Qué tanto han afectado las protestas el calendario académico

‘No serviré por más tiempo a aquello en lo que no creo’. Con carteleras y mensajes de todo tipo, varios estudiantes de colegios y universidades se han unido al paro nacional, dejando clara su voz de protesta.



Los que pertenecen a universidades privadas aprovechan los llamados ‘huecos’ entre clases para participar en las movilizaciones y con lo que tengan a la mano escriben mensajes en los que plasman sus inconformidades.

Y hasta en las ceremonias de grados, algunos universitarios han dejado claras sus posturas frente a la realidad nacional.



El martes, por ejemplo, quienes asistieron la ceremonia oficial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central constataron la participación. Con marcador y sobre cartulinas, los ahora profesionales plasmaron sus opiniones. ‘Tan libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea posible (...)’, ‘Y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte (...)’.

En la Universidad de La Sabana ocurrió algo similar. Los universitarios se pusieron de acuerdo para rendirle un homenaje a Dilan Cruz, el estudiante que murió luego de ser impactado por un elemento presuntamente disparado por arma que accionó un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hecho que aún está en investigación. “Queríamos mostrar nuestro apoyo al paro nacional, que no somos indiferentes con lo que pasa en el país”, dijo William Moreno, estudiante de Comunicación Social y Periodismo.



Claro, no todos los graduandos ni todos los padres de familia estuvieron de acuerdo, pero finalmente hubo un minuto de silencio y voces que expresaban sus sentimientos.

En la calles, fotógrafos de EL TIEMPO también captaron imágenes como la de un estudiante recién graduado del colegio Santander de Soacha que llegó a la plaza de Bolívar vestido con toga y birrete y un par de pancartas con mensajes contundentes como ‘Hoy me gradué con Dilan’. Aunque la participación de algunos jóvenes es activa, hay que decir también que algunos cronogramas académicos se han visto afectados.

Un estudiante del colegio Santander de Soacha llegó a la plaza de Bolívar con su vestido de grado. Foto: Carlos Ortega

Esta vez los colegios públicos se salvaron, pues estos salieron a vacaciones el 15 de noviembre y todos alcanzaron a cumplir su cronograma académico. En cuanto a los colegios privados, algunos, sobre todo los de calendario B, tuvieron que cancelar jornadas de clases principalmente por la dificultad de transportar a sus alumnos en zonas donde transcurrieron las marchas.



Eso pasó en el San Bartolomé de La Merced, El Camino Academy, el San Jorge de Inglaterra, el Newman School, entre otros, según reportaron algunos padres.

En cuanto a las universidades públicas, la mayoría tuvieron atrasos en sus cronogramas académicos. La Pedagógica, por ejemplo, tuvo afectaciones la semana pasada y, por ende, suspensión de clases. No obstante, como habían cumplido con el 80 % de las semanas académicas, las consecuencias no fueron tan graves.



En la Universidad Distrital, por su parte, todavía no se ha definido si se le va a dar continuidad al calendario académico. Algunas clases no se han podido reponer, y cabe la posibilidad de suspender el semestre y retomar clases en enero, pero no se ha tomado una decisión definitiva. “Por ahora, el mensaje para los estudiantes es que permiten el ingreso normal a las aulas para que no se vean afectados”, dijo un vocero de la institución.

En cuanto a la Universidad Nacional, está pendiente de que se defina cómo se repondrán las clases perdidas.



Otras universidades como la Pontificia Universidad Javeriana y los Andes lograron culminar sus actividades académicas sin ningún inconveniente.



Esta última expidió ayer un comunicado en el que aclaró que la institución no se había unido al paro nacional convocado por los promotores de este. “La universidad no ha considerado entrar en un paro indefinido. Es un tema que no se ha tocado, discutido ni pensado”, dice un aparte de la misiva, y luego señala que tampoco se han suspendido las clases.

REDACCIÓN BOGOTÁ