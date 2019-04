¿Qué va a pasar con los taxistas que ya instalaron la tableta?

Luego de las declaraciones dadas por el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, en las que aseguró que por ahora no se exigirá un hardware (celular, tableta, etc) específico para el uso de taxi en el país, los taxistas en Bogotá se han sentido preocupados por la incertidumbre en la que está hoy el taxi inteligente y más aún, cuando algunos de ellos ya ha instalado la tableta para poder cobrar las nuevas tarifas.

Fredy Contreras, taxista, manifestó que la mayoría de colegas que compraron la tablet les está ‘doliendo’ lo que invirtieron. “Ellos hicieron un negocio y no les están dando resultado”, aseguró.



Ernesto Sandoval, representante de los taxistas en Fenalco Bogotá va un poco más allá y asegura que en Bogotá solo cerca de 600 taxis tienen la tableta. “Ellos la pusieron quizá por evitar una sanción por parte del Distrito y puedo asegurar que en Bogotá no hay los 5.000 taxis con la tableta como dice la Secretaría de Movilidad”, manifestó .



Por su parte, Contreras agregó que en estos días harán una convocatoria entre los mismos taxistas para saber en realidad cuántos son los taxis que hoy tienen la tableta.

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, también se pronunció luego de las declaraciones del viceministro y aseguró que evaluarán el proyecto de resolución que saque el Ministerio de Transporte, “y, en su momento, le daremos los argumentos del porqué creemos que es importante que el pasajero tenga una pantalla para saber cuál es la tarifa, el recorrido y que evalúe el servicio”.



Agregó que una de las alternativas que la Secretaría ha planteado y que está dentro de los decretos vigentes tiene que ver con la colocación de esta pantalla, pero si el Ministerio tiene otras alternativas, se evaluarán.



En varios escenarios, el Distrito ha manifestado que los taxistas que usen la aplicación móvil homologada por el Ministerio de Transporte y la tableta pueden cobrar las nuevas tarifas.

EL TIEMPO le preguntó a la Secretaría de Movilidad que si en caso de darse la resolución y en esta se especifique que no es necesaria una tableta, ¿quién respondería a los taxistas que ya la compraron?. Allá señalaron que solo se pronunciarán cuando el Ministerio emita la norma.



Las declaraciones del viceministro se podrían leer como un no apoyo al Distrito y al programa del taxi inteligente, proyecto en el que la administración ha trabajado en los últimos dos años para sacar adelante y lograr obtener información en tiempo real como se mueve este medio de transporte, cuáles son sus conductores, recorridos, tarifas y calificación por parte del usuario.



El alcalde Enrique Peñalosa también se pronunció al respecto y dijo que “sería vergonzoso que entre el Distrito y el Gobierno Nacional no exigiéramos la implementación de las tabletas. Eso es resignarnos a tener una ciudad de tercera a nivel internacional, eso es decirle a los ciudadanos que no nos importa que a ellos los atraquen con un taxímetro adulterado que los estafen. Espero que no tengamos una posición atrasada, anacrónica y que irrespeta el derecho de los usuarios que tienen derecho a saber que les dan la mejor ruta”.

Para que el taxi inteligente se pueda implementar, es necesario que el Ministerio de Transporte emita la resolución del taxi de lujo que le da piso jurídico al decreto del Distrito.



Hay que recordar que el Ministerio de Transporte en su momento expidió la resolución 2163 de 2016 del taxi de lujo sin esperar el concepto de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y esta resolución fue suspendida y ahora es necesario que surta nuevamente este procedimiento y expida una nueva norma.



Por último, Sandoval manifestó que se debe esperar la resolución y lo que esta diga y certifique si se requiere o no de la tableta.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@CeronBastidas