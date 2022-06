Recientemente, el concejal Rolando González denunció nuevamente que la Secretaría de Planeación estaría haciendo un estudio para cambiar la metodología de estratificación en la capital colombiana.



Como prueba de su afirmación, el concejal presentó un acta de la Comisión Permanente de Estratificación en donde aparece un supuesto plan para cambiar la metodología que determina el nivel socioeconómico de cada predio.



"Tienen la intención de cambiar la estratificación en la ciudad de Bogotá. De hecho, hay un acta ya aprobada por el Comité Distrital de Estratificación. Asimismo, el Dane nos contestó un derecho de petición donde efectivamente ratifican lo que hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo", señaló Rolando González, en CityNoticias.



Esta no es la primera vez que el cabildante lanza una advertencia sobre este asunto. "La alcaldesa de Bogotá tendría la potestad y la facultad de firmar el decreto para cambiar la Estratificación en la ciudad", agregó.



La Secretaría de Planeación le salió al paso a las acusaciones de González y señalaron que por ahora no hay intención alguna de modificar la metodología de estratificación de la ciudad.



"Ni este año ni el otro se va a implementar una nueva metodología de estratificación. Los estudios que hemos presentado están a disposición de todos los ciudadanos", dijo Antonio Avendaño, subsecretario de Planeación Distrital.



Avendaño argumentó que el acta no quiere decir que se quiera implementar una modificación. "También hay actas que pueden revisar de diciembre del año pasado y las actas de las reuniones que hemos tenido este año donde damos la orientación, desde lo técnico y lo social, que no se va a aplicar esa nueva metodología teniendo en cuenta la situación económica, social y política del país", agregó el funcionario.

Subsidios y sistema fiscal

Según datos de la entidad, el 83 por ciento de las familias de la ciudad pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, el 73 por ciento de los predios -1.287.032 propiedades- tienen servicios públicos subsidiados

Si bien las autoridades distritales descartan la posibilidad de generar un cambio, advierten que el sistema fiscal de la ciudad lo requiere.



"Tenemos que mejorar la asignación de esos subsidios para que le llegue a las personas más pobres y que realmente los están necesitando", concluyó Avendaño.



Lo que sí es claro, según la Ley 732 de 2002, la estratificación deberá actualizarse periódicamente y, además, cualquier persona o grupo puede solicitar la revisión del estrato asignado en cualquier momento.



La última actualización de estratos que se hizo en Bogotá fue en 2019. En aquella época, 2.038 predios bajaron de estrato, 1.814 subieron y 24.036 inmuebles se agruparon en un estrato por primera vez.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Nicole Romero de CityNoticias.

