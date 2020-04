¿Qué le espera a Bogotá si se ‘apaga su economía’?

Si las circunstancias lo exigen, Bogotá podría ver extendida su cuarentena por “tres meses más de cuidado”. Así lo contempló la alcaldesa Claudia López durante una entrevista con Yamid Amat en CM&, en la cual, además, hizo una advertencia que inquietó a algunos: ‘parar la economía’.



“La pregunta es cómo, sin pánico financiero, logramos apagar la economía tres meses para que produzca solo cinco cosas: salud, servicios básicos, alimento, cuidado y abastecimiento. El resto de sectores van a tener que parar”, afirmó López, y agregó que el segundo gran reto vendría no solo con el decrecimiento económico de la capital sino con la recuperación en el 2021.

En ese panorama, la mirada se dirige no solo a las clases desfavorecidas (estratos 0 y 1), que ya cuentan con ayudas del programa Bogotá solidaria en casa, sino a las clases media-baja y media (estratos 2, 3 y 4). Para ellos viene un “plan de salvamento” que está en formulación en el Distrito y que podría ser presentado en las próximas semanas.



(Le puede interesar: Otra vez: miles de personas violan el aislamiento en Bogotá)



“No están en pobreza ni en vulnerabilidad. Pero seguramente no tendrán todo el dinero para pagar los servicios públicos, las cuentas bancarias o arrendamiento. Tenemos que hacer un salvamento para la clase media en hogares y microempresas”, aseguró López.

No están en pobreza ni en vulnerabilidad. Pero seguramente no tendrán todo el dinero para pagar los servicios públicos, las cuentas bancarias o

arrendamiento FACEBOOK

TWITTER

En Bogotá, la clase media-baja y media es mayoría. De acuerdo con la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2017, mientras el estrato 1 suma el 8,8 % y los 5 y 6 un poco más del 4 % de la población, el estrato 2 es el 41,4 %; el 3, el 36,4 %; y el 4, el 8,9 %. Es decir, más del 80 % de la capital.



Mientras se definen los mecanismos de este salvamento, economistas ya analizan la propuesta y el panorama a corto y mediano plazo. Guillermo Sinisterra, ph. D. en Economía, experto en economía urbana y regional y docente de la Universidad Javeriana, explica que este modelo es similar al de “una economía de posguerra”.



“En esta economía de contingencia, como la llama López, los cinco sectores que no paran sostienen todo lo demás, pero lo que esté fuera de eso no está en el mejor de los momentos. El asunto es muy delicado porque, no obstante los auxilios y estrategias que se puedan lanzar, habrá pérdidas de empleos que no necesariamente se van a reactivar después de la crisis y porque la informalidad aumentará”, explicó Sinisterra, quien reconoció que el reto viene en doble vía: “habrá que evitar que haya hambre hoy e impulsar la economía de la poscrisis”.

El asunto es muy delicado porque, no obstante los auxilios y estrategias que se puedan lanzar, habrá pérdidas de empleos que no necesariamente se van a reactivar después de la crisis FACEBOOK

TWITTER

Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explica que esto es un fenómeno a escala global: “La economía de contingencia a la que se refiere Claudia López es la de postpandemia y para la que tenemos que prepararnos para una recesión económica mundial como ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Según la Organización Internacional del trabajo, se perderán 25 millones de empleos en todo el mundo”.



(Lea también: Cuarentena hasta junio: 'No tengamos miedo sino preparación')



En Bogotá, la tasa de desempleo se ubica en el 10,6 % (según el informe del último trimestre del observatorio de Desarrollo Económico) y la informalidad escala al 42,3 %. Pero, hasta el momento, el panorama había sido favorable. A finales de 2019, el crecimiento económico había llegado al 3,6 % y la percepción era un poco más optimista. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos 2019, en los últimos cuatro años la idea de mejora económica en los hogares había subido 6 puntos: el 36 % pensaba que el asunto seguiría prosperando.



El asunto no es cualquier cosa si se tiene en cuenta que Bogotá-Región mueve más del 25 % de la economía del país.



El panorama dio un vuelco el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso en Bogotá, el 19 de marzo cuando empezó el simulacro distrital de aislamiento y el 24 de marzo cuando comenzó la cuarentena nacional. Para los economistas, el futuro está en manos de los epidemiólogos y varios de ellos, consultados por EL TIEMPO, coinciden en que es posible que la curva de contagio demanda una extensión de la cuarentena.



“Tenemos que hacer lo que toque para no tener miles de muertos como España e Italia. Si hay que ir apagando la economía, lo hacemos”, sentenció López.

Tenemos que hacer lo que toque para no tener miles de muertos como España e Italia. Si hay que ir apagando la economía, lo

hacemos FACEBOOK

TWITTER

Y a pesar de lo drástico que pueda sonar el plan, Sinisterra la reconoce como una buena medida y asegura que el dinero necesario para la estrategia puede provenir de tres fuentes: endeudamiento, reasignación presupuestal (tomar dinero de otros sectores) o, incluso, impuestos a las empresas más grandes después de la crisis.



Los efectos, por supuesto, vendrán. “Olvídate de la inversión, de avances en infraestructura. Seguramente nos quedaremos con lo que alcanzó a contratar la administración anterior. Pero el plan de desarrollo seguramente se va modificar”, agregó Sinisterra.



(Además: Así debe ser el manejo de cadáveres por covid-19 en Bogotá)



Para César Ferrari, doctor en Economía y máster en Planeación urbana, la clave está en “evitar la destrucción de la fuerza laboral”. “Los trabajadores deben tener ingresos para adquirir los bienes básicos y la manera más viable es a través de subsidios. Ahora, el plan no se limita a mover solo cinco sectores de la economía, esto acarreará mucho más”, asegura Ferrari.



Andrés Camacho, investigador de la Universidad Externado, advierte que la clase media está formada por sectores diversos que requieren planes diferenciados. Lamenta que el camino no será fácil para otros. “Acá puede haber más de un millón de microempresas de las que no hay información clara desde el Gobierno”, dice Camacho.



Por su lado, la Universidad de los Andes ha analizado este y otros escenarios y ha emitido conceptos en su serie ‘Nota macroeconómica’. Aquí, el equipo de ecónomos hizo un llamado: “No hay antecedentes de una coyuntura en que se haya dado la orden generalizada de semiparalizar las economías a lo largo y ancho del planeta (...) y ‘la gente por encima de la economía’ es una falsa dicotomía a la que no nos debemos dejar arrastrar. La economía es de la gente y para la gente. La pérdida de empleos y negocios que viene con una recesión significa familias sin ingresos. Las consecuencias son más fuertes sobre los más pobres y sobre los informales y cuentapropistas”.



(Además: Estas son las megaobras que sufrirían retrasos en Bogotá)



Ante esto, proponen minimizar el impacto al proveer créditos (el plan B de algunos sectores de la clase media), seguir garantizando la alimentación escolar en colegios públicos, disminuir o postergar las cargas prestacionales y tributarias a las empresas que se abstienen de hacer despidos, establecer un programa de seguro de desempleo, entre otros. Sin embargo, el camino no termina en el día 1 de la poscrisis. Los expertos coinciden en que la reactivación económica será progresiva.

La pandemia le puso retos hasta al plan distrital de desarrollo

Este martes, durante la entrega del concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) sobre el Plan de Desarrollo (PDD), el coronavirus no pasó por alto.

Entre los ajustes y las sugerencias hechos al plan, el CTPD resaltó la importancia de tener a la pandemia y la salud como líneas guía en el plan. Claudia López no solamente aceptó la observación, sino que aseguró que el ‘Nuevo contrato social del siglo XXI’ se adelantaría para la clase media.

“No hay manera de pasar por esta pandemia con varias cuarentenas sin un contrato social que dé sustento no solo a las familias más pobres y vulnerables, sino a la clase media”, manifestó la alcaldesa e hizo énfasis en que el asunto escala a “cuánto pone cada uno para el plan”.“Esta es una discusión real, cuánto van a poner el Gobierno Nacional, la alcaldía, el sector financiero y las empresas. Todos tenemos que poner”, concluyó.

BOGOTÁ