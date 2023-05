Por la crítica situación de seguridad que hoy enfrenta la región del Sumapaz, la alcaldesa Claudia López, en compañía de los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García, y del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, están realizan un recorrido por la zona desde el jueves para garantizar la seguridad en este territorio, que recientemente se ha visto amenazado por la avanzada de las disidencias de las Farc.



En medio de la visita, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , confirmó que las disidencias de las Farc están presentes en la región.



“Desafortunadamente, como lo dijo el gobernador del Meta, ya en la región del Sumapaz hay presencia permanente de hombres armados de disidencias de diferentes grupos Ilegales. Y como lo ha advertido, no están en el Meta para quedarse allí, su intención es atormentar desafortunadamente a Cundinamarca y Bogotá”, aseguró Claudia López.



Por su parte, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que las disidencias de las Farc están muy cerca de Bogotá. Sin embargo, insiste en que la inteligencia es la que debe establecer concretamente dicha presencia.



“Ellos están en los municipios del Castillo, del Dorado, en Cubarral; hay presencia de disidencias, y lo que han dicho es que este corredor estratégico, que le sirvió mucho las antiguas Farc, hoy lo quieren retomar. ‘Iván Mordisco’ ya lo ha dicho, de manera que están mucho más cerca de lo que se cree”, aseguró Zuluaga.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recorrió la localidad en compañía del comandante de la Brigada 13 del Ejército, general Rodolfo Morales. Foto: Alcladía de Bogotá

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca; y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de Meta. Foto: Tomada del Twitter de @nicolasgarciab

No obstante, el tema parece ser más grave, pues como lo ha denunciado EL TIEMPO, lo que estarían buscando los miembros de la recién fundada disidencia sería agrupar varios terrenos para formar corredores ilegales por dónde cruzar armas, drogas e incluso personas secuestradas.



Aunque las autoridades no han confirmado esta teoría, lo cierto es que la alcaldesa López señaló que junto a la Fiscalía y el Ejército Nacional se estarían estudiando las zonas y revisado también los predios que colindan con los terrenos de la SAE para poder “asegurarse de que no exista algún tipo de infiltración”.



Ricardo Romero, de la Agencia Nacional de Tierras, indicó que desde diciembre se ha estado trabajando en esta zona para asegurar que exista una adecuada gestión del territorio.



“Tenemos acá en la región de Sumapaz más de 5.000 hectáreas identificadas viables para el desarrollo de los procesos de formalización. Es nuestro interés garantizar una gestión institucional en favor de las comunidades y de lo rural a través de estos procesos. Son más de 320 predios que ya están viabilizados. Estos inmuebles deben estar en ejercicio de la reforma rural integral y del cumplimiento de los parámetros del acuerdo de paz”, dijo Romero.



REDACCIÓN BOGOTÁ

