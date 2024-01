Pico y placa solidario en Bogotá: ¿cómo queda operando tras alerta zonal por incendios?

Durante la noche de este 25 de enero, el alcalde Carlos Fernando Galán decretó alerta ambiental zonal en Bogotá, para el suroccidente de la ciudad. Las localidades implicadas son parte de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, parte de Puente Aranda, parte de Fontibón y parte de Tunjuelito.



La medida regirá en toda la ciudad. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La alerta se produjo tras el deterioro de la calidad de aire, anunciando nuevas medidas para la movilidad en la capital del país. Por ejemplo, el pico y placa se extenderá los sábados.



De este modo, el próximo sábado, los vehículos particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0 no podrán circular desde las 6 a. m. hasta el mediodía.



"Los camiones que tengan más de 10 años circularán también con pico y placa. Pares en la mañana, de 6 a.m. a 1 p.m. e impares en la tarde, de 1 p.m. a 8 p.m.", añadió el mandatario de la capital.



Asimismo, el alcalde Galán indicó que quienes ya hicieron su solicitud y pago del pico y placa solidario no tendrán inconvenientes. No obstante, no se aceptarán más solicitudes mientras se mantenga la alerta por a mala calidad del aire.



"Los que tienen solitud hecha y pagada pueden circular", dijo el acalde.



Hay que tener en cuenta que el pico y placa para los sábados será en toda la ciudad, aunque la alerta ambiental sea zonal.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

