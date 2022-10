La tarde del jueves 6 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que uno de sus uniformados había sido asesinado en medio de una operación delictiva para rescatar a un delincuente que estaba siendo custodiado por dos patrulleros en una cita médica.



Sin embargo, lo que parecía un acompañamiento de rutina terminó en el asesinato de uno de los patrulleros. En ese hecho participaron más de cuatro hombres. Pero la gran pregunta es: ¿quién es alias el Loco Álex o Costa, y por qué alguien lo mandó a rescatar?



El fugado



Según la información que reposa en los expedientes tanto de la Policía como de la Fiscalía, el hombre rescatado es Carlos Alberto Torres Cruz, de 31 años, quien estaba detenido en la estación de Suba desde el 25 de mayo pasado, señalado de los delitos de fabricación, porte y tenencia de armas de fuego. Además, hurto calificado y agravado. No obstante, estos delitos no son los primeros que se le han imputado al hombre, de nacionalidad colombiana.



En 2012 y 2018 ya habría tenido dos procesos abiertos, uno por homicidio, que le valió una condena de 10 años y ocho meses de prisión, y otro por fabricación, tráfico y porte de armas de munición, por el que le impusieron una pena de un año y 11 meses. El hombre también estuvo detenido en 2016 en el establecimiento penitenciario Las Heliconias, de Florencia (Caquetá).



Lo paradójico de este caso es que Torres Cruz, con un prontuario delictivo de más de 10 años y que se extiende por diferentes lugares del país, estaba cobijado con una medida privativa de la libertad no carcelaria, es decir, tenía casa por cárcel.



En 2018, Carlos Alberto Torres Cruz, mientras contaba con una medida privativa de la libertad, fue recapturado luego de haber sido hallado, junto con tres hombres más, participando en varios hurtos en la localidad de Kennedy.



Pero el aparente final de este delincuente se habría gestado el 23 de mayo, cuando la Policía de Bogotá lo capturó por el robo de 30 millones de pesos. Otro hombre que trabaja con él también fue capturado.



Acceso carnal violento contra menor de 14 años y una denuncia en la comisaría de familia de la localidad de San Cristóbal son las dos últimas anotaciones que se registran en el expediente judicial de este hombre, antes de que se fugara en medio de una operación de recataste gestada por alguna de las mafias con presencia en la capital del país.

¿Qué pasó esa tarde?



Según el registro de salida del detenido, emitido por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, el hombre privado de la libertad habría abandonado la estación de policía de Suba, donde se encontraba detenido, a eso de las 4 de la tarde, con destino a una clínica odontológica ubicada en la diagonal 19 sur n.º 20-39, en el barrio Restrepo.



Según las primeras versiones de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuando alias el Loco Álex llegó a su destino, una hora después, arribaron tres delincuentes que portaban armas de fuego, intimidaron a los uniformados y agredieron al patrullero luego de que intentó reaccionar. Los hombres también les robaron a los policías las armas de dotación.



Pero, para los investigadores de la Sijín, aún hay un asunto por esclarecer y es que, aparentemente, la solicitud para que Torres Cruz saliera esa tarde de la estación de Suba, donde estaba recluido, fue realizada por su abogado, quien hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto. Dicha solicitud fue aprobada por un juez del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá.



Ahora, según información del caso conocida por este diario, los sicarios que rescataron al ‘Loco Álex’ y que asesinaron al patrullero Heiner Arrieta, fueron contratados por un tercero para realizar la operación y no se han podido vincular formalmente a alguna de las redes delictivas organizadas que operan en la ciudad capital.

Los homicidios en Bogotá

Luego de una fuerte temporada en materia de inseguridad en la capital, la Secretaría de Seguridad presentó las cifras de los delitos de alto impacto para el cierre de septiembre, que dejó números rojos en delitos como los homicidios, que siguen en reducción, pero que con las cifras de septiembre muestran un retroceso frente a las de agosto y julio.



La situación con los homicidios, aunque no es grave porque siguen estando en números verdes y mostrando avances con respecto a los del año pasado, el más duro en materia de seguridad para Bogotá, sí preocupa, ya que en julio la reducción en esta materia era de 14,7 por ciento, mientras que al cierre de septiembre fue de tan solo 12,6, lo que deja en evidencia que sí hay una leve desmejora en esta categoría de la seguridad.



