Un menor de 12 años fallecido y 35 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad en grave estado de salud, es el saldo que por ahora deja el atentado terrorista perpetrado en la noche del sábado, en el CAI de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.



(Además: Un niño muerto y otro en estado grave tras atentado contra CAI en Bogotá).

(Lea también: Así fue el momento de la explosión en el CAI de Ciudad Bolívar)



Aunque las autoridades han sido cautas con respecto a los causantes de la explosión y al tipo de material utilizado, han dejado claro que este “hecho demencial”, como fue calificado por el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, tenía como objetivo causar daños a la Fuerza Pública y que, quien activó la bomba, era consciente de que en el lugar había niños y familias transitando.



De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se ha establecido que la persona que dejó la maleta de explosivos estaba a pocos metros en el momento de la detonación. “Esta persona deja la maleta con los explosivos, pero para activarla necesita tener una visual del artefacto, es decir, este sujeto pudo ver a los menores caminando por el lugar. (...) Estamos hablando de alguien con un nivel tan alto de demencia que tiene que estar detrás de las rejas”, dijo.



“Las primeras investigaciones que ha adelantado nuestra Policía indican que quien puso ese artefacto y lo detonó lo hizo a sabiendas de todo el entorno. Este es un acto criminal que condenamos y que rechazamos”, declaró la alcaldesa Claudia López.



El lugar donde ocurrió el ataque terrorista es una glorieta rodeada por el parque zonal de Arborizadora Alta, una cancha deportiva, los colegios Gimnasio Sabio Caldas y Manuel Elkin Patarroyo, y el centro comunal del sector. Justo en medio se encuentra instalado el CAI.



(Le puede interesar: El niño que murió en el ataque terrorista contra un CAI en Bogotá)



“El CAI es el centro del barrio. Cualquiera que quiera salir o entrar debe pasar por ese sitio. Por ese motivo es un sitio estratégico para los que quieren sembrar el miedo”, señaló un líder comunitario del sector.



Esta detonación ocurrió a menos de un kilómetro de las estación de policía de la localidad, lugar en donde el 5 marzo un maletín bomba generó una fuerte explosión que dejó dos personas lesionadas y daños materiales.

Los comandantes de unidades de investigación e inteligencia solicitan prudencia para poder seguir trabajando y llegar a estos delincuentes. FACEBOOK

TWITTER

Sobre estos dos episodios, el general Camacho aseguró que “hay características similares”, pero enfatizó que no se puede asegurar que haya relación entre los autores de ese ataque y el registrado este sábado en Arborizadora Alta.



El comandante de la Policía de la ciudad pidió tiempo para determinar quiénes fueron los autores, y señaló que ya hay una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. “Los comandantes de unidades de investigación e inteligencia solicitan prudencia para poder seguir trabajando y llegar a estos delincuentes”, dijo el alto oficial.



Además, señaló que, por el momento, no se le atribuye la autoría a ninguna organización criminal. “Sería irresponsable manifestarlo. Hay grupos criminales que han amenazado las ciudades del país desde el inicio del año, como el Eln y los grupos armados organizados residuales (Gaor), pero aún no sería prudente dar esos datos”, explicó el general.



(Siga leyendo: Qué se mueve detrás del ingreso de explosivos a Bogotá)

Seguimiento a videos

#LoÚltimo 🚨 | Así fue el momento de la explosión en el CAI de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar.⬇️https://t.co/lqgD1aXE71 pic.twitter.com/B1WVXGzz9p — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) March 27, 2022

La explosión ocurrió a las 7:15 p. m., luego de que, según las primeras versiones entregadas por las autoridades, un sujeto dejará un artefacto en la parte posterior del Comando de Atención Inmediata (CAI), huyera del lugar y activara la carga minutos después con un detonador remoto. La alcaldesa de Bogotá señaló que el ataque iba dirigido hacia los miembros de la Policía Nacional.



El momento de la explosión quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona que se encuentran a pocos metros del lugar. En las grabaciones se puede observar un resplandor y un fuerte movimiento que ponen en alerta a los transeúntes y mascotas que de inmediato corren a refugiarse. Segundos después, un uniformado de la policía atraviesa la calle para auxiliar a los heridos.



(Lo invitamos a leer: El dossier de la CIA que prueba nexo entre rusos y disturbios en Bogotá)



La explosión fue de tal magnitud que tumbó uno de los muros laterales del CAI y abrió un boquete en la parte trasera de las celdas. También ocasionó daños en almenos 66 viviendas del sector.

Facebook Twitter Linkedin

El CAI que fue objeto del atentado está ubicado entre el parque zonal de Arborizadora Alta. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Minutos después, miembros de la Defensa Civil, bomberos de la estación La Candelaria y agentes de otras estaciones de policía llegaron al sitio para socorrer a los heridos.



Los primeros en recibir el impacto, según los testigos, fueron las personas que caminaban por la acera opuesta al CAI, incluyendo los uniformados que estaban dentro de la estación y varios menores de edad.



Uno de ellos fue Daniel Stiven Duque, un niño de 12 años, estudiante del colegio Manuela Beltrán, quien debido a la gravedad de las lesiones sufridas fue de los primeros heridos en ser trasladados al hospital de Meissen. El menor falleció en la madrugada de ayer en este centro médico, donde una niña de 5 años también se debate entre la vida y la muerte debido a que presenta una afectación en su masa cerebral.



“Vamos a acompañar a la familia de Daniel en su duelo y en su dolor. La vamos a acompañar para que haya justicia para ellos y para Ciudad Bolívar”, aseguró la mandataria.



De acuerdo con el reporte entregado por las instituciones prestadoras de servicio, se atendieron 33 civiles y dos policías, de los cuales 17 no fueron hospitalizados y 11 ya fueron dados de alta. Siete personas siguen en los centros médicos, entre ellos un policía.



Las IPS que atendieron a los heridos fueron las Unidades de Servicios en Salud de Meissen, San Blas y EL Tunal, entre otras.

¿Qué está pasando en Ciudad Bolívar?

Facebook Twitter Linkedin

La comunidad de Arborizadora Alta realizó una jornada de limpieza y concientización frente al CAI, en apoyo a la Policía Nacional después del atentado de la noche anterior. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El maletín bomba que fue detonado en el parqueadero del comando policial de Sierra Morena dos días después de que en un allanamiento de una vivienda, en la misma localidad, fueron halladas 11 barras de Indugel, una granada y 21 cartuchos para fusil, y este atentado en el CAI de Arborizadora Alta parecen confirmar lo que la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo desde mediados del año pasado:



“Lamentamos la consumación de los hechos que habíamos advertido en nuestra alerta temprana 010 de 2021 para 10 localidades, incluyendo Ciudad Bolívar. Allí habíamos mencionado, entre otros riesgos, la activación de artefactos explosivos en la ciudad para comunidades asentadas o que desarrollan actividades en inmediaciones de las sedes de la Fuerza Pública, infraestructura energética y sedes de los partidos políticos”, señaló la Defensoría del Pueblo.



(Le puede interesar: ¿Cómo siguen los heridos tras ataque a CAI en Bogotá?).



Días después del atentado, en la estación de Policía de Sierra Morena, el general Camacho aseguró que los grupos armados que estarían ingresando a la zona urbana de Ciudad Bolívar y a la localidad rural de Sumapaz lo harían por medio de outsourcing o empresas dedicadas a la delincuencia que son contratadas para extender la acción criminal de grandes estructuras dentro de la ciudad.



Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, considera que lo que estamos viendo en Bogotá es una reunificación de los grupos armados organizados, tanto del Eln como de los otros actores violentos en disputa por una parte del territorio de la ciudad. “Específicamente, todo el bloque que constituye Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y, por supuesto, Sumapaz, que es una zona de vital importancia para estos grupos, por lo que significa como corredor estratégico de las economías ilegales”.

Autoridades anunciaron medidas

Facebook Twitter Linkedin

Este domingo se realizó un PMU en la zona. Foto: Alcaldía de Bogotá

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, se pronunció sobre lo ocurrido en el CAI de Arborizadora Alta en Bogotá. El mandatario estuvo allí con su equipo y manifestó:



“Duele profundamente que inocentes sean víctimas de actos demenciales como el ataque terrorista al CAI. Mi solidaridad con las familias del menor de 12 años quien lamentablemente falleció y de la niña de 5 años quien está en delicado estado de salud”, dijo el presidente Duque.



El primer mandatario aseguró que junto al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá han “dispuesto una recompensa de hasta $300 millones por información que permita capturar y judicializar a estos cobardes. Colombia se une para enfrentar y condenar el terrorismo. Los combatimos sin tregua”, dijo el jefe de Estado.



El ministro de Defensa, Diego Molano, expresó su solidaridad con Bogotá, especialmente con los habitantes de la zona de Arborizadora Alta, por este hecho que afecta la vida y la tranquilidad de la comunidad.



“Por instrucciones del señor Presidente, se han dispuesto tres acciones en forma inmediata para elevar la recompensa para aquellos ciudadanos que suministren información que permita conducir a la captura de los criminales que han atentado contra la Policía. En segundo lugar, se intensificó la burbuja de inteligencia que venía trabajando para esta zona de Ciudad Bolívar y además se reforzará la presencia policial –especialmente en los centros de atención– de la localidad”, manifestó el titular de la cartera de Defensa.



La alcaldesa mayor, Claudia López, señaló que la Administración Distrital estará revisando casa a casa cada uno de los daños y reparando las viviendas. Igualmente, las familias afectadas tendrán un acompañamiento especial por parte de la Unidad de Víctimas.



“La Administración Distrital seguirá trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los bogotanos”, puntualizó la alcaldesa Claudia López.



La mandataria de la ciudad aseguró que se trata de un atentado contra la Policía Nacional y contra la ciudadanía. “Nos solidarizamos con nuestra Policía y, por supuesto, con nuestra ciudadanía y aquí estamos atendiendo y resolviendo en conjunto esta difícil situación”.



Las autoridades intensificaron la burbuja de inteligencia en el sector e hicieron un llamado a los habitantes para que suministren información de personas sospechosas.

Rechazo al atentado

Ante la gravedad de los hechos, el atentado ha despertado una ola de indignación y rechazo. Entre quienes se han pronunciado están los candidatos a la presidencia de la República, que expresaron su solidaridad con las víctimas y condenaron el ataque.



“Dolor infinito trae el acto terrorista de ayer en Ciudad Bolívar. La paz no puede ser un cuento para dividirnos, sino para unirnos. La paz se construye con oportunidades, pero también con orden, autoridad y justicia. Reitero mi solidaridad con las familias afectadas”, escribió en su cuenta de Twitter el aspirante Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia.



De otro lado, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, catalogó el hecho como crimen de guerra. “Un niño fallecido y una niña de 5 años con muerte cerebral es el balance de la bomba en Ciudad Bolívar, Bogotá. Esto es un crimen de guerra y como tal debe ser tratado. Todo crimen contra la niñez y la mujer cometido en el conflicto armado tendrá un juez competente, la CPI”, dijo.

“¡Ni un muerto más! ¿Dónde dejamos el camino de la reconciliación y el anhelo de paz para proteger a nuestros niños y niñas? No perdamos el rumbo y unámonos en contra de violentos y saqueadores. Justicia clama el pueblo colombiano. Es hora de liberarnos de terroristas y bandidos”, señaló Ingrid Betancourt, aspirante por el partido Verde Oxígeno.



Por último, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien aspira por la coalición Centro Esperanza, también se pronunció tras el atentado.



“Los terroristas siguen de fiesta. Hoy cobran la vida de un niño de 12 años, dejan a una familia destruida del dolor y a otras 8 personas heridas en centros médicos. Mis más sentidas condolencias y solidaridad a todos los afectados por este cobarde ataque”, escribió Fajardo en su cuenta de Twitter.

REDACCIÓN BOGOTÁ, JUSTICIA Y POLÍTICA

Más noticias