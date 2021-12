Aunque las autoridades siguen investigando las causas del accidente que dejó dos personas fallecidas en el barrio San Isidro, de la localidad de Ciudad Bolívar, EL TIEMPO recopiló varios detalles sobre el caso.



(Además: ¿Qué explica los recientes accidentes de buses del SITP?).

(Siga leyendo: Estos son los fallecidos en el accidente del SITP en Ciudad Bolívar).

¿Cuáles son las hipótesis del caso?

Las primeras hipótesis indican que se trataría de un problema con los frenos del vehículo. De acuerdo con el testimonio de varios residentes del sector, esto fue lo primero que dijo el conductor del bus cuando salió del barranco.



“Todo es materia de investigación. Serán justamente esas averiguaciones y el dictamen técnico y pericial los que nos permitan determinar qué fue lo que causó el accidente”, dijo el coronel Héctor González, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

No sería el primer incidente con este bus

En un video revelado por Arriba Bogotá se evidenciaría que el bus que se accidentó en la madrugada de este miércoles ya habría presentado fallos mecánicos. En la grabación se escucha a un conductor del SITP señalando que los frenos no funcionan. "No carga el aire, tiene dos líneas y se queda ahí; no sirve el auxiliar del freno".



TransMilenio emitió un comunicado sobre este video señalando que ya se adelantan las investigaciones. "La novedad registrada en el video ocurrió la semana pasada. Una vez informada al concesionario, el vehículo entró a mantenimiento y esta fue corregida. Para el reintegro a operación del vehículo, este cumplía con todas las condiciones técnicas necesarias. Si dicho antecedente tuvo relación con el accidente presentado el día jueves, es motivo de investigación", señaló la empresa.



TransMilenio y Suma –operador a cargo de la ruta– habían informado que el bus que terminó en el barranco del barrio San Isidro hace parte de la flota que llegó a la localidad hace pocos meses y que contaba, según la empresa, “con tecnología de punta y condiciones técnicas requeridas para la operación”.

¿Quiénes son las víctimas?

Por ahora se sabe que 23 personas fueron valoradas, de las cuales 3 tenían lesiones graves. También se confirmó el fallecimiento de 2 personas: Omar Baldovino y Nelson Cabiche.



Sobre Omar Baldovino, de 28 años, EL TIEMPO pudo establecer que es oriundo de Maracaibo y padre de tres niños. Además, que reside en el sector de Tres Reyes, a pocas cuadras del lugar de los hechos.



Respecto a Nelson Cabiche, se sabe que tenía 50 años y que al igual que Baldovino, vivía a pocas cuadras del lugar en donde ocurrió el siniestro vial.



(Lea también: Grave accidente: bus del SITP cayó a precipicio y deja dos personas muertas).

¿Qué tan frecuentes son estos accidentes?

Según datos registrados por la Secretaría de Movilidad, entre enero y noviembre de 2021, en la ciudad se han presentado 3.380 incidentes de tránsito con presencia de buses SITP (Troncales, zonales y alimentadores): 49 con fatalidades y 1.096, con personas lesionadas.



En cuanto a los buses de SITP Zonal, entre enero y noviembre de 2021, se han registrado 2.919 incidentes –66 por semana– en los que han estado involucrados buses zonales. De ese total, en 35 hubo fallecidos; en 849, lesionados y en 2.035, daños materiales.

¿Cuáles son las acciones de mantenimiento para prevenir accidentes?

Este esquema de revisión contempla cuatro inspecciones: diario, frenos, eléctrica y periódica de mantenimiento. La primera de estas, que se realiza todos los días al inicio de la jornada en los patios, y que se hace de manera aleatoria, contempla la verificación visual de la carrocería, chasis, frenos, dirección, luces de servicio y llantas. “Adicionalmente, los operadores se encuentran en constante recapacitación. De esta forma se busca prevenir accidentes producto de errores humanos”, concluyó TransMilenio.



“Los contratos de concesión del SITP obligan a que los concesionarios realicen el mantenimiento de la flota vinculada, mediante la implementación de un esquema de gestión de mantenimiento para la inspección y atención de su parque automotor vinculado al Sistema, el cual se encuentra basado en recomendaciones de los fabricantes de los vehículos y en las condiciones propias de la operación del sistema”.

EL TIEMPO