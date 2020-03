Qué tanto ayuda el pico y placa en la descontaminación del aire

Un año y 20 días después, Bogotá volvió a decretar una alerta amarilla en toda la ciudad por altas concentraciones de material particulado en el aire. Aunque hay una nueva administración distrital, las medidas anunciadas para contener esta contingencia son parecidas a las que se tomaron el 15 de febrero del 2019, cuando ocurrió una situación similar.



De nuevo el pico y placa es la medida más visible a la que las autoridades recurrieron para tratar de contener los índices de contaminación de los últimos días. Tal y como lo hizo en su momento Enrique Peñalosa, el tránsito de vehículos particulares y motocicletas será restringido este fin de semana, y el horario aumentará de lunes a viernes.

“Quiero llamar a que entendamos que nos estamos matando y que estamos matando el planeta, y no se trata de echarnos las culpas sino de que asumamos las responsabilidades. Todos los vehículos, unos más que otros, contaminan porque queman diésel y gasolina. Los que más contaminan son los de carga, pero las motos y los vehículos también”, explicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



En concreto, la restricción para los vehículos particulares y motos se inicia hoy a las 6:30 a. m. e irá hasta las 6 p. m. en toda la ciudad. El domingo irá desde las 6:30 a. m. hasta las 2 p. m. Esta medida es temporal mientras se superan los niveles de contaminación del aire.



Con estas restricciones dejan de circular cada día de la emergencia ambiental aproximadamente 46.000 vehículos de carga, 914.000 vehículos particulares y 234.000 motocicletas, según datos de la Secretaría de Movilidad.



Para Eduardo Behrentz, vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes, esta medida es equivocada porque aunque ayuda a resolver la contingencia, no afecta de fondo las razones que están generando estas emergencias ambientales.



“Están escuchando unos argumentos y voces que no son. La emergencia ambiental es por la presencia de material particulado que proviene de vehículos diésel, la industria pesada y eventualmente estos incendios en otras regiones que afectan a Bogotá, ahí está la mayoría de fuentes de contaminación asociada a partículas que, insisto, es la causa de la emergencia. Los vehículos de gasolina no son los más importantes en material particulado”, comentó Behrentz.



En ese sentido agregó que intensificar la restricción al tránsito de motocicletas y automóviles en la ciudad, aunque sí contaminan, no está reduciendo la presencia de material particulado en el aire. Además, considera que es “excesivamente costoso para la ciudad” un pico y placa los fines de semana, cuando las personas suelen usar su carro para planes familiares.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, coincidió con Behrentz en cuanto a que esta mediada los sábados y domingos afecta algunos sectores, pero considera que al tratarse de un tema de salud pública, respaldan la decisión de la Alcaldía.

“El pico y placa el fin de semana afecta el comercio bastante, el sector de restaurantes, de turismo y todo lo que tiene que ver con diversión alrededor de la ciudad. Es el día en que las personas van a hacer mercado o vueltas”, opinó Orrego. Sin embargo, sobre este caso añadió que “una medida como la que se está tomando es de salud y no podemos oponernos, ni sentar posición al respecto. Sabemos que la afectación es grande, pero es la salud de todos”, concluyó.



No obstante, Behrentz insistió en que la Administración Distrital debe informar la relación que existe entre la implementación de este pico y placa extendido entre semana y los fines de semana, y la reducción de presencia de partículas contaminantes en el ambiente.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López dijo que “el pico y placa evidentemente no es la solución, la solución es apagar el carro, es apagar los medios contaminantes y usar cada vez mas el transporte masivo o limpio”.



Explicó que hoy el 70 por ciento de los buses troncales del sistema TransMilenio operan con tecnologías limpias, y que mejorar las condiciones de la calidad del aire de la capital del país depende de todos.



“Tenemos que cambiar hábitos de vida, no son los perritos, o las hormigas o las abejas las que están acabando con el planeta, somos los seres humanos, los malos hábitos de vida, fundamentalmente el de deforestar, el de no reciclar y reutilizar, y el de quemar gasolina y diésel”, afirmó la mandataria.

¿Estas medidas se volverán permanentes?

Ampliar a todo el día la restricción de la circulación de vehículos particulares y motocicletas de lunes a sábado, y hasta las 2 de la tarde los domingos, parece ser el punto de partida de una serie de medidas más estrictas contra estos medios de transporte, que según la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (BCV), son los que más satisfacción generan entre sus usuarios.



Según estos datos, el 83 por ciento de quienes usan el automóvil están satisfechos con este, mientras que el 90 por ciento de quienes usan la motocicleta lo están con ese vehículo. En términos de contaminación, cifras de la Secretaría de Ambiente muestran que entre los particulares (3,6 por ciento) y las motocicletas (11,7 %) suman el 15,3 por ciento del total de contaminantes de las fuentes móviles.



En la Secretaría de Movilidad confirmaron que estas medidas son temporales y se seguirán monitoreando, pero que por ahora, a menos de una contingencia ambiental, no se está contemplando instaurar permanente el pico y placa los fines de semana, incluyendo las motos.



“La restricción ambiental se centra en evaluar la calidad del aire. Estamos cuidando la salud de los bogotanos, son más de 2.000 muertes al año por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por otro lado, tenemos el pico y placa corriente como lo conocemos, que busca balancear tres componentes: congestión, contaminación y siniestralidad vial”, manifestó el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.



El funcionario agregó que van a estar evaluando el impacto de la restricción que empieza hoy y que la información que surja determinará si es necesario realizar algunos ajustes a esta medida para garantizar un balance entre la congestión, la contaminación y la siniestralidad vial.

Secretaria de Ambiente responde dudas

¿Cómo impacta a Bogotá los incendios en otras regiones y cómo lo han medido?



Los vientos están arrastrando material particulado. No es la temporada de incendios más grave que hemos vivido, pero son incendios muy cerca como los de La Macarena. Es un material que se arrastra con un retraso de un par de días, pero llega a la ciudad, sin duda. Cuando hablo de material particulado, es de la suma de micropartículas que caben 1.500 en un cabello. Determinar cuántas de esas vienen de un incendio o cuántas vienen de un exhosto es muy difícil.



¿Cuál es la situación en las fuentes móviles y cuáles son las que más contaminan?



El transporte de carga contribuye más del 39 % del material particulado de la ciudad, los que más contribuyen son los más antiguos, el SITP provisional contribuye el 9,7 % de contaminación, la mayor parte de los buses viejos salen en los próximos dos años y ahí vamos a ver una mejora muy importante sobre la calidad del aire de la ciudad. El SITP troncal contribuye menos del 2 % de la contaminación del aire de la ciudad, y las motos y automóviles suman más del 10 %.



¿Contaminan las motos igual que los vehículos?



El tema de las motos es un tema que afecta a mucha gente, pero contribuyen el 9,2 % del material particulado. Para que esta alerta amarilla dure lo menos posible, todos somos importantes, los vehículos, las motos, el transporte de carga y la industria, todos podemos contribuir a que la alerta dure lo menos posible.



Con esta alerta amarilla, ¿dónde quedan los medios alternativos?



La electrificación se va a tomar un tiempo, pero la alcaldesa Claudia López se ha comprometido a que vamos a quedarnos en una celda de crecimiento limpio que nos va a llevar a tener 50 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Esa es una de las promesas o de los compromisos centrales de la declaratoria de crisis climática que hicimos el sábado pasado en Sumapaz, y va a requerir esfuerzo y sacrificio de todos nosotros.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

REDACCIÓN BOGOTÁ