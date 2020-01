¿Qué va a pasar con el clima esta semana en Bogotá y la Sabana?

Las lluvias del fin de semana pasado, que estuvieron acompañadas de granizo, se podrían repetir en los próximos días, aunque de manera esporádica y sectorizadas.

Este fenómeno es originado por el encuentro de los vientos del oeste con un frente de humedad proveniente del oriente del país.



Por eso, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el pronóstico para esta semana es de cielo parcialmente nublado, con mayor cantidad de días con tiempo seco.

“Fue una participación de diferentes fenómenos meteorológicos que coincidieron en ese momento para que se diera esa condición del fin de semana”, explicó Luis López, experto meteorólogo del Ideam.



Lo que ha sucedido en Bogotá, de acuerdo con López, es que, por un lado, ha llegado viento del oeste y, por otro lado, humedad proveniente de la Orinoquia, particularmente de los departamentos de Meta y Casanare, y el encuentro de estos dos fenómenos es lo que genera nubosidad y precipitaciones.



Aunque estas no se dan todos los días con la misma intensidad ni de la misma manera, pueden terminar en granizo, como ocurrió el sábado pasado.



En Bogotá y Cundinamarca, según prevé la autoridad meteorológica, las lluvias pueden presentarse de manera esporádica en horas de la tarde. Estas pueden ocurrir en los extremos norte, sur y, eventualmente, en el oriente de la ciudad.



De hecho, para este miércoles, jueves y viernes se puede intensificar un poco la probabilidad de precipitaciones sectorizadas en la capital de la República.

Y para el fin de semana se podrían presentar precipitaciones esporádicas en las tardes, en algunas zonas de la ciudad.



Sin embargo, el Ideam no descarta que se puedan registrar días sin lluvias pero muy fríos. Esto se daría en el caso de que los vientos provengan solo del oriente.

No obstante las fuertes lluvias del pasado fin de semana y de la probabilidad de que se presenten de nuevo de forma esporádica en los próximos días, estas no serían suficientes para atenuar las necesidades de los agricultores en esta cosecha ni para mejorar sustancialmente los niveles de los embalses.



“Las precipitaciones no van a suplir el requerimiento de agua que se tiene en el transcurso del mes y que ha venido afectando a varios municipios, pero sí para reactivar algunas condiciones en términos de agricultura del día”, señaló el meteorólogo.



BOGOTÁ@BogotaET