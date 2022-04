En medio de un extraño hecho ocurrido en la madrugada de este martes 26 de abril, Mario Estiven Mahecha Cortés, de 23 años, falleció luego de recibir varios disparos en la vía que de Zipaquirá conduce a Ubaté.



Manuela llamó a su tía para contarle que los iban a robar, eso fue lo que ellos pensaron. Cuando llegaron al peaje Eduardo se dio cuenta que Estiven estaba tumbado sobre él y que estaba sangrando. FACEBOOK

Mahecha se transportaba sobre la 1:30 de la mañana en una camioneta gris junto con Manuela Zapata, de 21 años, y Eduardo Rodríguez, de 31 y quien conducía el vehículo, cuando fueron interceptados por un grupo de agentes de tránsito.



Fuentes cercanas al caso revelaron que este episodio no se presentó en un puesto de control -como se especuló inicialmente- sino que corresponde a una persecución que se dio ante la negativa de los sujetos del vehículo de acudir a un requerimiento de las autoridades de tránsito. Además, se descartó la versión de que Mahecha y su amiga se transportaban en una motocicleta.



De acuerdo con el relato de Edna Mahecha, hermana de Estiven, los ocupantes de la camioneta habrían viajado de Cajicá hasta Zipaquirá “a tomarse unas cervezas”. Durante la noche, habían terminado en un bar cercano a Nemocón.



“Cuando estaban de regreso, pararon en una estación de servicio a tanquear y ahí fueron abordados por policías armados. El muchacho que iba manejando se asustó y avanzó en el carro”, señaló la mujer.



Según el relato de Wil Echevarría, amigo cercano a la familia y quien ha recorrido el departamento buscando pruebas para demostrar la inocencia de los jóvenes, a ese punto llegaron los uniformados con sus armas desenfundadas y sin mediar palabra dispararon.



“Ellos toman la carretera para dirigirse hacia el peaje de Casablanca pensando que allí van a estar a salvo. De hecho, Manuela llamó a su tía para contarle que los iban a robar, eso fue lo que ellos pensaron. Cuando llegaron al peaje Eduardo se dio cuenta que Estiven estaba tumbado sobre él y que estaba sangrando”, contó Echevarría.



Mario Estiven Mahecha trabajaba desde hace un año en un almacén de Cajicá, Cundinamarca. Foto: Archivo particular

El hombre afirma que cuando el carro se detuvo, Eduardo se bajó y de inmediato fue esposado por los agentes. “Tardaron una hora en llamar a la ambulancia. Cuando se dieron cuenta del error tuvieron que soltar a Eduardo y él lo primero que hizo fue ponerse a grabar”, dijo.



Posteriormente, los policías habrían revisado toda la camioneta en busca de algún elemento sospechoso.



“Revisaron el vehículo y lo único que encontraron fueron costales con panelas y yucas. Si Eduardo no está consciente en ese momento quién sabe qué otras cosas habrían hecho”, agregó.



Edna agregó que el vehículo tiene cinco impactos de bala, dos de estos serían los que habrían ocasionado la muerte de su hermano. “No había ningún retén en la zona. Eso nos lo confirmaron conductores que pasaron por esa vía”, dijo.



Sobre Estiven, familiares le contaron a EL TIEMPO que trabajaba como operador logístico en almacenes Olímpica desde hace un año, y que en ese momento se encontraba de vacaciones.



Manuela Zapata se encuentra internada en la Clínica Corpas debido a que la bala que ingresó por su mejilla se encuentra alojada en su cráneo. Sobre el tercer ocupante del vehículo, las autoridades confirmaron que se encuentra ileso.



Al parecer, los responsables de este hecho serían, presuntamente, agentes de tránsito adscritos al comando Sabana Norte de la Policía.

Investigaciones

El general Juan Alberto Libreros, director de la Policía de Tránsito y Transporte, informó del hecho y aseguró que el caso fue asumido directamente por agentes del CTI de la Fiscalía quienes investigarán lo sucedido por medio de la jurisdicción penal.



“Una vez conocidos los hechos, la Policía Nacional de forma inmediata abrió la investigación disciplinaria y separó de los cargos a los funcionarios”, señaló el general Libreros.



EL TIEMPO conoció que la Policía Nacional suspendió de sus actividades a los tres uniformados que estuvieron involucrados en el caso. Al parecer, los hombres que viajaban dentro de la camioneta se encontraban en estado de alicoramiento y se resistieron a un requerimiento de las autoridades.



No obstante, según la familia de la víctima, esta versión no corresponde a la realidad. Mahecha dice contar con grabaciones de cámaras de video del sector y pruebas que darían cuenta del actuar negativo de los uniformados. “El conductor del vehículo no estaba en estado de alicoramiento como lo quieren hacer creer. Las pruebas que le fueron practicadas salieron bien”, aseguró.



En el relato de Mahecha también se conoció que al parecer, una vez impactadas con arma de fuego la víctima mortal y sus acompañantes, los uniformados siguieron disparando. “Como si no fuera poco después de herir a mi hermano y a otra chica, ellos siguieron disparando. El carro tenía al menos cinco impactos de bala”, dijo.



De la misma forma, el general Libreros fue enfático en decir que la Policía Nacional está prestando todo el apoyo a los entes investigativos para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se haga claridad sobre los hechos.

REDACCIÓN BOGOTÁ