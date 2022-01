Hildebrando Rivera falleció en la mañana de este miércoles en el hospital Simón Bolívar, debido a las graves lesiones ocasionadas por algunos miembros de la comunidad emberá, quienes lo agredieron tras arrollar con su vehículo a una mujer indígena y a su hija.



Rivera tenía 60 años y era oriundo del municipio de Guasca. Trabajaba como conductor para Ecosiecha, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de ese municipio.



Mario Calderón, gerente de la empresa Ecosiecha, le contó a Blu Radio que antes de que Rivera fuera agredido, logró conversar con él.



"Cuando contesto el teléfono, escucho mucho ruido y él me dice: ‘Don Mario estoy en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi, estoy en Funza’. Su voz era de desesperación", relató Calderón en la emisora.

¿Qué ocurrió tras el accidente?

Rivera era el conductor del vehículo que arrolló a una mujer emberá embarazada y a su hija en la noche de este martes en la vía Funza-Siberia. Algunos miembros de la comunidad emberá, al darse cuenta del siniestro vial, bajaron al conductor del vehículo y lo agredieron con piedras y palos. Esta persona fue trasladada al hospital Simón Bolívar debido a las múltiples lesiones que recibió.



"Paciente de 60 años, en móvil de APH ingresó a las 10:00 p.m. con trauma craneoencefálico severo, lesiones de tórax, abdomen y extremidades. Importante dificultad para respirar y alteración del estado de conciencia, presenta paro cardiorespiratorio, se hacen maniobras de reanimación con respuesta adecuada. Paciente inestable con alto riesgo de muerte en proceso de traslado a Simón Bolívar para manejo por neurocirugía y cirugía general", se explicó en el reporte médico preliminar.



En la madrugada de este miércoles, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte confirmó el fallecimiento de Hildebrando Rivera. "Debido a la gravedad de las múltiples lesiones fue ingresado al servicio de cirugía, en donde durante el procedimiento quirúrgico para control de daños presenta paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación, lamentablemente la persona fallece", informaron.

