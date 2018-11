Monserrate, más que tamal y chocolate / Opinión

Hace varios años que no subía a Monserrate. Desde pequeña lo hacía con mi familia a pie, escalón por escalón; hoy me entero de que son 1.034, los cuales le sacan el aire a cualquiera, excepto a los deportistas extremos que 2 o 3 veces por semana suben y llegan como si nada.

El santuario de Monserrate fue fundado a mediados del siglo XVII con un objetivo religioso, de congregaciones y peregrinaciones. Según Jorge Moreno, administrador del sendero: “En la actualidad, casi 7.000 personas suben por el sendero diariamente; los días santos, como el viernes, suben en promedio 70.000 personas”.

Creí que iba a subir por el funicular, el mismo que desde el 18 de agosto de 1929, día de su inauguración, puso a temblar a más de un cachaco. Pero ese día estaba en mantenimiento y, por los zapatos que llevaba, no tenía otra opción que subir en el teleférico al cerro de 3.152 metros de altitud. 20.000 pesos vale el tiquete de subida y bajada, de lunes a viernes, porque los domingos es más barato (12.000 pesos) debido a que sube el doble de personas al cerro.



Hacer la fila en la taquilla que abre sus puertas desde las 5:30 de la mañana fue relativamente fácil, a pesar de la cantidad de personas, entre ellas extranjeros que iban a ver la ciudad desde otro ángulo.



“Esos suizos son unos duros”, dijo don Édgar cuando empezamos a subir las escaleras para abordar la cabina en la que caben 35 personas de pie. Bien por ellos que hicieron el diseño de un tren halado que en 60 años no ha tenido ningún accidente. Subimos, y en 4 minutos, que me parecieron menos, llegamos arriba.



Al salir hay unos escalones en pendiente que me iban mostrando la cúpula de la iglesia. Ya no hay vendedores ambulantes ofreciendo dulces, rosarios, medallas del Señor Caído y demás recordatorios. Ahora, en la parte de atrás de la iglesia, hay un mercado artesanal, más de 20 puestos organizados en donde de manera amable y limpia usted consigue lo que quiera. Eso sí, hay que pedir rebaja.



Oí una voz que me llamaba, era don José Ayala, quien lleva más de 30 años trabajando allí. Teníamos una cita para hablar de los mitos urbanos que se han tejido a lo largo de los años. El más reconocido: el que con su novia sube a Monserrate no se casa. Se ríe y con un gran gesto dice: “¡Es mentira! Eso lo inventaron las tías para no quedarse solas y para que los muchachos no se quedaran solos con las señoritas de la casa en la montaña más alta de Bogotá”.



Segundo: que el Señor Caído es el señor de la salud. Me mira y me cuenta que la gente empezó a subir descalza cargando ladrillos en las manos para pedir por la salud propia o de un ser querido y dejaban en las naves de la iglesia las muletas, la silla de ruedas o todo aquello que recordaba la enfermedad. Es por esta creencia que “los primeros 9 domingos del año suben por el sendero entre 35.000 y 40.000 personas”, dice Jorge Moreno, administrador del sendero.



Tercero: más que mito, me cuenta que al principio esta iglesia hacía homenaje a las mujeres, a la Virgen de Monserrat; pero cuando se llevaron la imagen trajeron al Señor Caído y le agregaron la vocal e, quedando Monserrate.

La casa donde vive el maquinista del funicular es un castillo, con torre a bordo tal cual como en los cuentos o, mejor aún, un castillo colonial.



“Los restaurantes Santa Clara, San Isidro (conocido porque desde hace años a los señores les da por pedir matrimonio allí) y Monserrate Parrilla (donde se consigue almuerzo ejecutivo, a la carta, carne a la parrilla) van a ser parte del destino gastronómico, así como la zona T, G o cualquier otra letra que se inventen”, dice Andrés Herrera, gerente de Monserrate.



No podía dejar de mirar a Bogotá, cómo se ve de grande. Hasta me puse a tratar de ubicar mi casa, mi trabajo, los sitios conocidos… pero más interesante aún fue ver lo que a nivel de piso no se ve.



Prometo volver a la basílica santuario del Señor Caído de Monserrate que fue inaugurada en 1920, asistir a la eucaristía, quiero volver a tomar agua de panela con queso y almojábana, comprar una ruana para el frío. Descubrir que Monserrate es mucho más que ir a comer tamal con chocolate.



MARTA NORIEGA

​Periodista de Citytv