La adecuación del hospital transitorio en Corferias, en abril de 2020, para atender la emergencia sanitaria causada por el virus del covid-19, le costó a la ciudad 5.079 millones de pesos; sin embargo, su ocupación fue baja.



(El 98 % de casos de covid en Bogotá son de ómicron: abecé de las medidas)

De acuerdo con las cifras de contagios en el nivel nacional y en Bogotá, para abril de 2020 aún no ameritaba la ampliación de camas hospitalarias FACEBOOK

TWITTER

El centro de salud se estableció con el objetivo de que fueran tratados allí los pacientes de baja complejidad, con lo que se liberaban camas en los hospitales distritales para las personas contagiadas que necesitaran hospitalización y cuidados intensivos.



Sin embargo, una auditoría de la Contraloría distrital, revelada ayer, indica que aunque se habilitaron 2.000 camas en el complejo ferial, solo fueron utilizadas 274 –es decir, un 13,7 por ciento de la infraestructura– o, mejor, no se utilizaron 1.726 cubículos.



La auditoría se realizó a la Subred de Servicios en Salud Centro Oriente, y, entre otros temas, señala que en el hospital transitorio hubo un supuesto hallazgo administrativo por 3.941,69 millones de pesos con incidencia disciplinaria y argumenta “estudios previos inadecuados e imprecisos, falta de medidas contractuales que contrarrestarán la baja ocupación de pacientes”.



El documento también señala que “de acuerdo con las cifras de contagios en el nivel nacional y en Bogotá, para abril de 2020 aún no ameritaba la ampliación de camas hospitalarias, situación que devino en que en el hospital transitorio de Corferias tan solo se ocuparan 274 camas, de las 2.000 instaladas”.

('En febrero tendríamos el pico de la cuarta ola de covid-19': Claudia López)



La concejala de Colombia Humana Heidy Sánchez, quien reveló la auditoría, dijo que en total se destinaron 20.000 millones de pesos en el hospital transitorio –incluyendo la atención de 515 pacientes y personas que cumplieron su aislamiento allí entre mayo y septiembre–, lo que, según ella, significa que cada paciente tuvo un costo de 39 millones de pesos.



Sánchez cuestiona que esos recursos no se hayan destinado para “fortalecer” la capacidad UCI de la red hospitalaria pública distrital, que se habría podido utilizar en el segundo y tercer pico, sino que, por el contrario, se contrató con un privado y fue por un corto tiempo. Dice que esa infraestructura se proyectó con un cálculo inicial de 5.000 camas UCI, que luego se redujo a 4.000 y después a 2.000.

(Llamado para que los niños se vacunen antes del 24 de enero)



Empero, como otros expertos en salud, Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, indicó que se trató de “una idea magnífica” que lamentablemente “no se pudo cristalizar” por falta de información al personal de salud y más contundencia con las EPS para que liberaran pacientes de baja complejidad.



Así mismo, Luis Jorge Hernández, médico salubrista de la Universidad de los Andes, destacó que en ese caso el Distrito “fue previsivo”, por cuanto para el momento había “gran incertidumbre sobre el curso de la pandemia y la efectividad de las cuarentenas”.

#Comunicado | ¡@ContraloriaBta nos dio la razón! Centro Hospitalario Transitorio de Corferias: el despilfarro de @ClaudiaLopez. Auditoria generó una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, entre otros hallazgos. pic.twitter.com/yivMRWbOKy — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) January 17, 2022

Además, agregó, la información de ciudades de Estados Unidos y la Unión Europea mostraba saturación de los servicios. “Hoy en día se ve como una exageración, pero en su momento no lo era”, aseguró Hernández.



Un experto jurista consultado por EL TIEMPO y que pidió no ser citado señaló que “aún no se puede hablar de pérdida de recursos ni de daño patrimonial”, por cuanto falta que el organismo de control determine si se cumplen los requisitos para abrir un proceso de responsabilidad fiscal.



Al cierre de la edición, la Secretaría Distrital de Salud no se había pronunciado sobre la auditoría ni contestado la solicitud al respecto de este diario.

El 30 de septiembre de 2020, cuando se levantó el hospital transitorio, la alcaldía de Bogotá indicó en su página web que "entre el 6 de mayo y el 21 de septiembre, se atendieron 515 pacientes. La ocupación del centro transitorio, que nunca llegó al 100 por ciento, refleja la pertinencia de las medidas tomadas por la administración distrital, las cuales permitieron que la ciudad superara este primer pico".



Y agregó que la ocupación en promedio para pacientes covid-19 fue del 45,3 por ciento y para usuarios de otras patologías fue del 40,9 por ciento. "Estas cifras reflejan la exitosa atención que se realizó, con apenas el 20 por ciento de los recursos que se tenían estimados utilizar para su funcionamiento. De este modo, de los 200.000 millones de pesos que la Secretaría de Salud apropió para el montaje, adecuación y funcionamiento de este proyecto, gracias a una planeación juiciosa y rigurosa de ese presupuesto, al cierre del hospital sólo se ejecutaron 18.000 millones de pesos".

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

​En Twitter: @guirei24