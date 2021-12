Tres niños resultaron quemados en la localidad de Engativá durante la noche del 7 de diciembre, cuando, al parecer, un volador cayó en la zona en donde los menores de edad prendían sus velitas. Un día después, cuatro nuevos casos se presentaron en la capital del país, dejando como saldo final para estos primeros nueve días del mes la cifra de 16 incidentes –12 el martes y cuatro el miércoles– relacionados con la quema indiscriminada de pólvora.



(Además: Tres niños se quemaron con un volador que cayó del cielo).

Pese a que, en comparación con los años anteriores, el número de casos disminuyó, se ha hecho evidente una clara tendencia que involucra la noche de velitas, fiesta que se ha convertido en la celebración de fin de año con más personas quemadas con estos artefactos. De igual forma, durante la noche del martes, cientos de ciudadanos denunciaron el uso excesivo de artefactos pirotécnicos en toda la ciudad hasta altas horas de la noche.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2019, 24 de los 52 casos se registraron entre el 7 y 8 de diciembre. Un año después, fueron 21 de 54 quemados en ese mismo lapso. Si bien es cierto que la mayoría de ciudadanos heridos con pólvora son adultos, los más recientes casos dejan en evidencia un fenómeno que sigue preocupando a las autoridades distritales: los menores heridos.



(Lea también: Plan de choque para tapar huecos en Bogotá: ¿dónde serán las obras?).

Eso es una responsabilidad directa de los padres de familia y son ellos quienes tendrán que responder si (...) resultan lesionados. FACEBOOK

TWITTER

“Aunque tenemos menos quemados por pólvora que en años anteriores, queremos tener cero lesionados por este tipo de situaciones. Eso depende fundamentalmente de que padres de familia y los adultos entiendan que la pólvora es riesgosa y que la mejor forma de celebrar la Navidad es ir a las novenas, a los conciertos o a la ciclovía nocturna. Debemos entender que usar estos elementos pone en riesgo la vida de los menores”, señaló la alcaldesa López.



Cabe resaltar que el decreto nacional 4481 de 2006 establece que “está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a menores de edad”, y quien lo haga se expone a una multa de 20 salarios mínimos. No obstante, el caso reseñado anteriormente demuestra que la manipulación de terceros también afecta la seguridad de los niños y niñas.



Asimismo, el artículo 30 de la Ley 1801 de 2016, que dicta medidas sobre actividades que afectan la seguridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos, prohíbe “fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora”.



Esta ley también plantea excepciones, que están condicionadas por la regulación local, en este caso por las normas de la ciudad. En la capital se encuentra vigente el Decreto 360 de 2018, documento con el que se creó la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora. Dicha instancia se encarga de la articulación y coordinación de todo asunto relacionado con la pirotecnia.



Desde la Policía de Bogotá señalaron que los operativos para decomisar estos elementos son constantes, pero indicaron que es obligación de los padres cuidar a los menores. “Seguimos haciendo un llamado para que no permitan que nuestros niños y niñas usen o manipulen pólvora para divertirse. Eso es una responsabilidad directa de los padres de familia y son ellos quienes tendrán que responder si, por no ejercer el control suficiente para favorecer la integridad de los más pequeños, resultan lesionados”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Metropolitana.



(Siga leyendo: Bogotá entre las ciudades más inseguras para mujeres en transporte público).

De acuerdo con el comandante de la MeBog, en lo corrido de diciembre se han incautado 17.880 unidades pirotécnicas en toda la ciudad. “La mercancía decomisada equivale a más de 200 kilos de pólvora fuera de las calles”, explicaron.



Durante esta temporada navideña, Engativá ha sido la localidad con más casos, cuatro en total, seguida por Bosa, Usme y Kennedy, con dos cada una. Las manos y la cara son las partes del cuerpo en donde más quemaduras se presentan, con ocho y cinco, respectivamente.



Con respecto al tipo de lesión, las quemaduras lideran las estadísticas con 11 casos. Laceraciones y amputaciones tienen dos reportes y, finalmente, hay una persona con daño ocular permanente.

Sanciones

Para casos como el de los menores quemados en Engativá, el ICBF señaló que son las autoridades administrativas las encargadas de determinar las sanciones que pueden recibir los padres, madres o cuidadores cuando los menores de edad resultan lesionados con pólvora.



La entidad señaló que existen dos tipos de sanciones para estos casos: civil y pecuniaria. “En la primera aplica la realización de trabajos comunitarios. (...) y, en la segunda, multa hasta por cinco salarios mínimos legales vigentes cuando el menor resulte con quemaduras o daños corporales por manipulación de pólvora”, explicó Lina Arbeláez, directora del ICBF.

EL TIEMPO