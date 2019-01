¿Quién era el joven de Nilo asesinado en Engativá?

Jhosep Guzmán, de 19 años, fue baleado en un parque cercano al sector residencial Senderos de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. Su familia, proveniente de Nilo Cundinamarca, asegura que su asesinato se produjo en medio de un robo; la Policía Metropolitana, por su parte, sostiene que se trata de un caso de intolerancia y microtráfico.

Guzmán, oriundo de Nilo, había llegado a Bogotá hace ocho meses. Vivía con su hermano gemelo, Jhonatan, en una casa en el barrio El Muelle (Engativá). Desde que llegó a la ciudad se había dedicado a trabajar en un lavadero de carros del sector.



Según su hermano, compartían todos sus ratos libres. Sin embargo, el lunes pasado, mientras Jhonatan se encontraba en una peluquería, Jhosep decidió salir con su novia, una menor, de 17 años.



Mientras departían en un parque público que queda ubicado en inmediaciones del conjunto residencial Senderos de Engativá, fueron sorprendidos por un hombre corpulento que iba en una bicicleta.



De acuerdo a la versión que la menor le dio a Rocío Flórez, madre de Jhosep, el hombre pretendía venderle la cicla a Guzmán, quien reconoció el vehículo no motorizado de inmediato, era el mismo que días antes le habían robado a un familiar de su compañera.

Los familiares de Jhosep Guzmán se enteraron de su muerte por una llamada que realizó su novia a Rocio Florez. Foto: Tomada de Facebook.

En ese momento comenzó una discusión que terminó cuando el hombre le propinó cuatro disparos al muchacho y salió del parque en la bicicleta. De acuerdo a la descripción de la novia de Guzmán, el asesino tenía una cicatriz visible en su rostro y varias marcas de acné.



Guzmán fue trasladado al Hospital de Engativá; allí, tras varios intentos de reanimación, murió.

Buscan pruebas

Rocío Flórez se encontraba en Nilo en el momento del asesinato de su hijo, en la noche del lunes recibió una llamada de la novia del joven informándole de lo sucedido. Horas después, llegó a Bogotá en compañía de su hijo Marlon Guzman, pasó toda la noche intentando encontrar algo que pudiera aportar información al caso.



Sin embargo, según ella, "la Policía no nos ha dado ninguna respuesta y ha dañado la memoria de mi hijo acusándolo de cosas que no hizo, para no investigar lo que realmente pasó". Flórez quiso recuperar los videos de las cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales, pero "la Policía nos agredió cuando preguntamos por ellos a los vecinos".



"Voy a demandar a la Policía de Engativá por que están difamando de mi hijo, pisoteando su memoria porque yo estoy diciendo lo mal que ellos actuaron", aseguró la madre.



Por su parte, el coronel Ricardo Bustos Bernal, indicó que la información recolectada apunta a que se trató de un hecho de intolerancia que podría estar en medio de un supuesto tráfico de drogas.



Ahora, la familia espera poder trasladar el cuerpo de Jhosep hasta Nilo. Además, reclaman justicia para esclarecer la verdadera circunstancia que ocasionó el asesinato.

