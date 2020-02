Qué tanto cambia el manejo de la protesta social en Bogotá

La Alcaldía Mayor anunció en la tarde de ayer ajustes al manejo de la protesta social en la ciudad. La idea no es modificar el protocolo estrenado en enero, sino reducir los tiempos de respuesta de la policía ante acciones violentas o de vandalismo en el desarrollo de las movilizaciones.

Las medidas incluyen la puesta en marcha de un dispositivo de “respuesta inmediata” cuando se confirme la existencia de explosivos o que infiltrados planean desde un campus acciones violentas. Ese procedimiento, del cual no se dieron a conocer detalles, se hará en coordinación con las directivas de los centros educativos y la Personería.



También se dotará de motos a gestores sociales para que puedan atender de manera oportuna movilizaciones que no hayan sido autorizadas, y se capacitará un escuadrón de mujeres para atender las marchas femeninas.



A esto se suma una línea para denunciar los abusos de autoridad, con el acompañamiento de la Veeduría distrital.



Todos estos cambios fueron presentados tras una reunión del Comité civil de convivencia distrital, convocado de urgencia para analizar los “errores” cometidos en el manejo de los disturbios del jueves, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, y del plantón de mujeres el viernes en la noche, en el parque Nacional.

Según la alcaldesa Claudia López, en el caso de la Pedagógica, la fuerza disponible, que son policías con bolillo y escudo, pecó “por defecto” al no evitar que encapuchados vandalizaran una sede bancaria.



En los hechos del parque Nacional, donde unas 40 mujeres protestaron de manera pacífica contra feminicidios y violencia sexual, la mandataria dijo que el Esmad falló por “exceso”. Señaló al escuadrón móvil de desconocer el protocolo al entrar directamente a “gasear” y “desalojar”.



La administración López ha destacado que el protocolo de protesta social privilegia el diálogo a través de los gestores de convivencia. Y si la concertación no funciona, se dará paso, entonces, a la fuerza disponible. La intervención del Esmad es la última instancia, para cuando la movilización trascienda a hechos de violencia y vandalismo.

¿Qué cambia ahora?

EL TIEMPO consultó a expertos y exfuncionarios del Distrito sobre los ajustes al manejo de la protesta social anunciados por el actual gobierno, y ellos no ven grandes cambios frente a lo realizado por administraciones anteriores.



Uno de ellos es Miguel Uribe, secretario de Gobierno de la alcaldía de Peñalosa, quien no cree que haya diferencias en los procesos que se aplicaron en el pasado frente al protocolo de López. Dice que con la reducción en el tiempo de respuesta “están reconociendo los errores cometidos a principios de año”.



Una opinión parecida tiene el concejal Andrés Forero (Centro Democrático), quien asegura que no hay “cambios significativos” en comparación con lo que se aplicaba en la administración anterior, pero le preocupa que se ponga en riesgo la integridad de los policías que conforman la fuerza disponible.



“Ellos no tienen los equipos ni la capacitación para enfrentar el vandalismo y la violencia que se viven en las protestas en Bogotá”, dice Forero.

Ellos no tienen los equipos ni la capacitación para enfrentar el vandalismo y la violencia que se viven en las protestas en Bogotá

Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad y experto de la Universidad de los Andes, fue tajante al señalar a la actual administración de estar dando “bandazos” con la política de protesta social y consideró un error culpar a los policías.



“Están chocando con una realidad: hay hechos vandálicos en la protesta frente a los cuales la Fuerza Pública tiene que intervenir”, agrega Mejía.



Ante estas críticas, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, destaca a los gestores de convivencia motorizados, el equipo de mujeres policías, la línea de denuncia para abusos de autoridad y la coordinación con universidades y Personería para anticiparse a hechos de violencia que se planeen en los campus.



“¿Qué elemento de los anuncios es parecido?, ¿con qué fundamento lo dicen?”, se preguntó.



Lo cierto es que los ajustes a la atención de las protestas se estrenarán el jueves y el viernes, durante una nueva jornada del paro nacional, y la ciudadanía espera resultados.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

@BogotaET