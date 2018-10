En Uber ahora también le preguntan ‘¿para dónde va?’

La experiencia de Felipe* en Uber empezó a desmejorar desde hace poco más de un mes. Él es realizador audiovisual y usa la app para ir a su casa cuando sale tarde del trabajo; pero en los últimos fines de semana varios conductores han tenido comportamientos que lo tienen muy incómodo, sostiene.

Al menos tres veces le ha pasado que solicitó un vehículo y la plataforma se lo asignó. En la pantalla del celular se ve que faltan entre cinco y tres minutos para que lo recojan, cuando de repente el conductor le escribe (la siguiente es la más reciente conversación vía chat que sostuvo, a las 6 en punto de la mañana):



“–Buen día, Felipe, ¿hacia dónde se dirige?

–Ya puse la dirección (en la app).

–No la puedo ver en estos momentos.

–Sí, entiendo que la verá cuando se inicie el viaje”.

Un minuto después, el vehículo que antes estaba cerca, se ve alejarse en el mapa, y luego, cancela el viaje.



En otras palabras, como a la vieja usanza de los malos taxistas, en Uber ya hay algunos choferes que le preguntan al usuario “para dónde va”, y si no le sirve el destino, no lleva a la persona. Es el mismo vicio que tan mala imagen ha generado en el gremio de los amarillos y que justamente ha hecho que Uber gane terreno, aunque no es una app autorizada por el Ministerio de Transporte.



“Uber ha sido una muy buena opción y su diferencia siempre ha sido el buen servicio. Deben mantenerlo y no caer en esas malas mañas. Uno escribe el destino en la app y con eso es suficiente, no tienen por qué cancelar”, expresa Felipe. Y eso, vale la pena indicar, que él habita en un conjunto residencial de estrato alto en la Sabana de Bogotá.

La invitación de Uber en estos casos en el que el servicio del socio conductor no sea el esperado por el usuario, es hacer uso del mecanismo de calificación de la aplicación. Todas las respuestas, calificaciones y retroalimentaciones quedan registradas en la plataforma y son revisadas por un equipo de agentes del Centro de Excelencia, quienes dan el trámite adecuado dependiendo de la naturaleza de cada servicio, indicaron en esa compañía.



Gracias a la trazabilidad del 100 % de los viajes conectados por la aplicación, el Centro de Excelencia soluciona cualquier incidente en promedio de 7 a 8 minutos. Aquellos relacionados con viajes de usuarios tardan 6 minutos; viajes de socios conductores, 5 minutos; cuenta de usuarios y pagos, 9 minutos; cuenta de socio conductor y pago, 11 minutos; posibles fraudes, 13 minutos; artículos perdidos, 11 minutos.

Efectivo rápido

Otra irregularidad que denuncia el realizador audiovisual, y que coincide con otros testimonios conocidos por EL TIEMPO, se presenta cuando se solicita un servicio de larga distancia, por ejemplo de Bogotá a Chía.



“Llega el carro y justo cuando me subo, me preguntan que cuánto me han cobrado desde Bogotá hasta donde voy en Chía. Les digo (entre $ 60 y $ 70 mil pesos) y enseguida me proponen lo siguiente...”, continúa Felipe. “Que cancele el servicio desde mi celular, les pague en efectivo y con un descuento especial, restando además lo que la aplicación me cobra de multa por cancelar a última hora”.



Así, el conductor se lleva todo el efectivo y evita pagarle a la plataforma lo que le corresponde.



“La verdad es que accedí la primera vez, pero luego caí en la cuenta que es una práctica peligrosa, porque el viaje no queda registrado y en caso de que pase algo malo, como un robo, Uber no me va a responder. Obviamente no lo volví a hacer, no vale la pena por ahorrarse un poco de plata”, confiere el usuario.

Uber recomendó no acceder a ese tipo de práctica irregular, pues indicó: “En Colombia todos los viajes tomados por medio de la aplicación cuentan con una póliza de responsabilidad civil, para la protección de socios conductores, usuarios y terceros. Esta cobertura comienza en el momento en que el socio conductor de Uber acepta la solicitud de viaje y termina cuando el último pasajero se baja del vehículo”.



*Se omite el apellido por petición de la fuente.



FELIPE MOTOA FRANCO

Periodista de EL TIEMPO

Crimot@eltiempo.com

@felipemotoa