¿Qué sigue para el metro de Bogotá y qué tan blindado está?

Luego de la apertura de la licitación internacional para conocer el consorcio que se quedará con el contrato para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, la Empresa Metro y los concesionarios interesados deben sortear varios puntos claves para lograr que la adjudicación, arranque y operación de esta megaobra sea un hecho.

La estabilidad jurídica y el ataque de políticos de la oposición que se oponen al proyecto juegan un papel importante en el futuro de la obra hasta el 21 de octubre, cuando se definirá quién la construirá.

Durante el evento de apertura de la licitación, realizado el viernes pasado, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguraron que este proyecto no tiene reversa y que es la primera vez que en 60 años se llega a este punto.



“Este no es un anuncio más de esas décadas de discursos vagos y de grandes anuncios que lo que hicieron fue alimentar la frustración de muchos ciudadanos”, destacó Duque.

Agregó que esto no es solamente la apertura de una licitación, sino la confirmación de una alianza que se ha tenido entre el Gobierno y la Alcaldía.



“Me emociona estar acá porque aquí terminan los discursos sobre el metro y empieza la realidad. Como presidente supervisaré cómo avanzan las obras y espero que en menos de ocho años estemos montándonos en este trayecto”, manifestó Duque.



Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que aunque esta es la primera vez que se llega a este punto, todavía existen intereses políticos para frenar la obra.



Edder Velandia, experto en movilidad sostenible de la Universidad de la Salle, dijo que los riesgos que identifica en esta fase son los intereses políticos alrededor del proyecto. Explica que hay muchos críticos fuertes y pocas propuestas, y añade que aunque no es el mejor proyecto metro de los evaluados, es una alternativa que cuenta con respaldo de la Nación y organismos de cooperación internacional. “Cada año que pasa, los costos de oportunidad son muy altos y el gran perdedor es la ciudadanía. Volver atrás es un precio que no se justifica”, destacó el docente.



No hay que desconocer que pocas horas antes de darse apertura a la licitación se conoció de una acción de cumplimiento que aceptó un juez y en la que el demandante le pide al Distrito explicar algunos puntos sobre este proyecto en lo que tiene que ver con las vigencias futuras aprobadas por el Concejo de la ciudad.

Guillermo Dávila, abogado y experto en contratación de la Universidad Javeriana, explicó que una decisión judicial puede frenar el proyecto al igual que otros casos que han pasado en el Distrito, como TransMilenio por la 7.ª. “Pero si se llega a adjudicar, es muy difícil tumbarlo pues el acto de adjudicación es irrevocable, salvo unos casos muy puntuales difíciles de darse”, describió el abogado.



El Distrito señaló que durante el proceso de estructuración del metro, este ha recibido más de 12 demandas, entre tutelas y acciones populares y de cumplimiento, y en todas ha salido avante.



El alcalde Enrique Peñalosa dijo que esas demandas no tienen ninguna solidez y pidió a los bogotanos que tengan claro que un grupo de políticos quieren desbaratar el proyecto metro.



“Que les quede claro a los bogotanos que unos concejales apoyaron y otros sabotearon. Que los ciudadanos se fijen muy bien en cuáles son los que están tratando de no dejar que se haga el metro, que tengan claros sus nombres y que tengan en cuenta a los que sí apoyaron. Este metro es muy sólido”, aseguró el alcalde.



Uno de los espaldarazos importantes para dar este último paso fue el de la banca multilateral. Desde el principio, “este proyecto fue sujeto de examen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha sido apoyo técnico y financiero".



“Además, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, que evaluaron las condiciones y las características desde todo punto de vista, como el técnico, económico, social y ambiental, también fueron un respaldo”, aseguró Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro.

Los pasos claves

Uno de los pasos que deben cumplir los concesionarios luego de recibir la documentación (fue el viernes pasado) es cerrar sus propuestas. Según Escobar, estas compañías han tenido ocho meses para estudiar el proyecto, hacer sus presupuestos y, con la información documentada, “evaluar las condiciones, los riesgos que van a tener que asumir en la gestión de la obra y la operación. Además, valorar su situación financiera, tratar de ser los más económicos y presentar sus ofertas en septiembre próximo”.



En el cronograma de actividades, la Empresa Metro estipuló que estas propuestas que realizarán los seis concesionarios precalificados deben llegar el próximo 24 de septiembre, a las 10 de la mañana, para que esta compañía, junto con la banca multilateral, las estudie y se escoja la más rentable.



“Tendremos cerca de un mes para la evaluación. El criterio es buscar la propuesta más económica en valor presente neto. Así se seleccionará el ganador. Cualquiera de los seis consorcios está capacitado y habilitado para desarrollar el proyecto”, destacó el gerente.



Otro de los puntos claves es lograr que hasta el 18 de octubre se evalúen estas propuestas para que tres días después (el 21) se adjudique la obra, que tendrá 16 estaciones –diez de estas con conexión con TM– y una longitud de 23,9 kilómetros, desde el patio taller El Corso en Bosa hasta la Caracas con calle 72. Se beneficiarán más de 2,9 millones de bogotanos de 11 localidades. La inversión es de $ 12,9 billones y está respaldada en las vigencias futuras de la Nación y el Distrito.

Lo que opinan los candidatos

Claudia López - Alianza Verde

“La plata que nos ahorremos de TM por la 7.ª la vamos a pasar para completar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá y el MetroCable en San Cristóbal”.

Carlos F. Galán - Firmas

“Como alcalde voy a continuar con ese proyecto, entendiendo que hace parte del sistema de movilidad que necesitamos en Bogotá”.

Miguel Uribe - Firmas / Partido Liberal

“Garantizaré que este proyecto se ejecute en el tiempo adecuado y de manera transparente. Conozco los desafíos y lo voy a hacer realidad”.

Ángela Garzón - Centro Democrático

“Lo importante es garantizar la transparencia en la adjudicación de esta licitación y garantizar que la obra se realice en los tiempos programados”.

