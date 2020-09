Las nuevas reglas de juego de la reactivación económica en Bogotá

La alcaldesa Claudia López explicó este lunes los cambios y las nuevas medidas que regirán a partir de este 22 de septiembre en la ciudad. Esto tras los bajos índices de ocupación de camas de UCI, de contagios y de muertes por covid-19 en Bogotá.



La mandataria explicó que estas decisiones hacen parte de la ‘nueva realidad’ que tiene el objetivo de reactivar la economía cuidando la salud de los ciudadanos.

Advirtió, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, que el funcionamiento de esta etapa depende de la responsabilidad de las empresas y del cumplimiento de la ciudadanía. Y dijo que un rebrote de contagio es “inevitable” y que cuando se dé, el Distrito tomará las medidas necesarias para contenerlo.



(Le puede interesar: ¿Cómo funciona el uso del carro compartido para no tener pico y placa?)

Por ahora, la ciudad seguirá bajo el modelo de cupo epidemiológico para controlar la cantidad de personas que salen simultáneamente a las calles.



Sin embargo, habrá turnos de ingreso para los trabajadores, esto con el ánimo de controlar el aforo en el sistema de transporte público. López resaltó que las empresas deben procurar, en lo posible, que el personal utilice medios de transporte alternativos.



(Le recomendamos: La guía para protegerse en el transporte público)



Además, hubo nuevas aperturas. Iglesias, gimnasios, billares y cines podrán volver a operar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por las autoridades.



EL TIEMPO le explica cómo funcionará la ciudad a partir de este martes y cuáles son las restricciones que siguen vigentes. No olvide que es obligatorio el uso del tapabocas y el distanciamiento social.

Turnos para el comercio

Estos sectores tendrán horarios de ingreso, pero podrán laborar todos los días:



Comercio al por menor de bienes y servicios no esenciales tendrá que establecer turnos de ingreso después de las 10 de la mañana.



Sector de manufactura de bienes no esenciales tendrá el ingreso entre las 10 a. m. y las 5 a. m.



Construcción en zonas no residenciales. El turno de ingreso tendrá que ser después de las 10 a. m.



Construcción en zonas residenciales. Su horario de trabajo será de 10 a. m. a 7 p. m.



Establecimientos educativos tendrán presencialidad parcial, según lo determine la Secretaría de Educación.



(Puede leer: Académicos y políticos piden acelerar el regreso a las aulas)

Otras aperturas

El Distrito también autorizó la apertura de otros sectores. Los gimnasios en espacios cerrados podrán volver a operar. Los negocios de juegos de azar, los cines, los billares y las iglesias también podrán hacerlo.



En todos los casos tendrán que cumplir las medidas de bioseguridad y adecuar los espacios para que los clientes y visitantes guarden la distancia social y tengan áreas o zonas de desinfección; todo debe estar debidamente señalizado y serán monitoreados por las autoridades sanitarias de la ciudad.

Se acaba la restricción de 'pico y cédula'

La restricción de ‘pico y cédula’ que funcionaba para controlar el ingreso a establecimientos bancarios y comerciales quedará sin vigencia. Usted podrá ingresar cualquier día, pero tendrá que cumplir todas las medidas de bioseguridad en negocios, transporte y espacio público.

(Además: Estas son las excepciones del pico y placa, que regresa a Bogotá)

Zonas especiales para el comercio informal

Todas las zonas de aglomeración por comercio informal tendrán un manejo especial. El Distrito, a través del Ipes, será el encargado de controlar estos lugares, se harán cerramientos y tendrán aperturas por alternancia de horarios.

Consumo de bebidas alcohólicas

La venta de bebidas alcohólicas seguirá restringida en el horario de 9 de la noche a 10 de la mañana todos los días. Los únicos establecimientos autorizados para la venta son los restaurantes a cielo abierto, pero solo para acompañar los platos. El consumo se podrá hacer en espacios privados.

Lo que no está permitido

Todos los lugares que representen aglomeraciones y poca ventilación siguen sin permiso de funcionamiento. Bares, discotecas, sitios de baile y similares seguirán cerrados en esta fase de la ‘nueva realidad’.



Tampoco se permitirán, por ahora, conciertos y eventos masivos en lugares cerrados.

Siguen medidas de autocuidado

El Distrito enfatizó en que la pandemia no se ha terminado. Todas las medidas de autocuidado siguen vigentes. El uso de tapabocas es obligatorio, el distanciamiento social mínimo de un metro entre cada persona es vital y el lavado o desinfección permanente de manos y superficies ayuda a mitigar el riesgo de contagio.



(Además: Covid-19 deja 189 muertes más y 5.359 nuevos contagios en Colombia)

Se acaba el control de aforo en TransMilenio

El sistema de transporte público, que venía operando con un límite de aforo, podrá funcionar al 100 % de su capacidad. La norma que sigue aplicando es que dentro del sistema se deben cumplir todas las medidas de bioseguridad. El control de aforo se hará con la alternancia en los horarios de ingreso de cada actividad económica. Se controlarán las horas pico.

(Le recomendamos: Un choque y conductores en estado de ebriedad deja 'amor y amistad')

Así funcionarán los almacenes de cadena

Las grandes superficies, como los almacenes de cadena, no tendrán restricción horaria, siempre y cuando el 50 % de su oferta sean bienes esenciales. Si no cumplen con este porcentaje, solo podrán funcionar a partir de las 10 a. m. Y dentro de las instalaciones deben garantizar que todas las personas mantengan la distancia social.

Teletrabajo y trabajo en casa

Todas las empresas de la ciudad tendrán que priorizar estos mecanismos para el personal que no sea indispensable en el modelo presencial. En todos los casos deben tomar medidas especiales para los trabajadores que hayan sido diagnosticados con obesidad, hipertensión o diabetes, o los que sean mayores de sesenta años.

Alcaldía y las EPS acuerdan modelo de atención en salud

En el marco de la nueva fase de la pandemia, la Alcaldía y las EPS firmaron un convenio marco para lograr que el modelo de salud de Bogotá sea innovador, equitativo y eficiente.



Así, la atención para contener el virus del covid-19 funcionará bajo seis lineas estratégicas. La primera es ‘Detecto- aíslo-reporto’. Este es un esquema para los pacientes que presentan síntomas, ellos tendrán que aislarse voluntariamente y reportar su estado de salud a través de la línea 123, de CoronApp o de la EPS, para que el Distrito y las autoridades empiecen el seguimiento.



La segunda estrategia es la atención domiciliaria, que funcionará articuladamente con la línea 123 y el call center de las EPS.



También habrá gestión centralizada de UCI. El objetivo es lograr que todas las personas en la ciudad tengan acceso a servicios de salud de alta complejidad sin ninguna barrera.



El cuarto punto es la ‘Gestión integral a personas con condiciones crónicas’, que se hará a través de puntos de cuidado en toda la ciudad para mitigar el riesgo de complicaciones.



El marco contempla, además, intensificación y mejoramiento del servicio de salud materna y perinatal, y aumento de la cobertura para el servicio de vacunación.



Compensar, Sanitas, Famisanar, Nueva EPS, Aliansalud, SOS y Capital Salud fueron las empresas que firmaron el marco con el Distrito.



Si bien este modelo funcionará para seguir atendiendo la pandemia, la idea es que continúe operando para garantizar que la salud en la capital del país sea un derecho para todas y todos.



(Podría interesarle: Consejos para evitar el contagio de coronavirus en su oficina)

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO@BogotaET