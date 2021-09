El relojero que lleva 45 años dando la hora en el mismo puesto

Su exactitud de veterano y curtido relojero registra en el cronómetro con calculadora de fabricación suiza que en esa acera del ombligo capitalino lleva 394.200 horas y 23’668.200 minutos.



Con el ojo de venado, que en su oficio es una extensión de su rostro, Hugo tiene la costumbre de mirar a menudo hacia arriba: es un tic que le quedó de una vez que le cayó un suicida encima y por poco lo mata.

Qué no ha visto este hombre con sus tres ojos en el andén de la calle 17 con carrera 8.ª, en pleno centro de Bogotá, donde hace cuarenta y cinco años tiene afincado su tenderete de despacho: enfrentamientos a plomo entre bandidos y policías, persecuciones de raponeros, acaloradas disputas sentimentales y, en su propio pellejo, batidas a vendedores de la calle, como las que le tocó padecer en la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa.



Y Hugo, ahí, sembrado en la acera desgastada de ese concurrido sector capitalino, a contracorriente de las inclemencias climáticas, las adversidades de una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, cuarenta y cinco años de sus setenta y cinco calendarios.



Es el escaparate vitalicio de José Humberto González –Hugo, por la unión de las dos primeras sílabas de su segundo nombre y las dos primeras de su primer apellido–, como lo conocen vecinos y clientela de varias generaciones, que le confían sus relojes, algunos finos, de marca, que él guarda celoso en una tarro de galletas, por si se le agota la jornada, para repararlos en casa.

Teatrero

Nacido en Carmen de Carupa, Cundinamarca, en el hogar de una familia de agricultores con ocho hermanos, el itinerario del relojero de marras ha marcado una serie de artes y rebusques para ganar el sostenimiento, desde que tiene uso de razón. Mucho antes de dedicarse de lleno a la relojería, se recibió en la juventud como auxiliar contable egresado del Colegio Mayor de San Bartolomé, con estudios complementarios en el Sena.



Se empleó de forma independiente en esas numerologías oficiales hasta que se dejó contagiar del virus del teatro, en una época en que esta actividad estaba relegada a la bohemia, a las utopías generacionales y a la resistencia de vivir por amor al arte y ajustarse en lo posible el cinturón para no morir en el intento.



En esas conquistas y disquisiciones de la dramaturgia y el histrionismo con grupos comunitarios, presentaciones y correrías por barrios de Bogotá invirtió varios años. De ahí su remoquete Hugo, el teatrero, en una edad en que el cuerpo y el espíritu se permiten licencias como las de vivir de ilusiones, cumplir a un solo golpe diario con gaseosa y empanada y, ya entrada la noche, buscar abrigo en cualquier posada de alquiler.

Foto: David Rondón



Por su obsesión teatral dejó perder oportunidades que a largo plazo le hubieran podido asegurar una pensión, o por lo menos un nicho estable dónde guarecerse, que no fuera el tenderete de relojero a la intemperie donde hace cuarenta y cinco años se gana la vida.



Pero Hugo no se arrepiente de eso. Por el contrario, sostiene que el teatro le dio una visión amplia y diferente de la vida, y le ayudó a construir un andamiaje interior para conocerse e interpretar a los demás. De su cartapacio de nostalgias exhibe orgulloso una credencial que le dio el periódico EL TIEMPO, fechada del 28 de noviembre de 1969, por contribuir con sus espectáculos teatrales a las brigadas de salud y recreación que respaldaba dicho diario en la capital.



También, recortes de fotografía de sus actuaciones al aire libre, con la rúbrica de legendarios reporteros ya fallecidos como Manuel H. y Benavides; programas y carteles de festivales de calle, credenciales y documentos que sustentan su comparecencia como actor de asfalto.

Todero de la vida

Cualquier día, en el filo de los treinta años, y ya como protagonista de sus propias desilusiones, pero más acosado por el hambre, las deudas y las frecuentes recriminaciones de su familia por llevar una vida aventurera y sin norte, tomó la decisión de abandonar el teatro para asomarse con ojos perplejos al escenario de la cruda realidad.



Buscó empleo como contabilista, pero todas las solicitudes enviadas nunca obtuvieron respuesta. Entonces se lamentó de haber rechazado en su momento ofertas como las que le brindaron la Empresa de Acueducto de Bogotá y la programadora Punch Televisión.



Agotado de pasar hojas de vida en formato Minerva, se empleó en lo que fuera: obrero de la construcción, ayudante en una fábrica de calzado, mensajero en una firma de arquitectos, vendedor ambulante de ropa de cargazón en San Victorino y, en últimas, comerciante de panela en sociedad con un pariente, negocio que se fue a pique, para volver a quedar en ceros.



Por esa época despuntaba el furor de la mercancía china, y un familiar que trabajaba en la Bolsa de Bogotá le extendió la mano con un plante para que comprara y vendiera mercancía. Lo primero que hizo fue tramitar la licencia de vendedor estacionario ante la oficina de Vigilancia y Control de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, hace muchos años fuera de circulación.

Foto: David Rondón



Vendía relojes y bisutería, pero más que el comercio, que no fue su fuerte, le llamó la atención la relojería, y la estudió en el Sena. De ese tiempo a la fecha está instalado en el centro de Bogotá, con una clientela abonada a lo largo de nueve lustros, y la amistad y confianza acreditadas por clientes y comerciantes del sector.



Un día común y corriente, de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, que ha sido su jornada habitual, Hugo puede usufructuar, libres, entre 80.000 y 100.000 pesos. Pero en temporadas como las de fin de año, las ganancias son más prósperas: 130.000 y hasta 170.000 pesos, utilidades por ventas de pilas, reparaciones, limpieza y sincronización. Con esto ayuda al mantenimiento de la casa que comparte con dos hermanos en el barrio Altamira, luego de un periplo sentimental que arrojó dos hijos, ya hechos y derechos.

En estos cuarenta y cinco años de relojería, Hugo solo ha sido robado una vez: fue en 1993, cuando un ladronzuelo pasó a la carrera y le rapó un reloj. Por salir en persecución del caco, Hugo no atinó que el compinche de la operación tenía en la mira la caja donde él guardaba los relojes que le dejaban para reparación. Tamaño problema para recuperar esa mercancía cuya pérdida vulneró sus ahorros, aunque algunos clientes, más comprensibles, pasaron por alto el imprevisto.



Otro día, ya como anécdota, dejó colgado en un gancho del muro de la papelería ubicada al frente de su puesto una bolsa con varios relojes. Ya era la hora de levantar trastos, y en ese momento llegó un amigo a invitarlo a tomar tinto. Recogió el armatoste y lo llevó a que se lo guardaran, y se fue a tertuliar a una cafetería con el compañero. Pasada más de una hora recordó que había dejado la bolsa en el puntillón y salió como alma que lleva el diablo a recuperarla. Ahí estaba como la dejó. Ya era de noche.



Hugo, con el ojo de venado sobreexpuesto en la cuenca del izquierdo, alza la mirada al firmamento celeste y despejado de estos días soleados, y hace un paneo por los altos de los edificios que circundan su espacio. Ese hábito le quedó de diciembre de 1998, cuando estaba en plena labor y de repente, a media tarde, sintió un fuerte golpe en la espalda que lo aplastó contra el suelo y le desbarajustó el conocimiento.



Era un suicida que se había lanzado del octavo piso de un hotel, y justo cayó sobre su cuerpo. Gracias al relojero, el insensato frustró su temerario intento, pero Hugo sufrió esguince del hombro derecho y fuertes contusiones en espalda y clavícula. Estuvo incapacitado por dos meses.



“No sé si será buen o mal augurio, porque no a todo el mundo le cae un suicida encima”, dice Hugo a manera de chascarrillo, mientras escarba en la caja de galletas, remueve pinzas y bruselas, destornilladores milimétricos, llaves y cuchillas para destapar tapas a presión; agujas, limas y mandriles, entre otros trebejos propios del oficio.



Algo busca entre relojes y pulseras sobre su mesita de técnico, y debe de ser muy pequeño...



“¿Qué se me haría el ojo de venado?”, musita.



No repara Hugo en que lo tiene puesto.

RICARDO RONDÓN