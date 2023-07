El municipio de Quetame, Cundinamarca, hoy anda de luto después de que se desbordó la quebrada Naranjal en el corregimiento que lleva el mismo nombre. La tragedia ya dejó 20 personas muertas y nueve desaparecidas.



Hay en total 414 unidades atendiendo la emergencia desde la madrugada del pasado martes.



De acuerdo con el último reporte entregado por Álvaro Farfán, capitán de Bomberos de Cundinamarca, hay 29 familias afectadas a causa de la tragedia ambiental, y un total de 62 damnificados.



"También se está haciendo la verificación para la evacuación de cinco viviendas. Tenemos la cifra de seis personas lesionadas, las cuales inicialmente fueron remitidas al hospital de Caquesa y posteriormente algunos de ellos al hospital de Villavicencio", afirmó.



En el lugar se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la presencia del Director Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Director General (e) de la Defensa Civil Colombiana, representantes de la Policía y Ejército nacional, Bomberos y Cruz Roja.

Farfán añadió que cuatro animales fueron rescatados. En cuanto a los daños en la infraestructura, dijo que hay afectación en dos puentes peatonales y cuatro vehiculares.



"No encontramos en este momento realizando un monitoreo del río Negro, teniendo en cuenta aumento de los niveles del mismo, en donde tenemos en riesgo varias viviendas en Puente Quetame (...) Estamos evaluando la posibilidad de evacuar, en caso de ser necesario, algunas zonas más de riesgo", aseguró.



El presidente Gustavo Petro, por su parte dijo que lo que había ocurrido en Quetame obligaba a un diálogo entre alcaldes y gobernadores para “ordenar el territorio alrededor del agua y liberar los espacios en los POT de los municipios. Alcaldes y alcaldesas deben priorizar este principio”, señaló, al mismo tiempo que extendió un sentido pésame a las familias de las víctimas.



Eran en total 32 familias las que vivían en la vereda. Muchos de los sobrevivientes ahora están en el coliseo del pueblo, en hoteles o en casas de familiares, a la espera de recibir alguna ayuda por parte de las autoridades.



“De la finca de mi mamá solo quedó en pie la casa. Mi hermana perdió todo, su casa y su tiendita. Perdimos a todos nuestros vecinos, ellos sí se nos fueron todos. Es muy horrible saber que esa noche me fui temprano para Limoncito porque estaba lloviendo muy duro, y cuando regresé ya no había nada, mi mamá estaba en la clínica con oxígeno y mi hermano con las costillas rotas”, contó Luz Álvarez, una de las afectadas.

¿Se pudo prevenir la tragedia de Quetame?

