Nuevo alcalde local encargado de Fontibón

El nuevo alcalde de Fontibón, Anderson Acosta, ha trabajado por más de 10 años en labores públicas como profesional especializado y asesor en entidades del orden nacional y distrital como la Secretaria Distrital de Gobierno, y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Antes de asumir su actual cargo fue alcalde local de San Cristóbal.



Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, afirmó que Acosta llega a la localidad con el objetivo de apoyar a la comunidad en la administración pública para reivindicar y proteger los derechos sociales, ambientales y colectivos de las personas de la localidad número nueve de Bogotá.

Lea: El roce de Claudia López con periodistas que querían entrevistarla

Es administrador público egresado de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con diplomado en Gestión Pública y Control Social de la Universidad Nacional de Colombia.

También es Magister en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, graduado con honores y certificado conjuntamente con The School of International and Public Affairs (SIPA) de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Le puede interesar: Estas calles del Barrio Santa Cecilia tendrán intervención vial

Cuenta con experiencia profesional en la formulación de políticas públicas, evaluación de proyectos, supervisión de contratos, planeación pública, sistemas de calidad, rendición de cuentas y contratación pública.

EL TIEMPO

Más noticias

-Videos, audios e informes forenses claves en el caso Ana María Castro

-‘Mi hijo murió en el batallón y el Ejército me tiene que decir qué pasó’

-El sueño de tener una universidad privada en Ciudad Bolívar