos personas. Afortunadamente la otra persona estaba en el segundo piso cuando fue la explosión”, comentó Eusebio Guasco, sargento de la Unidad de Bomberos de Bogotá.



Luego de la explosión, el panorama era desolador. Al sitio arribó un hijo de don Julio, quien lloró sobre los hombros de un funcionario de Bomberos cuando vivió el cuerpo de su papá.

Explosión en Engativá Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Quién era don Julio?

La comunidad describe como un hombre trabajador a don Julio. Siempre estaba pendiente de su negocio de madera con el que realizaba muebles y camas.

Era alguien reconocido en el sector. Su vivienda también era el lugar de trabajo y casi siempre estaba acompañado de otro hombre con el que solía hacer los trabajos de carpintería.



María del Socorro contó que lo consideraba como un buen vecino y amigo. “Uno se muere y todos somos intachables, pero él lo era por su conducta”.



Además de dedicarse a su trabajo, don Julio tenía una pasión por los deportes. Sus vecinos lo recuerdan como alguien activo, que jugaba fútbol y salía a montar bicicleta.

“Había arreglado su bicicleta hacía poco y me la mostró”, contó su vecina.



Al igual que Marybei y Luis, en el momento de la explosión ella y su familia quedaron afectados, más que todo su hermano y su mamá, adulta mayor de 93 años.



“Eso queda uno atónito, sin palabras", dijo y contó que cuando sintió las ondas explosivas pensó que era algo relacionado con un cilindro de gas.



Los bomberos indicaron que, además de don Julio y su colaborador, no hubo más personas que necesitaran asistencia médica. No obstante, las ondas explosivas generaron afectaciones a la infraestructura de diez viviendas de tres y cuatro pisos. Las más cercanas quedaron sin ventanales que tuvieron que ser retirados por las diversas entidades que hicieron presencia en el lugar.



La explosión generada fue tan fuerte que un vehículo que estaba dentro una casa aledaña quedó sin los vidrios.

¿Qué ocasionó la explosión?

En un primer momento se manejó la hipótesis de que la explosión había sido ocasionada por un compresor. Sin embargo, las autoridades indicaron que todavía se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar qué la originó.



“En el sitio hay algunas herramientas de trabajo, pero no podemos determinar hasta el momento qué lo ocasionó”, indicó el sargento Guasco.



Al lugar también arribaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cuerpo y técnicos especializados en anti explosivos que adelantan las investigaciones correspondientes sobre este caso.

La comunidad del barrio Villas del Dorado, asombrados y tristes, recuerdan a don Julio, como el hombre colaborador, servicial y amigo que tenían como vecino.

