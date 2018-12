Tres lesionados por pólvora en la noche de velitas en Bogotá

Un buen balance entregaron las autoridades distritales sobre los lesionados por pólvora en la noche de este 7 de diciembre.



Durante la celebración tres personas terminaron con lesiones, cuatro menos que en el mismo periodo del 2017 (7)

"El año pasado tuvimos siete casos; este año, tres. Uno, relacionado con quema en párpado; una niña con luz de bengala también en el ojo y un señor que está en observación. Seguimos insistiendo en que el alcohol y la pólvora no son los mejores aliados", dijo Patricia Arce, subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.



La entidad agregó que las lesiones no fueron de gravedad, por lo que no requirieron traslado al Hospital Simón Bolívar y el pabellón de quemados continúa en cero casos.

Por su parte Jairo García, secretario de seguridad manifestó se redujo el número de riñas en la ciudad. Durante el 7 de diciembre del 2017 se registraron 1.100 riñas y este 7 de diciembre fueron reportadas 800.



"Destacar todo el apoyo y la colaboración ciudadana durante el día de las velitas. Tuvimos más de 1000 llamadas con reportes, en los cuales pudimos atender no solo los temas que estaban relacionados con la utilización de pólvora sino también con riñas", agregó García.

El coronel Javier Martín, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que cerca de 500 personas fueron conducidas al centro de traslado por protección.,, lo que evitó que se hubieran presentado más riñas, más lesionados e, inclusive, muertes.



En cuanto a los incendios en esa noche de velitas, los bomberos dijeron que se registraron seis, uno de estos por una extensión de luces de navidad y otro por pólvora.



