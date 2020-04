Qué va a pasar con las tarifas de energía, agua, gas y telefonía

EL TIEMPO invitó a los representantes del Acueducto, Vanti, Codensa y Claro a explicar los alivios que tienen los estratos residenciales, comerciales e industriales por la cuarentena y cómo se verán reflejados en las facturas.

Las preguntas

1. ¿Cómo ha sido el comportamiento del consumo en la cuarentena?

2. ¿Aplica para este servicio la suspensión o aplazamiento del cobro, para qué estratos y por cuánto tiempo?

3. ¿Hay previstas alzas en las tarifas durante la cuarentena? ¿O los mayores valores se deben al aumento del consumo?

4. ¿El consumo durante el aislamiento va a tener algún tipo de subsidio?

5. ¿A las empresas y locales que están cerrados por la cuarentena les van a cobrar consumo?

Costo de la energía tendrá una reducción desde mayo

Lucio Rubio, director de director general de Enel en Colombia

1. Desde que se inició el aislamiento se ha presentado un aumento del consumo de energía en los hogares del orden del 25 % con respecto a la época previa, y los sectores industriales y comerciales registran consumos inferiores cercanos al 18 %.

2. No se están realizando suspensiones a los clientes residenciales. Hemos reconectado a más de 8.200 de los estratos 1 y 2, y la compañía optó por incluir al estrato 3.

3. Las tarifas de energía son reguladas y dinámicas. Las facturas entregadas en abril corresponden a las de marzo (antes del aislamiento), cuyo valor fue de $ 561 kWh, y recogen el incremento de los mayores costos de generación, como consecuencia del periodo de verano. La tarifa que aplicará a partir de mayo es de $557 kWh, lo que significa una reducción del 0,7 %. Se estima que entre junio y julio seguirá reduciéndose hasta cerca de $ 545 kWh.

4. Durante la cuarentena se seguirán aplicando los subsidios de ley para los estratos 1, 2 y 3. Con el fin de darles alivios financieros a nuestros clientes residenciales y comerciales, hemos implementado medidas como el pago diferido para los estratos 1, 2, 3 y 4. El primer cobro se presentará en la factura de agosto. Para el 1 y 2, un plazo máximo de 36 meses, y quienes paguen de forma oportuna tendrán un descuento del 10 %. Para el 3 y 4, el pago diferido será máximo de 24 meses. A los clientes de estratos 5 y 6 y comerciales e industriales se les ofrece acuerdos de pago.

5. Los consumos siguen registrándose. En los casos en los que no se puede tomar la lectura, debe hacerse un promedio y una vez se pueda volver a realizar se harán los ajustes.

Las tarifas del agua son las de hace dos meses

Cristina Arango Olaya, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

1. El suministro de agua ha presentado una disminución del 9 % frente a lo que se distribuía antes de la cuarentena, pasando de 17,3 a 15,9 m³ por segundo. Eso es el

resultado de la disminución del consumo en el sector comercial e industrial.

2. La lectura de los consumos y la facturación se realiza cada dos meses. Las facturas que están llegando hoy corresponden a consumos previos a la cuarentena. Aún no tenemos cifras sobre la distribución del consumo por estratos y usos.

3.Ninguna de las medidas del decreto nacional está orientada a suministrar servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de forma gratuita. Estamos estudiando la forma de diferir a 36 meses para estratos 1 y 2.

4. Las tarifas no han presentado ningún incremento desde enero.

5.El Distrito está analizando escenarios para aliviar la carga sobre los usuarios. Los de estratos 1 y 2 ya acceden a un mínimo vital de 6 m³ mensuales que financia el Distrito, con un costo de alrededor de

$ 80.000 millones. Quienes puedan pagar, lo pueden hacer a través de medios electrónicos, para que continuemos con la solidez que requerimos para prestar el servicio. El valor que se cobra corresponde al consumo que marca el medidor. Si no se ha presentado consumo o si se ha disminuido en los usuarios comerciales e industriales, esto se verá reflejado en la factura y el usuario solo pagaría los cargos fijos.

‘Estamos llevando internet a todos los estratos’

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.

1. Según el tercer reporte de tráfico de internet de la CRC, el crecimiento fue de 33,5 % comparado con febrero. Y en nuestra red móvil, el tráfico ha tenido un crecimiento de alrededor del 15 %, y en voz, del 16 %.

2.En lo dispuesto por el decreto 555 no se contempla la gratuidad del servicio y únicamente aplica para servicios móviles. En este último servicio, los clientes han recibido estímulos por parte del Gobierno como la exención del IVA por cuatro meses a los servicios móviles cuyo valor sean menores a $ 71.214 IVA incluido.

3.Desde el inicio de esta coyuntura, Claro ha implementado iniciativas en favor de sus clientes sin aumentar el costo de los servicios, dándoles más datos a casi ocho millones de clientes en los planes pospago, 2 × 1 en todos los paquetes prepago y 50 % más de velocidad en los servicios de hogar. Y con el objetivo de cerrar la brecha social, y como parte de la iniciativa de Incentivos a la Demanda del Ministerio TIC, Claro está llevando accesos de internet fijo a los barrios de estratos 1 y 2, con tarifas de $ 8.600 a $ 19.000.

4.Sí. Desde el inicio de esta coyuntura, Claro ha implementado iniciativas en favor de sus clientes sin aumentar el costo de los servicios.

5.Realizamos alianzas con Cisco Webex, Google y Microsoft para poner a disposición de las pymes y grandes empresas del país herramientas colaborativas de teletrabajo con hasta tres meses sin costo.

Tasas preferenciales para quienes difieran pagos

Rodolfo Anaya presidente de Vanti empresa de distribución de gas.

1. Hemos dispuesto planes especiales para que cualquier daño o emergencia se atienda rápidamente. El consumo del combustible ha bajado en un 30 %. El sector residencial es el único que ha crecido cerca del 12 %. El recaudo ha bajado en un 28 %, y son los comercios los que han incrementado en mayor porcentaje la mora.

2. En materia de ayuda para los usuarios implementamos las siguientes medidas: diferir el pago de la factura del servicio para los estratos más bajos en plazos de 24 y 36 meses, y promover acuerdos de pago con los estratos 5 y 6; reconectar el servicio a quienes lo tenían suspendido; suspender la revisión periódica obligatoria; hacer descuentos del 10 % a los estratos 1 y 2 que paguen a tiempo; habilitar nuevos canales virtuales de atención al cliente y de pago; facilitar la instalación del servicio a centros hospitalarios y colaborar con nuestros contratistas aliados.

3. En las tarifas netas de Vanti no hay ninguna modificación o cambio. Podría haber un aumento por el componente de suministro y transporte, que se transa en dólares, debido al alza de la divisa.

4. La ley no permite que los servicios públicos sean gratuitos, pero entrega subsidios a los estratos más bajos, que se siguen aplicando. Hay alcaldes que contemplan asumir el servicio. Hay tasas preferenciales si se difiere el pago. Los estratos 1 y 2 tendrán cero interés.

5. Solo se cobra el valor de metros cúbicos utilizados. Si están cerrados y no consumieron, no se les cobrara ningún consumo.