Quedó en libertad el 'Bizco', rompevidrios que atacaba a mujeres

Alias El Bizco, quien había sido capturado este miércoles en un operativo contra los rompevidrios, fue dejado el libertad. Incluso el secretario de Seguridad, Jairo García, informó que se contaba con dos denuncias contra él.



La Fiscalía aseguró que no tiene ninguna denuncia contra el señor y por ello fue la polémica actuación del fiscal del caso, quien tomó la decisión que permitió el regreso del señalado delincuente a las calles.(Le puede interesar: Capturan a rompevidrios terror del norte de Bogotá)

Extraoficialmente se dijo que al sindicado se le aplicó un proceso abreviado que tiene la justicia, y aunque la sociedad lo quiere ver en la cárcel, romper el vidrio de un carro y hurtar unas pertenencias es un delito menor y seguirá en investigación, pero libre.



Jairo García, el secretario de Seguridad de Bogotá, aseguró que en todo caso las autoridades seguirán realizando labores para capturar a este tipo de delincuentes.

La libertad se decidió sin considerar situaciones como el peligro que el delincuente representa para la sociedad, pues la víctima que lo denunció inicialmente reveló que amenazó con atacar a su hija menor de edad.



Según fuentes, lo que consideró el fiscal del caso es que no había manera de probar esas amenazas y que por el valor del robo denunciado (un celular y una cifra menor a los 50 mil pesos) no había lugar a un procedimiento que desgastaría la administración de justicia.



La Fiscalía invita a los ciudadanos a denunciar al señalado delincuente para construir un caso más sólido y lograr una condena, pues aseguran que la víctima no lo denunció formalmente y él no tenía antecedentes judiciales a pesar de que numerosas personas lo han identificado como 'rompevidrios'.



El ente acusador también desmintió la primera versión de que 'El Bizco' había sido capturado en flagrancia.



'El Bizco' escogió un punto cercano al lugar donde delinquía para dejar sus prendas de vestir y así cambiarse para no ser identificado.

“Se instala en el norte de la ciudad una capacidad importante de Policía Judicial y se reforzó el apoyo. El individuo fue capturado de manera inmediata cuando había materializado el delito, la ciudadana que hizo la denuncia confirmó que él había cometido el hurto a su carro y amenazado a su bebé. Vienen más denuncias este hombre, está siendo judicializado y quitamos este individuo de las calles, quien se hacía pasar por reciclador”, dijo tras la captura el coronel Javier Martí, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá



BOGOTÁ