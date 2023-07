Luego de la avenida torrencial ocurrida en la vereda Naranjal, en el municipio de Quetame, que dejó un total de 29 viviendas afectadas, cuatro puentes vehiculares y dos peatonales destruidos y 29 personas muertas —el último cuerpo fue encontrado este viernes — y provocó el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, se conoció que este domingo o a principios de la próxima semana se habilitará el primer puente provisional que permitirá el paso controlado en ese tramo. Tenga en cuenta cómo funcionará.



El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vial Andina (Coviandina) informaron que gracias al apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ejército, a través del arma de ingenieros, las obras de montaje del puente militar tipo Bailey de 54 metros, que cruza la quebrada Naranjal, están por terminar.



Debido a esto, Coviandina está trabajando en la adecuación de los accesos a la estructura y elaboró un plan de contingencia operativa, el cual fue discutido el miércoles pasado en el PMU nacional y que regirá en el momento en que se habilite el paso controlado por el lugar.



"Estamos pendientes de la terminación de los trabajos que se están haciendo sobre el puente (Naranjal). Una vez finalicen, se tienen que hacer unas pruebas y luego, a través de la ANI y el Ministerio de Transporte, se daría formalmente la notificación de la apertura", indicó el ingeniero Fernando Castillo, director de operación vial de la concesión.

Ya se están terminando las obras de montaje del Puente Militar tipo Bailey de 54 metros. Foto: Archivo particular

Según informó Coviandina, se va a permitir el paso alternado cada tres horas por el puente metálico, y para que eso se logre en forma satisfactoria se han definido unos horarios de control en el km 35 (en El Tablón, en Cáqueza), el puente Naranjal (Quetame), en el km 58 (sector de Guayabetal) y frente al túnel Buenavista, llegando a Villavicencio. El flujo será alternado desde El Tablón o desde Buenavista dependiendo de si el día es par o impar.



"Se van a definir dos días de tráfico, en los pares el tránsito iniciará en sentido Villavicencio -Bogotá y en los impares, Bogotá-Villavicencio cada tres horas", explicó Castillo.

Los pasos controlados

Así estaba la vía cuando se tomo la decisión de cerrrarla. Foto: ANI

El paso será a un carril, para permitir el flujo permanente. Así las cosas, el tránsito por el puente militar estará habilitado cada tres horas, al igual que los puntos de El Tablón, Guayabetal y Buenavista. Se abre y se cierra en cada sector a cierta hora. El tráfico local se tendrá que acoger a esos horarios.



Tenga en cuenta que se va a rotar el inicio del plan cada día con el fin de que haya equidad en ambos sentidos, lo que implica que el último tránsito se efectuará durante seis horas —tres del día anterior y tres del día siguiente—.



No olvide que la quebrada Estaquecá se encuentra cerrada por las avenidas torrenciales que se han presentado en ese sector y se debe hacer el tránsito a través del túnel Renacer, entre el km 44 + 700 m y el km 50 + 100 m, y se dará paso solamente en el sentido de circulación que quede habilitado en cada horario y día.



Aunque las intenciones son habilitar el paso controlado lo más pronto posible, el puente puede suspenderse por situaciones que afecten la seguridad de los usuarios, como avenidas torrenciales, sismos, lluvias intensas, entre otros; por lo que en caso de presentarse cierre en alguno de los horarios se avisará inmediatamente a través de los canales que dispone el concesionario. De igual manera, el personal en vía y en los peajes estará informando.



Por otro lado, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca dijo que se espera que a mediados de agosto el paso vehicular por este importante corredor esté normalizado. Mientras tanto, en el departamento, los agentes de tránsito van a controlar el movimiento hacia los municipios de la provincia de Oriente.

La vía alterna



Recuerde que hay dos vías alternas al Llano y toman entre 10 y 15 horas transitarlas.



La primera es: Bogotá-autopista Norte-Sisga-Machetá-Guateque-Santa María-San Luis de Gaceno-El Secreto-Aguaclara-Villanueva-Barranca de Upía-Paratebueno-Cumaral-Restrepo y Villavicencio.



Y la segunda: Bogotá-Tunja-Paipa-Duitama-Tibasosa-Sogamoso-Pajarito-Aguazul-Tauramena-Monterrey-Barranca de Upía-Paratebueno-Cumaral-Restrepo y Villavicencio.

Las recomendaciones para el paso

La aplicación esconde varias funciones. Foto: iStock

- Programe su viaje y apóyese con las aplicaciones Google Maps y Waze para calcular la hora en la que va a llegar a los puntos de control (El Tablón y Buenavista).



- Si llega antes de la hora de paso, ubíquese sobre la berma y no obstruya el carril principal, para permitir la movilidad de los vehículos de la región en otros sectores de la vía. Así mismo, ese espacio permitirá la circulación de ambulancias y vehículos de emergencia, que tendrán prelación de paso al inicio de cada sentido de circulación.



- No será permitido el paso peatonal y de ciclistas por el puente afectado, como tampoco sobre el metálico, bajo circunstancia alguna.



- No se permitirá la presencia de vendedores ambulantes en inmediaciones del peaje de Naranjal y el km 58.



- Solo se permitirá la circulación de un vehículo de carga tipo C3-S3, C3-S2 C2-R2, C3-R2 o similares sobre el puente.



- Los transportadores de carga de las configuraciones C3-S2 y C3-S3 deben presentar obligatoriamente un tiquete de pesaje antes de pasar por el puente para que se autorice su tránsito.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

