El parque Giordano Bruno, ubicado en la calle 69a entre la carrera novena a la décima en Chapinero, se ha convertido en un escenario de disputa debido a que los vecinos del sector se encuentran molestos con los vehículos que se han venido estacionado alrededor del recinto. Antes en este lugar lo hacían de manera ilegal, ahora se estacionan de manera legal y organizada bajo el modelo de Zona de Parqueo Pago, generando una retribución al Distrito.

“Llevamos cuatro años solicitándole a las entidades que tienen que ver con el tema del parque que lo recuperen, que no dejen estacionar alrededor de este porque pierde su finalidad de zona de recreación y esparcimiento para la comunidad”, expresó Eduardo Schlesinger, habitante del barrio. Por medio de denuncias dirigidas a la Secretaría de Movilidad, los habitantes del sector han expresado su molestia.



En principio, esta zona no estaba reglamentada, provocando que no hubiera un orden en la forma en que los autos eran parqueados. En ese momento, se impusieron órdenes de comparendo a los infractores que incumplían con el Código de Tránsito Ley 769 de 2002 art. 76, que establece que está prohibido estacionar vehículos sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.



Y, luego, el 31 de mayo se instaló una Zona de Parqueo Pago que fue solicitada por los administradores de los restaurantes que se encuentran cerca al recinto. Las Zonas de Parqueo Pago son un modelo de estacionamiento en vía liderado por la Alcaldía y administrado por la Terminal de Transportes. Este sistema, que ya cuenta con seis áreas de parqueo, es totalmente legal.



No obstante, hay algunos vecinos que tampoco están de acuerdo con esta alternativa. “Después de que el mismo Estado venía poniendo multas, recogiendo carros y estaba de acuerdo que no se podía aparcar en el parque, decide poner una Zona de Parqueo Pago”, comentó Schlesinger.

El parque Giordano Bruno está rodeado de restaurantes. Foto: Laura Pérez. EL TIEMPO

Por su parte, Movilidad ha respondido a las quejas de los habitantes diciéndoles que esa Zona está permitida allí, ya que cuenta con los requisitos expuestos en el acuerdo 695 de 2017 “por medio del cual se autoriza a la administración distrital el cobro de la tasa por el derecho de estacionamiento sobre vías públicas y se dictan otras disposiciones”. Además, existe el decreto 519 de 2019 que reglamenta ese acuerdo.



La Terminal de Transporte de Bogotá, institución encargada de la operación de estos espacios de estacionamiento en la ciudad, también se ha pronunciado frente al tema y han dicho que no ha recibido ninguna queja por parte de la comunidad. “Se han recibido comentarios positivos que destacan la organización que ahora existe en las calles alrededor del parque y que ha permitido ponerle fin al desorden que se presentaba anteriormente por el mal parqueo”, explicó Ana María Zambrano, gerente de la entidad.



LAURA PÉREZ

PARA EL TIEMPO