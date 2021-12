Crimen en Cajicá: quién era el hombre al que hallaron enterrado en cemento

Gamaliel Enrique Álvarez García nació el 24 de octubre de 1978 en Ayapel (Córdoba). Su nombre hoy circula en medios de comunicación y en redes sociales tras confirmarse que es la persona cuyo cuerpo fue hallado en días pasados enterrado en una placa de cemento instalada debajo del mesón de una cocina de una vivienda.



'Gama', como lo llamaban de cariño sus amigos y familiares, era profesor de matemáticas en varios colegios de Cundinamarca.



(Lea también: El macabro crimen de profesor que fue enterrado en cemento en Cajicá)

Pero más allá de los números y las fórmulas, sus pasiones más grandes eran la danza y la actuación. De hecho, en Cajicá, municipio donde residía, era conocido precisamente por las clases de ballet que dictaba. "Siempre nos enseñaste la pasión a la danza y a llevar la vida con mucha alegría", le escribió este jueves Andrea, una allegada, en su cuenta de Facebook.



En sus redes sociales solía compartir fotografías y videos de su trabajo en academias de baile. Una de ellas fue Isadanza, donde se ofrecen clases de ballet clásico impartidas por Isabel Cecilia Rodriguez, licenciada en arte danzario y una de sus maestras más cercanas.



La muerte de 'Gama' ha conmocionado a Cajicá.



(Siga leyendo: Mamá de Ana María Castro: ‘Paul Naranjo está involucrado en otro asesinato’)

Facebook Twitter Linkedin

A Gamaliel le apasionaban la danza y la actuación. Foto: Archivo Particular

Él había sido reportado como desaparecido hace dos meses en la zona de Sabana Norte. Su familia, preocupada, empezó a llamar a su casa, ubicada en el barrio Puente Vargas, en el sector Disco de Oro, pero aseguran que quien contestaba era otro hombre que se hacía pasar por él.



Todo era un misterio. Sin embargo, el 26 de noviembre las dudas se despejaron y se develó un crimen macabro.



Ese día la Policía de Cajicá se trasladó a ese sector ante el aviso de la comunidad por malos olores.



(Le recomendamos: El caso de maltrato y asesinato de un niño que conmociona a Argentina)



El olor nauseabundo emanaba de una casa: la de Gamaliel. Pronto llegó Ena Luz, su hermana, quien autorizó el ingreso de las autoridades. Los peritos inspeccionaron el lugar y notaron unas manchas extrañas en la estructura de cemento del patio trasero y, tras romper con un martillo y una barra de hierro, encontraron unos restos humanos.



"Cuando empezaron a romper, salió el olor característico de una persona fallecida", le contó una amiga de Gamaliel a Caracol Radio.



(Vea también: El macabro crimen de una mujer en exclusivo edificio de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo de Gamaliel Enrique Álvarez fue hallado en cemento. Foto: Archivo Particular - Policía

Fue una tarea ardua, pues los forenses debían sacar el cuerpo lo más completo posible para lograr su identificación. Uno de los investigadores le contó a Noticias RCN que los bomberos de la Sabana Norte se unieron a las labores de levantamiento, las cuales se extendieron unas ocho horas.



Finalmente, días después, agentes del CTI de la Fiscalía lograron identificar los restos gracias a la carta dental, las huellas dactilares y las prendas que vestía el docente.



(Otras historias: La doble identidad de la mujer asesinada cerca de Titán Plaza)



Las personas que conocían a 'Gama' no salen del asombro. Lo describen como un hombre alegre y cordial, que vibraba con la danza en el escenario.



"Persona, alumno, hijo, hermano, amigo, compañero, artista, maestro... siempre estarás en nuestros corazones. A ti te dedicamos nuestros recientes éxitos, que son los tuyos", escribió Liana Tosin, directora de la academia Ballet Tosin, una de las compañías a las que estuvo vinculado.



Por su parte, Dina, otra de sus amigas cercanas, manifestó en un conmovedor homenaje: "Amigo, te imagino danzando con los angelitos, al sonar imponente la Carmina Burana. Eso me consuela un poco del dolor de tu partida en tan crueles circunstancias. Qué poco valor tiene una vida para quienes la arrebatan indolentes. Y la tuya, una tan generadora de belleza y felicidad, es demasiado injusto. Ríe con los ángeles, corrómpelos con el picante de una cumbia. Por acá harás falta siempre".



(Vea también: Exclusivo: habla hermano de Mauricio Leal, el peluquero de famosos muerto)

Facebook Twitter Linkedin

Recientemente, Gamaliel disfrutaba de montar bicicleta. Foto: Archivo Particular

Desde la Junta de Acción Comunal de Puente Vargas también se pronunciaron y advirtieron sobre el incremento en la inseguridad no solo en su barrio sino en todo el municipio.



"Levantamos nuestras voces para pedir justicia, que esto no quede en la impunidad. Es un hecho lamentable. Hacemos un llamado a la hermandad y a la solidaridad entre vecinos para evitar que la inseguridad se incremente más en el sector", se lee en una comunicación pública de esa organización.



La misa de exequias de Gamaliel se llevó a cabo el pasado lunes en la iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá. Hoy sus familiares, amigos y alumnos usan las redes sociales para recordarlo y exigir justicia en su caso.



(Además: Hace un año torturaron y mataron a Michelle Amaya y aún no hay justicia)

¿En qué va la investigación?

Por ahora, no hay capturas por este caso. Tampoco se han identificado a presuntos responsables.



La principal hipótesis que manejan las autoridades es que, al parecer, el autor del homicidio sería un hombre extranjero a quien el profesor de danza le habría rentado una habitación en su casa. Estos hechos, sin embargo, son materia de investigación.



(En otras noticias: ¿TransMilenio aguanta otro año sin subir sus tarifas?)