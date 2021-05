¿Qué va a pasar cuando las UCI covid-19 lleguen al 100 % de ocupación?

Con el 96 por ciento de ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) para enfermos de covid, podría ser cuestión de días para que esta cifra llegue al 100 por ciento y el sistema de salud simplemente colapse.

Y esto pasa no solo porque se duplicó el tiempo de duración de este tercer pico a causa de las protestas masivas sin protección, sino por las fiestas clandestinas, los bloqueos de la movilidad y la lenta llegada de vacunas, que aleja a la ciudad de tener una inmunidad de rebaño que, según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, ya no se logrará este año, pese al esfuerzo.



Por lo anterior, el Distrito alista una serie de medidas posibles en el marco de la agitada situación social, para tratar de contener el desborde del sistema de salud.

La primera, y la que hasta con ruegos han pedido los funcionarios del Distrito, empezando por la alcaldesa Claudia López, es que la gente se concientice y no salga a la calle, mantenga distancia, use el tapabocas, evite reuniones y que si las hace, las lleve a cabo con buena ventilación y el aislamiento inmediato ante cualquier sospecha de la enfermedad.



Otra medida de urgencia es la habilitación de unas 35 unidades de cuidados intensivos (UCI) adicionales y, además, seguir fortaleciendo los hospitales de campaña, que están marchando de manera exitosa en ocho entidades de salud de la ciudad, cuatro públicas y cuatro privadas, que en sus áreas libres, como parqueaderos, han instalado carpas con todos los equipos necesarios para brindar una óptima atención en salud a pacientes con síntomas moderados que no comprometen su vida.

Hospitales de campaña

Este servicio es temporal y busca expandir la capacidad del sistema de salud, así como permitir a hospitales y clínicas liberar camas UCI para pacientes graves con covid-19, y destinar el espacio de las campañas a los demás pacientes que también requieren atención de urgencias con equipos especializados. Las entidades de salud de la red pública que cuentan con hospitales de campaña son: Kennedy (20 camillas), El Tunal (23), Engativá (26), Simón Bolívar (30). Las entidades privadas que también prestan este servicio son Hospital Universitario Mayor Méderi, Hospital Central de la Policía, Clínica Colombia y el Hospital Militar.



Igualmente, continuará la vacunación, a pesar de los limitantes en la movilidad del personal de salud. Bogotá cuenta con 1’150.000 dosis aplicadas y continúa la inmunización de los mayores de 70 años, quienes pueden asistir a los puestos de vacunación sin cita, y la de personas de entre 60 y 69 años, quienes deberán esperar a que sus EPS les asignen una cita. “Hacemos lo que podemos con los recursos que hay”, dijo Gómez, e hizo énfasis en la necesidad de que lleguen más dosis al país.



Otra medida de contención es el rastreo constante de casos activos. Sin embargo, en este sentido, el personal de laboratorio y el de ambulancias han tenido problemas para llegar a sus puestos de trabajo ante la imposibilidad de movilizarse por la ciudad. “Tuvimos disminución de hasta 25 camas UCI de la oferta porque la gente no pudo llegar a sus sitios de trabajo”, dijo Gómez. Pese a esto, se están haciendo a diario unas 20.000 pruebas para detectar la enfermedad.

Otra medida ante la llegada de la crisis es que todos los servicios de urgencias están haciendo rondas diarias y rigurosas para determinar qué pacientes de UCI puede pasar a hospitalización y cuántos de estos últimos pueden irse para sus casas. Lo más importante para que esto se dé es que no haya escasez de oxigeno domiciliario.

Hasta en hoteles

También se suspendieron cirugías de alta complejidad de las que no derive un daño grave para el paciente, con el fin de tener más espacio en los hospitales.



En este momento se están llevando a cabo traslados de pacientes –por ejemplo de atención pediátrica no grave– a hoteles. De la misma forma, ha habido conversaciones con ciudades de departamentos como Huila, Tolima y Atlántico para el posible traslado de pacientes, ya que estas regiones han bajado la ocupación de camas.



Por su parte, Cundinamarca, que en este momento cuenta con una ocupación del 85 por ciento de UCI para covid-19, ampliará el sistema con veinte camas más, y están dispuestos a recibir pacientes de Bogotá hasta donde su capacidad lo permita. A la par con Bogotá, el gobernador Nicolás García modificó el horario de toque de queda, que quedó desde las 10 de la noche, para darles un espaldarazo a los comerciantes.



El miedo mayor, no solo de la ciudadanía sino del sistema de salud, es que llegue el momento de aplicar el triaje ético. El secretario de Salud fue claro: “El riesgo es real”. Y aseguró que los lineamientos los determinará la Asociación Nacional de Médicos.

¿Por medidas laxas?

El Distrito fue claro en explicar las razones por las cuales, a pesar de las cifras, no van a implementarse medidas tan drásticas como la cuarentena por localidades. “Hay que ser coherentes con la situación social que padece la ciudad. Cómo voy a cerrar localidades y que sus habitantes vean por la ventana a cientos de personas protestando”, dijo Gómez.



Hoy se están enfermando más jóvenes, lo que quiere decir que la vacunación ha funcionado, pero estos ocupan por más tiempo las UCI. Entonces se decidió profundizar en medidas como el toque de queda y la ley seca, ya que esto disminuye los hechos de violencia y, por ende, la llegada de pacientes que ocupen las urgencias o las camas que pueden servir a pacientes covid. En cuanto al retorno a los colegios, la decisión se tomó porque esta sigue siendo la población más afectada por los aislamientos; entonces, con normas de bioseguridad y teniendo en cuenta el orden público, la transición continuará.

El Distrito considera que el mejor de los métodos para poder salir de esa condición de alta vulnerabilidad es que se suspendan los bloqueos y las perturbaciones de la movilidad de la ciudadanía. “Urge un pacto social”, dijo la alcaldesa.

¿Qué se sabe del paro de hoy?

Según la Secretaría de Gobierno, las marchas de hoy, miércoles 12 de mayo, fueron convocadas para iniciarse a las 9 de la mañana, pero aún no se tiene claridad exacta sobre el total de las marchas ni todos los puntos de concentración. Una de ellas partirá de la sede de la Universidad Distrital en la carrera 7.ª n.º 40B-53.

Habrá concentraciones en el parque Nacional, en el monumento a Los Héroes y en el Sena de la carrera 30. También se anunciaron manifestaciones en la plazoleta del Rosario, a las 7 de la mañana; en la Universidad Nacional, a las 8 de la mañana; en la Pedagógica (calle 72), a las 9 de la mañana, y hacia el norte se realizará una movilización con parada en la Universidad Sergio Arboleda las 2 de la tarde.

