Debido al incremento del consumo de pescado y sus derivados durante esta temporada de Semana Santa en Bogotá, la Secretaría de Salud hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía a la hora de comprar y almacenar este alimento, con el fin de evitar intoxicaciones.



La entidad señaló que es clave adquirir estos productos en establecimientos confiables, limpios y que garanticen las condiciones de conservación y cadena de frío. Además, piden evitar sitios con precios que estén por debajo de lo normal.



“Se recomienda abstenerse de comprar pescados y derivados de la pesca en ventas ambulantes y mantener estos productos siempre en refrigeración o congelación. Una vez descongelados, no deben volver a congelarse. El empaque, rótulos o fecha de vencimiento deben estar vigentes”, recalcó Manuel González, subsecretario de Salud Pública.



Asimismo, aconsejan que en el momento de adquirir pescado fresco, las agallas deben estar húmedas y ser de color rojo brillante; además, los ojos deben verse limpios y transparentes. Con respecto a la textura, debe ser firme, y al oprimirse no debe quedar hundida.



Si va a adquirir pescado congelado, la recomendación es no aceptar el producto si está blando. “Revise que el color de la carne sea rosado o blanco (la piel puede ser oscura); y si el pescado presenta algún olor extraño o similar al óxido, no lo compre”, explicaron.



En cuanto al pescado seco, este debe tener consistencia firme y un color amarillo uniforme, sin manchas rojizas o verdosas. Secretaría de Salud explicó que este producto debe estar empacado y se debe conservar a temperatura ambiente.



Por otro lado, para los productos derivados de la pesca y enlatados, tenga en cuenta que las latas deben tener la fecha de vencimiento visible, sin tachaduras o enmendaduras; y el número de registro sanitario y demás elementos informativos deben ser visibles.



“Absténgase de comprar latas sumidas, golpeadas u oxidadas. Cuando destape un enlatado, no debe salir ningún tipo de gas u olor extraño; si el producto se encuentra desleído o tiene mal aspecto, no lo consuma. Saque inmediatamente el contenido del envase; si no lo prepara en su totalidad, póngalo en un recipiente tapado y llévelo al refrigerador”.



Por último, la entidad señaló que si una persona tiene alguna reacción para su salud después del consumo de estos productos, debe acudir al servicio médico y evitar automedicarse.



La entidad advirtió de la presencia de la langostilla de río, especie exótica con potencial invasor, cuyo consumo puede generar impactos ambientales y en la salud humana. “Su comercialización y uso en preparaciones alimenticias y de bebidas, algunas llamadas afrodisíacas, están prohibidos”, dijo la Secretaría de Salud.



Operativos

En operativos en la plaza del 20 de Julio, funcionarios de la alcaldía local de San Cristóbal, Secretaría de Gobierno y la Subred Centro Oriente encontraron ayer pescado que no cumplía con las condiciones para su venta, ya que no respetaba la cadena de frío.



“Con el propósito de evitar cualquier afectación a la salud o intoxicación por el consumo de estos productos en mal estado, la entidad viene realizando operativos a comercios que expenden todo tipo de alimentos –en especial pescados–, como plazas, depósitos, supermercados, minimercados, centrales de abastos, restaurantes, entre otros”, agregó González.

REDACCIÓN BOGOTÁ

