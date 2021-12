Dos personas fallecieron en la madrugada de este jueves cuando un bus del SITP que bajaba por una pendiente del barrio San Isidro, en la localidad de Ciudad Bolívar, chocó de frente contra un muro y cayó por un barranco.



Las primeras hipótesis indican que se trataría de un problema con los frenos del vehículo. De acuerdo con el testimonio de varios residentes del sector, esto fue lo primero que dijo el conductor del bus cuando salió del barranco.



Otra teoría que surgió a partir del testimonio de varios testigos tiene que ver con un presunto microsueño que el conductor habría tenido mientras bajaba por la pendiente. No obstante, las autoridades de tránsito señalaron que no existe una hipótesis confirmada hasta el momento. “Todo es materia de investigación. Serán justamente esas averiguaciones y el dictamen técnico y pericial los que nos permitan determinar qué fue lo que causó el accidente”, dijo el coronel Héctor González, comandante de la Policía de Tránsito.



Por su parte, TransMilenio y Suma –operador a cargo de la ruta– informaron que el bus que terminó en el barranco del barrio San Isidro hace parte de la flota que llegó a la localidad hace pocos meses y que contaba, según la empresa, “con tecnología de punta y condiciones técnicas requeridas para la operación”.



Este caso se suma a otros recientes en los cuales buses de la flota zonal han chocado contra viviendas, vehículos o muros en circunstancias similares. Por ejemplo, hace un mes un vehículo azul chocó contra una vivienda tras llevarse por delante a dos taxis en un aparente exceso de velocidad. Algo similar sucedió el 16 de octubre en Mochuelo Bajo -un bus terminó incrustado en la fachada de una casa- y el 27 de septiembre en la avenida Circunvalar cuando la ruta T06 se estrelló contra un muro de la Casa Embajada Venezuela.



Según datos de la SDM, entre enero y noviembre de 2021, se han presentado 2.919 incidentes –66 por semana– en los que han estado involucrados buses zonales. De ese total, en 35 hubo fallecidos; en 849, lesionados y en 2.035, daños materiales.



Diego Góngora fue durante seis años operador del SITP y perteneció al sindicato de conductores hasta que en 2019 renunció. Explica que, si bien se hacen inspecciones diarias, la presión por cumplir los tiempos y el déficit en personal capacitado es un factor de riesgo. “Más allá de las cifras, uno de los problemas es que no existen datos sobre las causas de los accidentes, por lo que es imposible determinar si obedecen a fallas mecánicas o humanas”, añadió.



Para Marco Tulio Gutiérrez, quien fue durante años el representante de los operadores del SITP y hoy es uno de los mayores conocedores del sistema, este tipo de accidentes no son la generalidad, sino la excepción. “Fue un acontecimiento imponderable. Es muy importante conocer el contexto del transporte en Ciudad Bolívar y saber que conducir allí no es lo mismo que hacerlo en Kennedy, luego es muy difícil pensar que no hay riesgos de accidentes al prestar el servicio. Por ese motivo, la capacitación de un conductor en estas zonas es totalmente diferente”, explicó.



“En cuanto a la formación de los operadores en términos de conducción y operación de la flota, el sistema cuenta con un protocolo de capacitación muy riguroso que los concesionarios aplican para garantizar la idoneidad de los operadores en la vía”, explicó TransMilenio a través de un comunicado.



La empresa también señaló que ya se iniciaron las labores de recolección de información con el fin de esclarecer las causas del accidente y que las tareas de mantenimiento y seguimiento a la flota para la prevención es responsabilidad de los concesionarios.



“Los contratos de concesión del SITP obligan a que los concesionarios realicen el mantenimiento de la flota vinculada, mediante la implementación de un esquema de mantenimiento, el cual se encuentra basado en recomendaciones de los fabricantes de los vehículos y en las condiciones propias de la operación del sistema”.

Este esquema de revisión contempla cuatro inspecciones: diario, frenos, eléctrica y periódica de mantenimiento. La primera se realiza todos los días al inicio de la jornada y se hace de manera aleatoria. Contempla la verificación visual de la carrocería, chasis, frenos, dirección, luces de servicio y llantas. “Adicionalmente, los operadores se encuentran en constante recapacitación. De esta forma se busca prevenir accidentes producto de errores humanos”, concluyó TransMilenio.

¿Quiénes son las víctimas?

Por ahora se sabe que 23 personas fueron valoradas de las cuales 3 tenían lesiones graves. También se confirmó el fallecimiento de 2 personas: Omar Baldovino y Nelson Cabiche.



Sobre Omar Baldovino de 28 años, EL TIEMPO pudo establecer que es oriundo de Maracaibo y padre de tres niños. Además, que reside en el sector de Tres Reyes, a pocas cuadras del lugar de los hechos.



Respecto a Nelson Cabiche, se sabe que tenía 50 años y que al igual que Baldovino, vivía a pocas cuadras del lugar en donde ocurrió el siniestro vial.

EL TIEMPO