¿Qué tanto podrá endeudar a Bogotá el alcalde Carlos Fernando Galán?

La alcaldía de Claudia López termina con cifras históricas en inversión, que superan las logradas por los anteriores mandatarios. Eso fue posible por los cupos de endeudamiento que le fueron autorizados por el Concejo de la ciudad, uno por 10,8 billones de pesos y otro por 10,7 billones para infraestructura social y vial y, por supuesto, en la recuperación tras la pandemia.



(De su interés: La megalicitación en Bogotá que preocupa a Carlos Fernando Galán)

Sin embargo, esos recursos de deuda fueron ejecutados y no queda fracción alguna para la administración del alcalde electo Carlos Fernando Galán, quien puede pedir un nuevo cupo de deuda al cabildo distrital hasta por 6 billones de pesos.



El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, habla de las inversiones que se hicieron, los cupos de endeudamiento, de la capacidad que tiene la ciudad y de lo que puede hacer el nuevo mandatario.

¿Qué tan endeudada queda Bogotá?

Esta administración, a diferencia de las anteriores, decidió asumir compromisos de deuda para llevar a cabo inversiones fundamentales en infraestructura social, como colegios, hospitales, Jóvenes a la U, y en infraestructura de movilidad. Duplicamos lo que hizo la alcaldía de Gustavo Petro y aumentamos en 60 por ciento lo que hizo la alcaldía de Enrique Peñalosa.



La ciudad invirtió de forma importante a principios de siglo, hace 20 años, y luego bajó y bajó. En 2019 empezó a subir. El alcalde Peñalosa contrató 1,6 billones de deuda y el alcalde Petro, 160.000 millones. La administración de Claudia López contrató 6,7 billones.

Facebook Twitter Linkedin

Endeudamiento histórico de Bogotá Foto: Secretaría de Hacienda

¿No hemos llegado al nivel de hace 20 años?

Como proporción del PIB no. Hoy tenemos una deuda de 9 billones de pesos. En esa época eran como 6.



(De su interés: La megalicitación en Bogotá que preocupa a Carlos Fernando Galán)

¿Qué hizo que se invirtiera tanto?



La historia, por ejemplo, del SITP. Lo que hizo la ciudad para desarrollar TransMilenio fue con Peñalosa y Mockus. En 2004, se hizo la fase 2 que había dejado lista Mockus y la fase 3 en 2007. ¿Cómo no iba a colapsar TransMilenio cuando desde 2007 no hubo prácticamente ninguna acción, hasta 2019, cuando se aprueba la primera línea del metro?



Estamos dejando el inicio de la licitación de la segunda línea del metro, los cables de Potosí y San Cristóbal, la adjudicación de Accesos Norte. Todo lo que está en obra hoy y que va a cambiarles la vida a los ciudadanos va a ser inaugurado en 2025 y 2026, y en adelante.

¿Qué llevó a endeudar más la ciudad?



En 2020, en pandemia, el Concejo nos aprobó el acuerdo 781 por 10,8 billones de pesos; recogimos 3,4 billones que fueron comprometidos en la alcaldía de Peñalosa, le agregamos 7,4 billones y llegamos a 10,8 billones. De eso gastamos hasta el año pasado 5,3 billones, de los cuales 1 billón fueron para el sector de salud, 952.000 para infraestructura del transporte público, 700.000 millones para Jóvenes a la U, otros 735.000 millones para vías y 700.000 millones para el Fondo de Estabilización Tarifaria, de lo contrario TransMilenio se había paralizado en la pandemia.

Facebook Twitter Linkedin

Cupo de endeudamiento 2022 Foto: Cortesía

¿Qué posibilidades le quedan al alcalde electo de endeudarse?

Cuando en el 2022 volvimos a solicitar otro cupo de endeudamiento, el Concejo nos aprobó lo que no nos habíamos gastado del anterior, más 5,8 billones adicionales, y eso nos da 11,8 billones. De todo ese cupo, 5,7 billones fueron para el metro y troncales alimentadoras, 1,6 para infraestructura educativa, 1,2 billones para los cupos para Jóvenes a la U, etcétera. Ese cupo ya se gastó y la nueva administración no va a tener recursos de este cupo.

¿Qué debe hacer la nueva administración?



Solicitar un nuevo cupo de endeudamiento.

¿Qué margen tiene?



En total hemos ejecutado cupo de endeudamiento hasta por 16 billones de pesos, pero solo hemos desembolsado en deuda, en bancos, en bonos, con entidades multilaterales, cerca de 6,7 billones de pesos. El resto no, porque hemos tenido la plata, es decir, no hemos tenido que utilizar la tarjeta de crédito.



Si se fuera a desembolsar toda la deuda que se puede, la próxima administración tendría un espacio más o menos de 6 billones de pesos adicionales de cupo de endeudamiento que podría solicitar en el Concejo el próximo año. Pero si no se desembolsan los créditos, porque no se necesita, porque la caja va bien, puede que sean 6, 7 u 8 billones.

¿Queda la olla raspada?



En cupo de endeudamiento queda la olla raspada, no en vigencias futuras y no en espacio fiscal. Pero hay que ir por otra olla.

No hay buenas proyecciones en la economía del país para 2024, ¿cómo mantener la cultura tributaria?



En 2020 recogimos 9,2 billones de pesos de impuestos, en plena pandemia, pero lo que se esperaba eran 10,6 billones, o sea se bajó por la crisis. FACEBOOK

TWITTER

Afortunadamente, la desaceleración económica no se ha reflejado en los ingresos tributarios. Además, casi el 80 por ciento de la gente paga para ganarse el 10 por ciento de descuento del predial, y muy poquitos piden pagar a plazos, eso son 25.000 millones de 3 billones. En 2020 recogimos 9,2 billones de pesos de impuestos, en plena pandemia, pero lo que se esperaba eran 10,6 billones, o sea se bajó por la crisis.



(De su interés: Modernización de planta de tratamiento Tibitoc estaría lista para 2025)

​

A partir de ahí ha habido una recuperación. En el 2021 recaudamos 10,1 billones; en 2022, 11,9 billones; en 2023, 12,9 billones y este año superamos la meta gracias al impuesto de industria de comercio, que fue 800.000 millones más alto de lo que pensábamos, gracias al sector servicios.

¿Por qué servicios?



La industria está cayendo, la construcción está cayendo, pero los servicios están creciendo 3 por ciento.



(De su interés: Cierran puente peatonal por obras en avenida Américas con 68)

¿Cuánto podrá recaudar la próxima administración?



Entre 2024 y 2027, la proyección dice que se va a recaudar 60 billones de ingresos tributarios. Y los ingresos corrientes, para los próximos cuatro años, van a ser cerca de 92 billones. Esos son los recursos con que va a contar, sin tener en cuenta las vigencias futuras, que le dan un espacio como de 5 billones entre 2024 y 2027.

¿El ritmo de inversión en los próximos 4 años no será igual?



Lo que tiene la próxima administración son muchas obras que están en proceso. Una parte del reto es terminar de construir y hacerlas bien. Una de las cosas que le deben quedar claro a los ciudadanos es que Claudia López no va a inaugurar la 68, ni la Cali, ni la primera línea, ni la segunda línea, ni el cable Potosí, ni siquiera le va a entregar el primer diploma a un joven o una joven de Jóvenes a la U. Eso le va a corresponder en buena parte a la siguiente administración y a la que sigue.

Para la foto de Galán...



El reto es ejecutar y ejecutar muy bien.

Hay para la primera línea y la segunda línea del metro, ¿puede haber para la tercera?



Los recursos no son ilimitados. Probablemente, la próxima administración va a presentar en el Concejo un nuevo cupo de endeudamiento. Puede ser de 6 billones. Hay que ver con esos recursos, más el espacio de vigencias futuras, qué se puede y qué se debería priorizar. ¿Se debería priorizar hacer la tercera línea, que todavía no tiene estudios y diseños, o conviene construir más cables?

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor Bogotá

Redacción Bogotá

En X: @guirei24