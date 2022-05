A medida que pasan las horas, se conocen otras versiones sobre las circunstancias que rodean la muerte del ingeniero Camilo Restrepo, quien salió en la madrugada de la zona de bares de la avenida Primero de Mayo, estuvo ad portas de Urgencias de la Clínica de Occidente y, finalmente, murió atropellado en un siniestro vial en la avenida Boyacá con calle 8.



Aunque primeras versiones de los familiares hablan de que Restrepo habría sido drogado en medio de un robo; versiones de las autoridades apuntan a que el hombre estaba en aparente estado de alicoramiento.



(Le puede interesar: La historia del hombre que fue drogado en Bogotá y luego murió en accidente)

(Para seguir leyendo: Los antecedentes de los ladrones que robaron a abogados en Bogotá)

Lo cierto es que hay cuestionamientos frente al actuar de las autoridades luego de llevar a Restrepo a la Clínica de Occidente.



"Tengo profundo dolor y rabia, mucha rabia. Pawel Camilo Restrepo amaneció muerto en Medicina Legal. La policía lo dejó ir y no aseguró que lo atendieran en la clínica de occidente. No lo protegieron. Lo atropelló un carro en la Boyaca con 8. Murió instantáneamente ¡Qué dolor!", trinó el Concejal Diego Cancino.

Tengo profundo dolor y rabia, mucha rabia. Pawel Camilo Restrepo amaneció muerto en Medicina Legal. La policía lo dejó ir y no aseguró que lo atendieran en la clínica de occidente. No lo protegieron. Lo atropelló un carro en la Boyaca con 8. Murió instantáneamente ¡Qué dolor! — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) May 16, 2022

De acuerdo con declaraciones entregadas este lunes por el mayor Luis Acosta, Restrepo fue encontrado en la madrugada del viernes "en estado de indefensión, es trasladada en una camioneta a la Clínica de Occidente donde la persona se torna agresiva con el cuadrante y con el vigilante. Fue dejado en este lugar hasta que se calmara y el vigilante lo ingresara al centro médico"



El Mayo Acosta añadió en su relato que "el señor manifiesta a los Policías que no quiere ingresar a ser atendido y que se quiere ir para su casa. Por su estado de ebriedad, y por su agresividad lo dejan sentado".



Añadió que ya se pasaron los informes "para que la unidad de disciplina investigue si hubo o no una negligencia de los policías".



Este lunes, además, se conoció el reporte en audio de un subintendente del cuadrante 63 de Plaza de las Américas en el que se describe el paso a paso del procedimiento"Sobre la avenida Primero de Mayo debajo del puente metálico encontramos a una persona sentada en aparente estado de embriaguez a la cual abordamos, le solicitamos su identificación y manifiesta no tener documentos. Se levanta por sus propios medios, yo solicito un vehículo a la Clínica de Occidente para que sea observado. Él se sube (...) al llegar al centro médico nos ubicamos frente a urgencias y le indicamos que por favor se baje para que vea al personal médico. No se ve herido ni golpeado.



(...)



Esta persona se niega a ingresar, se le insiste varias veces y afirma sentirse bien, que él se dirige hacia su casa, informa que va a tomar un vehículo. Con el compañero de patrulla le insistimos en varias ocasiones que ingrese a la clínica, pero él se torna un poco agresivo y manifiesta que no ingresa. Tomamos la decisión de retirarnos del sito y regresarnos a nuestro cuadrante"

(Además: Envían a la cárcel a sacerdote que habría abusado de monaguillo en Soacha)

A las 4:15 a.m. del viernes, la Secretaría de Movilidad reporta:



"Se presenta siniestro con fatalidad entre tres automóviles y peatón (fallecido). Se asigna unidad de tránsito y se informa a criminalística. Fuente: NUSE. Localidad de Kennedy"



Solo hasta este domingo se supo que ese peatón fallecido era Camilo Restrepo

EL TIEMPO