¡Pilas! Estas son las recomendaciones que debe seguir si visita los senderos en Bogotá

La ciudadanía bogotana recibió el llamado de la Empresa de Acueducto de Bogotá, con el cual invita a visitar, preservar y cuidar los senderos de la ciudad.



De esta forma, todos pueden aportar para proteger los espacios naturales, siguiendo las recomendaciones dadas por la institución para que los visitantes contribuyan al mantenimiento de estos maravillosos espacios urbanos, y así prevalecer su tiempo de vida.



Para acceder a cualquiera de los senderos es necesario completar el registro mediante la aplicación 'Caminos de los Cerros Orientales' o visitando el sitio web https://caminos.eaab.gov.co/. Una vez dentro, elija la ubicación que le interese, llene los datos requeridos y haga clic en la opción 'Reserva aquí' para formalizar su participación.



Es importante considerar posibles cierres y ajustes de horarios en los senderos debido a labores de mantenimiento. Asegúrese de verificar la información previa a su registro antes de visitar las reservas naturales.

Sendero Santa Ana- La Aguadora. Foto: EAAB

Siga estas recomendaciones:

1. Evite tomar rutas no autorizadas.



2. No lleve botellas de vidrio y menos los deje en la montaña, cuide sus objetos personales.



3. Sí evidencia alguna emergencia comuníquese de inmediato con la línea 123 y repórtela.



4. No realice fogatas y/o quemas de residuos.



5. No fume ni arroje colillas de cigarrillos.





REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

DANIELA GUTIÉRREZ MUNAR

