Qué se necesita para que el relleno Doña Juana aguante hasta el 2060

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció este lunes que el relleno sanitario de Doña Juana tendrá 37 años más de operación. La noticia es relevante porque mientras que muchos ambientalistas y comunidades aledañas consideran que se debería cerrar, ahora su vida útil se prorrogará hasta el 2060.

Según la Administración Distrital, la alternativa para disponer las 6.200 toneladas diarias que producen los bogotanos es el resultado de un estudio geotécnico realizado por Geocing S. A. S., en el que se señala que hay una zona que se podrá adecuar y utilizar para la disposición final.



La pregunta es: ¿qué se necesita para readecuar esa zona?



La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, advierte que no se tendrán que comprar predios en los barrios aledaños, para tranquilidad de las comunidades. Asimismo, que los recursos están garantizados con el nuevo esquema tarifario que fue aprobado el año pasado por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que prácticamente duplicó lo que se pagaba por disponer.



“En la zona se requiere la construcción de unos muros de contención con la misma arcilla, arenisca y piedra que tiene el relleno, en un borde de más o menos 25 hectáreas, y esto nos permitirá disponer residuos”, explicó la funcionaria, quien anunció que las obras arrancan en marzo y terminan a finales de 2019. También harán vías nuevas con las normas de la Agencia de Infraestructura (ANI).



Otro de los retos es mejorar y adecuar la planta de tratamiento de lixiviados (agua contaminada que sale de la basura), que hoy está al borde del colapso. Para esta obra, las inversiones serán superiores a los 80.000 millones de pesos. Y el otro componente es el reciclaje en casa. “Si queremos que el relleno tenga más vida útil y que lleguen menos residuos, es clave que los bogotanos reciclen en casa”.



Expertos consultados por EL TIEMPO dicen que sí es posible habilitar una nueva área dentro del mismo relleno y además, que no hay otro camino.



Alberto Uribe Jongbloed, docente y especialista en residuos, señala: “Sí es viable desde el punto de vista de ingeniería y hay que hacerlo bien. Hoy en día, desafortunadamente, no hay otra alternativa”, precisó.



Cárdenas Casas, por su parte, dijo: “Vamos a garantizar menos olores y menos vectores porque desde hace tres meses las coberturas las estamos haciendo con la misma arena del relleno, así estamos mitigando para que la comunidad no sea vea afectada”.



Doña Juana está ubicado en la localidad de Usme, es el depósito de residuos orgánicos que hasta hoy tenía una vida útil para disposición aprobada hasta el año 2022.

Los vainazos del alcalde

El anuncio de la ampliación de la vida útil de Doña Juana lo hizo el alcalde Peñalosa en medio de la presentación del informe de gestión del Plan de Desarrollo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1909 de 2018, estatuto que garantiza el derecho que tienen las fuerzas políticas de oposición e independientes a ejercer el control político.



Y precisamente fue allí, en medio de ese escenario político, donde aprovechó, de cara a sus críticos, para fustigar, a lo largo de su exposición, a la oposición y a los que él llamó poderosos que se oponen a algunas obras públicas en sectores exclusivos.



No dudó en poner como ejemplo lo que pasa en el parque Japón, ubicado en la calle 86A con carrera 11, en el norte de la ciudad, donde se propone construir una cancha sintética, instalar algunos juegos para los niños y tumbar seis árboles para reemplazarlos por 10 especies nativas. Vecinos de la zona no quieren la obra por considerar que son 3.000 millones de pesos mal invertidos. Además, insisten en que la tala es un arboricidio y que lo mejor sería invertir esos recursos en otras obras.



Esta bandera fue recogida por políticos de izquierda que salieron a apoyar a esos vecinos. Y ahí Peñalosa salió a cuestionar a estos líderes y dijo que no entendía bien a quién defienden.



“Lo que me parece casi cómico es que muchos de los llamados políticos de izquierda, que dicen que defienden a los más necesitados, terminan haciéndoles el juego a los poderosos que viven cerca del parque de Japón”, dijo el mandatario a los medios de comunicación a la salida de la rendición de cuentas.



A los poderosos también les mandó un mensaje: que terminan ayudando a candidatos que normalmente no los dejarían tranquilos, en una clara alusión a los sectores de izquierda.



Peñalosa dijo que una ciudad se construye para que los ciudadanos sean más felices, para que sea igualitaria, competitiva, en últimas, que sea de todos y para todos.

El Alcalde Mayor presentó el informe del Plan de Desarrollo de la ciudad este lunes 28 de enero. Foto: Alcaldía de Bogotá

Frases del alcalde

- “Los supuestos amigos de la igualdad acuden a defender los intereses de los poderosos, sin importarles la verdadera igualdad”.



- “Los vecinos del parque Japón no dicen que no quieren que vayan ciudadanos de menores ingresos, lo que dicen es que es una tragedia ecológica que se corten seis árboles. Los de Colsubsidio no dicen que no quieren a los vecinos de Lisboa, Santa Cecilia, Bilbao o Villa Cindy, lo que dicen es que el sendero elevado será una tragedia para el humedal”.



- “Sabíamos que íbamos a enfrentar este tipo de intereses, pero a diferencia de los que supuestamente defienden la igualdad, nosotros estamos dispuestos a dar las batallas y asumir los costos que sean necesarios para construir una Bogotá más incluyente”.



- “Como siempre, es bien cómico que algunos de los políticos que defienden la igualdad se volvieron defensores de grupos de ingresos altos, sin importarles que el TransMilenio por la 7.ª ahorre dos y más horas a sectores populares de Usaquén”.



- “La troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª pasa por el corazón de los sectores más ricos de Colombia y algunos de estos se estaban oponiendo”.

Los concejales opinan sobre la gestión de Peñalosa

Juan C. Flórez - Partido ASI

​

Me sorprendió que tres años después siga haciendo anuncios de lo que va a hacer y no de lo que se hizo. Eso me deja tremendamente preocupado. Las obras grandes no están contratadas. No están ni el metro, ni TransMilenio por la 7.ª ni el sendero por los cerros”.



​Nelson Cubides - Partido Conservador



“Si no se realiza el 70 por ciento de las obras, estaríamos perdiendo un hecho histórico y perdiendo miles de millones de pesos en recursos técnicos. Ese Plan de Desarrollo estaría siendo contratado este año y eso debería garantizar el futuro de los próximos cuatro años”.



LucÍa bastidas- Partido Alianza Verde



“El alcalde Peñalosa desmitificó tantas mentiras que ha dicho la oposición y mostró con resultados concretos que hay 2.600 obras, de las cuales el 50 por ciento se han entregado y otros frentes de obra están en licitación, en diseños y demás. Esto es una revolución para la ciudad”.



REDACCIÓN BOGOTÁ