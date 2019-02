¿Quién era el sacerdote que fue asesinado en Tierra Buena de Kennedy?

Carlos Ernesto Jaramillo Vega es el nombre del sacerdote que a las 4 de la tarde del lunes fue encontrado muerto en su apartamento en el conjunto Los Condominios, etapa III, en Tierra Buena, localidad de Kennedy.



Según versiones de los mismos residentes los responsables de su muerte serían dos jóvenes que estaban en la vivienda de él. "Uno salió encapuchado y otro se escondió, estaba con sangre en los pies y los guardias de la portería lo retuvieron", dijo Cielo Cardona, residente del conjunto.

El venía y llevaba sus arepitas porque le fascinaba con caldito de pescado, nos daba la bendición y se iba

Asimismo, cuentan los vecinos y vendedores de los locales que lo distinguían, que el padre Carlos era una persona muy querida por las personas, caminaba solo por las calles hablando con los ciudadanos y, día de por medio, compraba arepas a las fueras del conjunto.

"El venía y llevaba sus arepitas porque le fascinaba con caldito de pescado, nos daba la bendición y se iba", aseguró Fabio Rodríguez, un vendedor de la zona, quien asegura que ayer (lunes) pasó alrededor de las 9 de la mañana. "Me dijo que tenía que hacer una diligencia, y que no lo fuera a dejar sin arepas y se fue", contó Rodríguez.



El padre Carlos vivía hace más de dos años en la zona, nació en Mariquita (Tolima)y le gustaba comprar frutas en un supermercado cerca al conjunto. "El sábado vino y compró sus frutas; le gustaba la papaya, la piña y las mandarinas, era una persona bien. Siempre me hablaba de Dios", dijo Camilo Rojas, tendero de la tienda.



Además, el sacerdote ofrecía misas particulares a las personas que se lo pedían.



"Me comentó que él no tenía una iglesia fija, lo llamaban para relevos. Yo estoy muy desconcertada con lo que sucedió, yo era amiga del padre, era muy servicial y amable", dijo Martha Zambrano amiga del sacerdote.



Por su parte, este martes las personas amanecieron preocupadas, no podían creer lo que había sucedido, no se explican cómo y por qué habían asesinado a una persona que le servía a la comunidad.



"Era una persona amable, sabía predicar la palabra de Dios, no me explicó porque lo hicieron", aseguró una ciudadano que cuida los carros en el sector.

Le dije que cuándo se iba a salir de ese apartamento, porque ahí habían matado a una muchacha hace como ocho años

Cielo Cardona, residente y quien le hacía arreglos de ropa, asegura que hace cuatro días hablaron sobre el apartamento en donde habitaba.



"Hace cuatro días me encontré con él, me dio la bendición y le dije que cuándo se iba a salir de ese apartamento, porque ahí habían matado a una muchacha hace como ocho años, se sentían cosas feas cuándo uno pasaba por ahí", comentó la residente.



Por el momento, la Policía Metropolitana no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, las investigaciones ya están en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).



*Los nombres de la nota fueron cambiados por petición de las personas entrevistadas que temen por su seguridad..

REDACCIÓN BOGOTÁ