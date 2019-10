¿Quién es el misterioso hombre que desapareció con la joven caleña?

La Sijín de Cali y la Fiscalía General de la Nación están tras la pista del misterioso hombre que desapareció con Kelly Carvajal, una joven caleña de 27 años, a quien conoció en redes sociales. Información de las autoridades y de la familia de la mujer confirman que este sujeto, de 31 años aproximadamente, siempre vestía con prendas militares.



"Ese tipo se presentaba como sargento de un batallón como Carlos Ferney Castro Fuentes, que estaba en trámites porque le iban a hacer un trasplante de hígado. Tiene mucho poder de convencimiento, tiene documentos, medallas del Ejército", afirmó Nathaly Carvajal, hermana de Kelly.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que actualmente en el Sistema de Información del Talento Humano del Ejército Nacional no figura en la base de datos. Un investigador de la Sijín de Cali le confirmó a este diario que sospechan que prestó servicio militar en algún momento, y que de ahí todas las prendas militares.

Desde que la familia empezó a buscar a Kelly por redes sociales han sido varias las personas que les han escrito advirtiéndoles que se trata de un estafador, que usa buenos modales, y que tiene la facilidad de ganarse la confianza de las personas.



De hecho, las autoridades, en medio de sus investigaciones, confirmaron que están recolectando estas denuncias para avanzar en el caso.



“Era todo un caballero, mi hermana Jenny nunca le creyó, ella decía que ese tipo le daba mala espina, que ella no confiaba en él, pero mi mamá y el resto de la familia lo veía como serio, porque tiene mucho poder de convencimiento, todo el tiempo hablando del Ejército, de los comandantes”, agregó Nathaly.



Esta mujer contó que él siempre hablaba de su familia, que tenía un hijo que había muerto y que ya le habían aprobado una casa que le iba entregar, supuestamente, el Ejército Nacional.



Jenny, la hermana desconfiada, le dijo a este diario que el hombre tiene dos cuentas de Facebook. En una se identifica como CCharles Fuentes Castro y otra como Juan Diego Andrade. “Creemos que es un estafador, hay denuncias por abuso de confianza, por uso ilegal de prendas militares, no sabemos nada de ese tipo, y el Facebook de él es un perfil con fotos bajadas de internet, quedamos en el limbo prácticamente”, explicó.



EL TIEMPO trató de comunicarse la mañana de este miércoles con este sujeto. En un primer intento, el celular timbró cinco veces y se fue a buzón de voz. Después de eso, el teléfono suena apagado.



Hay un elemento adicional. Días antes del viaje, Kelly perdió su celular, por lo que la familia se comunicaba con ella a través de él. La última llamada fue el pasado 30 de septiembre.



“Nosotros decimos que fue él mismo el que le escondió el teléfono”, concluye Nathaly. En la consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Carlos Ferney no registra asuntos pendientes con la justicia.



Las autoridades a cargo del caso afirmaron que están activas todas las alertas para encontrar a estas dos personas, con quienes no se tiene contacto desde hace un mes, y quienes viajaron en un bus desde Cali hasta Bogotá el 11 de septiembre.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom