¿Qué tanto necesita Claudia López de un nuevo POT?

¿Qué tanto necesita la alcaldesa electa Claudia López de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado para poner a rodar sus principales apuestas de gobierno?



“No mucho, puede aprobar decretos individuales para necesidades específicas. Excepto para expandir la ciudad. Ahí sí se necesita un POT”, responde el profesor de urbanismo de la Universidad Javeriana Juan Guillermo Yunda.

No obstante, una respuesta definitiva a esta pregunta dependerá de los énfasis que López les imprima a sus principales acciones de gobierno. De todas formas, los expertos consideran que el POT debería estar entre sus primeras acciones, en especial porque, si le va bien, le tomará mínimo un año tramitarlo.



Además de que los POT tienen vigencia de 12 años, y el de Bogotá ya completó más de 15, los expertos advierten que la ciudad del 2004, cuando se expidió, es muy distinta a la de hoy, y en esa medida se debe actualizar el manejo del territorio.

A juzgar por los temas en los que insistió durante la campaña, es indudable que asuntos como construir cinco nuevas Unidades de Reacción Inmediata (URI) requieren de un POT nuevo porque el que está vigente (decreto 190 de 2004) no da opciones de construir equipamientos dotacionales en cualquier lugar de la ciudad.



Lo mismo ocurre con la posibilidad de edificar colegios o jardines infantiles que queden donde las familias necesitan, o la de tener una nueva cárcel o ampliar las actuales. Son asuntos que no son viables en el POT vigente, que va para los 16 años, y deberán ser regulados.



Si esta va a ser una prioridad para fortalecer la justicia de la ciudad como ha anunciado, sin duda, tendrá que poner entre sus prioridades la revisión del POT para incluir autorizaciones como esas.



Ómar Oróstegui Restrepo, director del programa Bogotá Cómo Vamos, advierte que la ley fija etapas y tiempos que es obligatorio cumplir en el orden establecido. “Inicialmente, hay que actualizar el diagnóstico, luego concertar con la Corporación Autónoma Regional (CAR), después con la Secretaría de Ambiente, luego hacer los ajustes en la Secretaría de Planeación, de nuevo tiene volver con la CAR a revisar si se cumplió, y de allí pasar al Consejo Territorial de Planeación Distrital. El trámite es bastante largo y esto puede tardar, si nos va bien, un año”, explica Oróstegui.



Yunda asegura que la alcaldesa electa Claudia López debería utilizar los insumos del diagnóstico que se hizo con el POT de Peñalosa, identificar lo positivo y sacarlo lo más pronto posible.

Otro asunto que amerita tramitar rápidamente un POT es el ambiental, especialmente el relacionado con la expansión del norte en límites con la reserva Thomas van der Hammen, donde López ha dicho que no permitirá que se construya. Además, tiene que incorporar al POT las sentencias del Consejo de Estado que protegen los cerros orientales y el río Bogotá.



Al POT de 2004 le hace falta el capítulo del cambio climático, el de movilidad sostenible que propone la alcaldesa, incluido el trazado de la segunda línea de metro que propone para Suba y Engativá, y el capítulo para el manejo regional que permita concertar con los municipios vecinos el crecimiento de la Sabana.



“El reto más grande que tiene Claudia López en el ordenamiento territorial desde el punto de vista ambiental es interpretar el territorio de la Sabana y no pensar solamente en Bogotá como si fuera un espacio aislado del resto de la Sabana, por lo tanto, la estructura ecológica principal debe estar articulada con los otros planes de ordenamiento de los otros municipios”, sostiene Juan David Amaya, director de la maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana.



Por ahora, la alcaldesa no se ha pronunciado sobre el tema del POT, tras la decisión del Concejo de negar el propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa.

