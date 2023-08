La tragedia en Quetame, en la vereda Naranjal que dejó 28 víctimas fatales, 46 familias afectadas y daños graves en la vía al Llano, ya completó un mes y cinco días; y aunque el presidente Gustavo Petro anunció medidas para este municipio, aún no se ha avanzando mucho.



Entre las medidas anunciadas por el mandatario están: la reubicación de familias que viven en las veredas y el casco urbano que puedan verse afectados en un corto plazo, la compra de cosechas para la población que está a punto de sacar sus productos para que no haya una quiebra dado el cierre de la carretera.



También, que las autoridades ambiental debían revisar la zona para que a través de políticas de reforestación se le pueda dar más estabilidad al sector. Por otro lado, el Presidente dijo que se pondrían en funcionamiento dos puentes militares para habilitar el paso en la vía al Llano.



Y, dijo que Invías va a recuperar una serie de vías terciarias y secundarias que se han dañado y han dejado incomunicadas a varias regiones.



A pesar de estos anuncios, las soluciones no han avanzado mucho, a excepción de la puesta en marcha de los puentes militares, aunque en el momento, por el sismo han tenido que ser cerrados.



En entrevista con EL TIEMPO, la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), Angélica Herrera dijo que la recuperación de Quetame no depende solo del departamento y que no ha habido tanto apoyo por parte del Gobierno Nacional.



“No hemos recibido el suficiente apoyo del Gobierno Nacional y los procesos son demasiado lentos dentro de la Unidad Nacional. Nos quedamos mucho en mesas de trabajo y la comunidad no nos quiere ver reunidos sino con respuestas específicas”, aseguró la directora.



No obstante, indicó que para contener la emergencia, las diferentes entidades departamentales han llevado ayudas humanitarias que han recibido no solamente de los cundinamarqueses, sino de todos los colombianos.



Además, desde el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) se ha puesto a disposición la maquinaria para limpieza, recuperación de las vías y taludes, entre otros.

