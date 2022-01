En la tarde de este miércoles, la Policía Metropolitana de Bogotá halló bolsas y lonas con restos humanos en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo. Según explicó la Secretaría Distrital de Seguridad, una llamada telefónica realizada por ciudadanos a las 3:50 p. m. fue la que alertó a las autoridades de elementos sospechosos arrojados junto al río Arzobispo.



Inicialmente, la Policía, con sus unidades de laboratorio, adelantó una inspección a unos elementos hallados envueltos entre bolsas y lonas para verificar si se trataba o no de restos humanos. Según informó Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv, a través de su cuenta de Twitter, las autoridades tuvieron acordonada la zona de la diagonal 42 con carrera 22.



¿Ya identificaron el cuerpo?

En la inspección, los investigadores establecieron que los restos humanos pertenecen a un hombre. No obstante, por ahora, no se ha logrado establecer la identidad de la víctima debido a que las partes encontradas son un tronco y una pierna.



"Las mismas quedaron reportadas como cuerpo no identificado (CNI) ya que no se logró obtener información de su identidad", señaló la Secretaría de Seguridad.

Desde un carro negro se habrían arrojado restos humanos encontrados en Bogotá. Foto: Ana María Castro / Citytv

¿Qué pistas tienen las autoridades?

En las labores de campo los investigadores establecieron que, al parecer, un vehículo de color negro dejó en el lugar unas lonas con escombros y que estuvo parqueado allí por cerca de media hora. "El automóvil continuó su marcha y tomó la calle 45 al oriente", explicó Seguridad.



De acuerdo con las autoridades, se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector para obtener información que pueda identificar a los responsables de este hecho.

REDACCIÓN BOGOTÁ