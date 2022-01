En un consejo de seguridad en Engativá, Claudia López le hizo un llamado a la Fiscalía y pidió judicializar en el menor tiempo posible a los responsables del homicidio de Rivera. “Para Bogotá es inaceptable que sucedan estos casos”, dijo.



De igual forma, la mandataria señaló al Ministerio de Defensa y a la Unidad para las Víctimas por la situación que atraviesan las comunidades indígenas que están asentadas desde septiembre del año pasado en el parque Nacional.



“El accidente es doloroso, pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza, deberían estar en sus resguardos. (...) Si en Colombia no hay paz y seguridad, en las ciudades vamos a seguir recibiendo desplazados. Mindefensa y la Unidad para Víctimas, es necesario que concreten el retorno seguro de la población antes de febrero”, dijo.



Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, respondió a estas declaraciones. “Lamentamos que el Puesto de Mando, citado para avanzar en el retorno de los emberá, haya sido aplazado debido a que la alcaldía incumplió la cita acordada”, dijo.



“Ramón no haga el ridículo ni se invente mentiras. Nadie citó hoy PMU. Pero, para que no tenga más excusas ni evasiones, queda citado para mañana a las 9 en mi oficina. (...) Lo espero sin falta”, dijo López.



Estas declaraciones se desprenden tras el fallecimiento de Ermilda Tunay Sintua, mujer embarazada de 36 años, y su hija Sara Camila García Tunay, de 21 meses, en un accidente de tránsito en la vía Funza-Siberia la noche del martes, y el posterior linchamiento de Hildebrando Rivera, de 60 años. Las autoridades ya asumieron la investigación de ambos casos.



REDACCIÓN BOGOTÁ