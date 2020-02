Qué tanto apoyo logrará la alcaldesa en un Concejo independiente

A pocas horas de que se cumpla el plazo para que los partidos políticos tomen una posición oficial frente al gobierno de Claudia López, todo indica que la alcaldesa no tendría una coalición de gobierno mayoritaria en el Concejo de Bogotá, pero sí podría sumar los votos necesarios para sacar adelante proyectos claves de su administración.

¿Por qué? En los partidos que se denominan independientes o en independencia constructiva hay temas en común con la administración. Es por eso que ya ha hecho carrera una frase en varias colectividades de la capital, y es que “son más las cosas que los unen que las que los dividen”.



De acuerdo con un sondeo realizado por este diario, casi todos los partidos ya tomaron la decisión de declararse en independencia, en cumplimiento del estatuto de oposición, que se está estrenando a nivel local y regional. Ellos son: Bogotá para la Gente, Colombia Humana-UP-Mais, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Partido Conservador, ‘La U’ y Mira. Ellos suman 25 votos.

El único que optó por ser oposición es Cambio Radical (con 4 concejales). Por descontado se da que el Polo y Alianza Verde, con 4 y 12 cabildantes, respectivamente, por haber apoyado la candidatura de López, son colectividades de gobierno. Pero al interior de estas hay una pequeña minoría divergente que sin lugar a dudas se hará oír.



Estas cuentas han llevado a que en el Palacio Liévano estén soplando vientos de optimismo frente a iniciativas claves para la mandataria, como alargar la primera línea del metro, echar a andar la segunda línea, los Regiontrams, los transmicables, la defensa de la van der Hammem y el rechazo a las corridas de toros, entre otras.



No ocurrirá lo mismo, por ejemplo, con la troncal de TransMilenio por la Séptima, que ya tiene un rotundo no de López y divide al cabildo distrital. Cambio Radical quiere la opción de una troncal; 'verdes' , Polo, Colombia Humana y liberales la rechazan, y Colombia Justa Libres apuesta por una solución que incluya alguna alternativa de transporte masivo.

“Nos sentimos honrados por el voto de confianza, tenemos una gran responsabilidad para corresponderla con mucho trabajo y gestión”, le dijo a EL TIEMPO Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la administración de López, al referirse a los temas en común con los partidos independientes.



¿Pero qué es ser independiente? El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Hernán Penagos, explica que esa categoría se encuentra en “un punto medio, porque ni es de gobierno ni es de oposición”. A esa condición se puede renunciar un año después de la declaratoria, pero por una única vez.



Penagos aclara que así como el independiente tiene derechos, también tiene deberes. Y si bien puede acceder a espacios en los medios de comunicación de las corporaciones públicas, los cargos directivos del partido no pueden ser designados dentro del año siguiente en ningún cargo público del respectivo municipio, distrito o departamento.



Tampoco tienen derecho a recursos públicos para la financiación ni la posibilidad de intervenir en las aprobaciones de los planes de desarrollo ni en la instalación de los concejos y asambleas.

Coalición de independientes

El concejal Álvaro Acevedo, vocero liberal, asegura que en el Concejo capitalino hay una “gran coalición” de partidos de gobierno e independientes, en la que pueden existir temas que comparten, pero también otros que los dividen.



Según el cabildante, el “grupo del bloque”, como también se lo conoce, ya actuó como una mayoría en las elecciones de presidente, vicepresidentes y mesas directivas del cabildo distrital.



Con esa posición se identifica Manuel José Sarmiento (Polo), quien destaca que en este Concejo no hay mayorías aplanadoras, pero sí alto grado de independencia. “En cada tema que se discuta intentaremos lograr esas mayorías, como se hizo en la elección de las mesas directivas”.



El presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), quien obtuvo una curul en el cabildo tras haber logrado la segunda votación en las elecciones a la alcaldía y desde un principio se declaró independiente, no cree que haya tanta identidad entre las bancadas en los temas claves de la administración López. “Eso se va a ver proyecto por proyecto”, asegura.



Y agrega: “La ventaja de la independencia es que se puede apoyar lo que uno comparta y cuestionar lo que no”.





Desde el Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque y del senador Álvaro Uribe, la posición frente a la alcaldesa es de “independencia constructiva”. “Se puede no ser parte del gobierno, pero sí parte de las decisiones que vayan en beneficio de la ciudad”, señalan en un comunicado. En este también advierten que serán “vigilantes de lo público”.



Otros partidos prefieren establecer mecanismos de consenso para aquellos temas en los cuales haya diferencias frente a la administración. Es el caso del Mira, cuyo presidente, el senador Carlos Eduardo Guevara, dice que la actitud de su colectividad será la búsqueda de "diálogo" y "puntos de encuentro".





En una orilla diferente está Cambio Radical, que desde la instalación del Concejo se declaró en oposición. Yefer Vega, vocero de esa colectividad, no cree que a la hora de los grandes debates se vaya a presentar una independencia colaborativa como algunos apuestan.



“Amanecerá y veremos. Me late que habrá partidos en independencia destructiva”, advierte Vega, que eso sí señala que su partido defenderá los “grandes avances del modelo de ciudad en el cual participé como concejal en el periodo pasado".



Pero más allá de que la alcaldesa Claudia López no logre unas mayorías de gobierno o de que tenga en algunos temas coincidencias con los llamados partidos independientes, lo que queda claro es que a un mes de iniciadas las sesiones, este Concejo ha dado debates serios y profundos, y así lo han reconocido algunos miembros del gabinete.

Redacción Bogotá