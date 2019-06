¿Qué tan fácil es obtener una placa falsa para un vehículo?

En los primeros cuatro meses de 2019, la Policía de Tránsito de Bogotá impuso 139 comparendos a conductores por manejar un vehículo con placas adulteradas, retocadas y alteradas.

Aunque a simple vista es muy difícil reconocer si la placa que porta un automotor es original, falsa o cumple con los requisitos que da el Ministerio de Transporte, la Sijín de la Policía desmanteló durante el 2018 una banda dedicada a la comercialización de vehículos hurtados, y en ese proceso ubicaron cuatro fábricas clandestinas de este tipo de elementos, y lo más sorprendente es que una de estas sí tenía el permiso para fabricarlas, pero uno de sus empleados vendía los elementos de manera irregular a tramitadores.



Según el Ministerio de Transporte, las características que debe tener una placa se fijaron a través de la ficha técnica MT 001, la cual señala que debe fabricarse en base lámina de aluminio de 0,9 mm de espesor, reflectivo, tintas opacas para los relieves (letras y números).

Sobre las condiciones de calidad, dice que deben ser de aluminio de temple no menor de H12 o reflectivo, con suficiente elasticidad para la formación de relieves de 1,5 mm, como mínimo, resistente a los solventes en condiciones normales de uso, y cumplir con la prueba ASTM 471: como durabilidad mínima 5 años, o tintas compatibles con el material reflectivo; y en seguridad, deben contar, por lo menos, con un sistema de fácil identificación certificado por el fabricante; entre otras, como dimensiones y colores.



No obstante estas especificaciones, EL TIEMPO recorrió algunos almacenes en el sector del 7 de Agosto en el cual se comercializan repuestos automotores, y preguntó si era posible que le fabricarán una placa para un carro.



Uno de los vendedores dijo que allí podrían retocarlas o repararlas, pero no fabricarlas, y nos remitió a algunas páginas de internet que sí ofrecen este servicio, muchas de ellas ubicadas en Cali, lo cual significaría que es fácil cumplir con estos requisitos de fabricación.

La Policía aseguró que otra de las fábricas desmanteladas tenía su accionar en las redes sociales. Vendían estas placas como si se tratara de cualquier artículo y no de un documento público. “Usaban frases como: ‘¿Cansado de que el Tránsito le saque plata por el duplicado de su placas? No sufra más, acuda a nosotros, y le solucionamos el problema’, y ofrecían este elemento por un valor más bajo que el costo que tienen en la Secretaría de Tránsito”, aseguró el investigador.



Hoy, según el ministerio, esta entidad no autoriza a los proveedores de placas, “lo cual hace que cualquier persona pueda establecer sociedades o establecimientos de comercio cuyo objeto comercial sea la fabricación de placas, sin necesitar de una previa autorización de esta entidad”.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad aseguraron que como organismo de tránsito, compra las placas a una de las empresas autorizadas por el Ministerio de Transporte, y esos proveedores venden únicamente a los organismos de tránsito en el país.



Así las cosas, solo las entidades de tránsito son las responsables de entregar este elemento, previo trámite del dueño del automotor. “La tarifa de la placa está incluida en el trámite de matrícula inicial del vehículo y tiene un costo de 353.200 pesos para los carros y 217.200 para las motocicletas. Cuando estas se cambian, por pérdida, deterioro u otros motivos, el costo es: motos, 152.100 pesos y carros, 206.400”. Según las autoridades, estas placas se pueden conseguir en el mercado negro desde 80.000 pesos.

El investigador dijo que aunque las placas las puede fabricar cualquier empresa que esté autorizada, este es un documento público y, como tal, para que este tenga validez debe ser expedido por un funcionario público. “Algunas personas no entienden este concepto y no solo falsifican las placas para gemelear los vehículos, sino que, a veces, ciudadanos propietarios de vehículos, en lugar de ir a la Secretaría de Tránsito, en donde está registrado el carro, para pedir el duplicado, lo hacen a través de un tramitador, y en muchos casos les sacan una placa falsa, y esto contribuye a que crezca este mercado ilegal”, agregó.



Esta investigación surgió luego de que a un ciudadano extranjero que manejaba un carro en las calles bogotanas, la Policía de Tránsito lo detuvo y, luego de pedirle todos sus documentos y los del carro, lo dejaron seguir.



Sin embargo, le sorprendió que en países como Inglaterra, en donde vive, los policías solo van a la placa del carro y con una pistola pueden leer un código QR con el que obtienen toda la historia del vehículo, de quien lo maneja y su dueño.

Darío Hidalgo, experto en movilidad, aseguró que sería interesante que la placa tuviera este tipo de códigos que facilitaran la consulta directa de bases de datos públicas.



“Aunque pueden existir condiciones de privacidad y seguridad que limiten acceso abierto. Es un tema para estudiar”, agregó.



Igual opinión comparte Edder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle y experto en movilidad sostenible. “Sería muy importante que todo vehículo tuviera un chip de identificación que sirva para peajes, control de velocidad, identificación del propietario, Soat, etc. Estamos quedados en tener un sistema de identificación de este nivel tecnológico”, destacó el docente.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET