¿Qué sigue luego de reunión con la primera línea?

El pasado sábado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, sostuvieron una reunión con algunos representantes de la primera línea (PL) y asambleas juveniles populares de diferentes sectores de Bogotá a puerta cerrada.

Solo hasta ayer se conoció información sobre dicha reunión por un video tardío de Gómez explicando lo sucedido. “Fue un encuentro amable, de escucha, donde ante todo se buscó la construcción de confianza entre las partes”. Según el Gobierno Distrital, este encuentro se hizo por una petición del padre Francisco de Roux y de Ingrid Betancourt, al igual que de los facilitadores que han venido acompañando el proceso.



Se acordó que los jóvenes regresarán a un espacio promovido por las Naciones Unidas, por la Iglesia y por la Secretaría de Gobierno para que ellos establezcan sus agendas de temas para discutir, vocerías que faciliten el diálogo y metodologías que permitan que los encuentros que se hagan con los gobiernos Distrital y Nacional rindan los frutos que se esperan. “Esperamos que ellos, después de un proceso autónomo, permitan determinar cuándo vamos a poder tener un nuevo encuentro”, dijo Gómez, quien agregó que hasta el momento no hay ninguna fecha prevista, pero seguirán abiertos al diálogo.



Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los jóvenes con quienes se sostuvo la reunión “dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían la capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos, y así lo hicimos”.

La mandataria agregó que el Pnud, la Iglesia católica, así como el Gobierno Distrital, continuarán en diálogos con diferentes grupos de jóvenes, de derechos y del Comité del Paro.



“Escucharnos con respeto es la primera garantía de la protesta social pacífica, tal cual lo establecen los protocolos”. Por su parte, EL TIEMPO habló con las madres de la primera línea, quienes dijeron que en la primera reunión, aunque no habían tenido contacto con López, sí alcanzaron a hacer una videollamada. “Por ahora les podemos decir que entramos en asamblea permanente y que se nos prestará protección”.

Otros miembros, como los de la primera línea de Engativá, no tenían ningún conocimiento sobre la reunión que se llevó a cabo el sábado pasado. Hay que recordar que la PL anunció una toma de Bogotá para el próximo 20 de julio con representantes de varias partes del país, tema que se habría discutido en el consejo de seguridad en el que se posesionó el nuevo secretario de seguridad, Aníbal Fernández de Soto.

