Qué tan posible es eximir al comercio del pago de impuestos

Después de 15 días de aislamiento preventivo, y ante la posibilidad de que esta medida se prolongue, los comerciantes de la ciudad empezaron a levantar la mano para pedir auxilio. Temen que muchos negocios que no han podido abrir sus puertas por el riesgo de contagio de covid-19 terminen en una situación crítica y, de paso, recortando empleos o, incluso, cerrando.

Es el caso de las peluquerías, que en la ciudad se calculan en cerca de 30.000 y generan aproximadamente 18.000 empleos. Carlos Eduardo Rodríguez, uno de los propietarios del Grupo Vidal, empresa familiar con 70 años en Bogotá y con 25 locales, dice que aunque su negocio ha sido estable, no descarta que tengan que empezar a clausurar algunos locales. Y cree que muchos otros del sector pueden correr peor suerte.



Su preocupación, en principio, son los 600 peluqueros que les prestan sus servicios como profesionales independientes, pero también los cientos de miles que en la ciudad viven de ese oficio. “Son familias que están quedándose completamente abandonadas, desamparadas, que no tienen con qué comer ni pagar servicios”, advierte Rodríguez.



Y agrega: “Esperamos seguir adelante y construyendo país, pero necesitamos que el Gobierno nos dé una manito, nos diga que estamos para apoyarnos entre todos”.



Y si bien aún no hay un cálculo de cuántos establecimientos se están viendo afectados, además de las peluquerías y barberías, resultan golpeados hoteles, restaurantes, almacenes de autopartes, talleres de mecánica, misceláneas, ferreterías, zapaterías, textiles, sastrerías, lavaderos de carros y transportadores, entre otros, que hoy ven con incertidumbre el futuro.

Por eso, la seccional de Fenalco Bogotá Cundinamarca, en cabeza Juan Esteban Orrego, le envió un mensaje de urgencia al Concejo capitalino y a la alcaldía, en el que pide, entre otras cosas, que se exonere este año del pago del impuesto de industria y comercio (ICA) a los establecimientos comerciales que no han podido funcionar y que se derogue la valorización, y se les devuelva la plata a quienes ya cumplieron con esa contribución.



La idea es, según Orrego, permitir que los establecimientos tengan liquidez y puedan sostenerse y garantizar los empleos que están generando. Fenalco reúne a 7.000 establecimientos, de los cuales el 98 % son microempresas y firmas pequeñas y medianas. “Esos recursos sí los está necesitando la ciudad en este momento para seguir funcionando”, afirma Orrego.



Pero la solicitud del comercio toca la principal fuente de ingresos de la ciudad, el ICA, que este año, sin emergencia por coronavirus, estaba proyectado para recaudar 4,27 billones de pesos. De esos recursos ya se captaron 1,5 billones por concepto del primer bimestre del año.



Y con la valorización, aprobada en el 2018 por el Concejo, se esperan recaudar 900.000 millones de pesos para ejecutar 16 obras, entre aceras, ciclorrutas, infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental y un centro cultural.



Según el IDU, en este momento ya 327.333 contribuyentes pagaron la contribución, por 636.000 millones de pesos. Este sería el valor por devolver si se llega a aprobar esa propuesta; no obstante, exigiría toda una infraestructura para hacerlo. Además, ya se adelanta la compra de 76 predios necesarios para esos proyectos.



El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, dice que "exonerar del ICA a los contribuyentes que no han podido funcionar por la emergencia, como lo propone Fenalco, en la práctica no representa un alivio real, porque si estos negocios no han tenido ingresos, el ICA a declarar y pagar es cero".

E insiste que en estos momentos se necesita son medidas nacionales para evitar la destrucción de empleos y la quiebra de las empresas. "Y un plan de acción del Gobierno Nacional y los entes territoriales para reactivar la economía una vez se supere este período de cuarentena", señala.



Por su parte, Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, asegura que desde antes de la cuarentena se vienen concertando con los diferentes sectores las soluciones a los problemas que van apareciendo día a día en un contexto que nunca antes se había visto. “No hay un camino trazado, lo estamos inventando, lo más cercano fue la Segunda Guerra Mundial”.



Agregó que después de los temas inmediatos que se presentaron con los estratos 0, 1 y 2, la población pobre y vulnerable, vienen la pobreza oculta y los sectores de la economía, como peluquerías y autopartes, que tenían liquidez, pero ya no la tienen.



“Estamos tratando de generar incentivos de liquidez, a través de recursos de Bancóldex y de líneas de crédito para que tanto los microempresarios como los pequeños puedan conservar el empleo. Tenemos que cuidar el empleo”, asegura. De hecho, la próxima semana se espera que la alcaldía lance un programa para los nuevos sectores que están resultando afectados.

Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá, recordó que la ciudad y el país necesitan recursos para asuntos prioritarios, como elevar la capacidad del sistema de salud, y sobre la propuesta de Fenalco dijo: “Es necesario crear mecanismos a través de los cuales se evalúe qué sectores no están recibiendo ingresos, y a esos sí ofrecerles ayudas específicas”.



Por su parte, Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, invitó a reflexionar sobre el futuro de la ciudad, una vez termine esta coyuntura. “Las prioridades de inversión y las apuestas del plan de desarrollo con seguridad cambiarán y tendrán que responder a esta nueva realidad. Lo importante es trabajar para que las decisiones que se tomen sean el resultado del consenso y de una amplia gobernanza entre sociedad civil, empresa privada y sector público”, puntualiza.



Por todo lo anterior, no parece ser tan fácil que se cumplan las solicitudes de Fenalco respecto al ICA y la valorización, pero sí en cuanto a opciones de créditos blandos que les permitan a los establecimientos tener liquidez y conservar el empleo.

