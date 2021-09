Las exigencias de los recicladores a la Superservicios

Asociaciones de reciclaje y recicladores de oficio de toda la ciudad completan dos días apostados frente a la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos en la carrera 18 con calle 84, lugar en el que exigen la derogación de varios artículos presentes en la resolución 46075, expedida el 19 de octubre de 2020 por la entidad.

Entre los puntos que piden negociar los recolectores se encuentran los relacionados con el mecanismo de reversión, principal punto de discordia entre ambas partes, y con los pagos que no han recibido de los consorcios privados y que, según algunos trabajadores, no perciben desde hace 4 meses.



Por su parte, la superintendente Natasha Avendaño García sostiene que con este documento la entidad busca proteger a los usuarios “evitando el cobro indebido en el servicio de aseo. Esto mediante el aplazamiento en los reportes que indican el número de toneladas de material recogido por los recicladores en el Sistema Único de Información, hasta que se no compruebe que dichos residuos cumplen con las normas de aprovechamiento”.



Los recicladores son los encargados de llevar el material de aprovechamiento a las asociaciones y colectivos de reciclaje, los cuales reportan los kilos entregados por los trabajadores en la plataforma del Sistema Único de Información o SUI a través de facturas electrónicas. Posteriormente, los operadores privados realizan los cobros a los usuarios por concepto del servicio de aseo. Estás empresas también son las encargadas de pagar a los organizaciones a través de una fiducia, previa verificación y autorización por parte de la Superintendencia.

Lo que se está negociando

La negociaciones de las exigencias de las asociaciones comenzaron ayer sobre las dos de la tarde. En la reunión estuvieron presentes 19 líderes de los recicladores, la Superintendente Avendaño, funcionarios de la Alcaldía, de Uaesp, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo como garantes.



El primer punto en la agenda es el relacionado con el abono de los pagos retenidos por la entidad. Las organizaciones exigen que la Superintendencia garantice que los recicladores puedan cobrar las toneladas reportadas previamente en el sistema. Sobre este punto, desde la entidad sostienen que “las organizaciones han venido recibiendo esta tarifa, pues son ellos las encargados de trasladar esos recursos a sus proveedores. La Superintendencia ha recibido reiteradas denuncias acerca del no traslado de estos recursos a los recolectores”.



En segundo lugar, los recicladores solicitan que se cree un sistema de compensación para las toneladas que se han reversado por no cumplir con los requisitos de aprovechamiento de la entidad. “Esperamos que la entidad analice bien todas las aclaraciones que hemos realizado sobre los residuos que entregamos. La superintendente afirma que únicamente nos reversan chatarra, pero dentro de las devoluciones también han incluido cartón, plástico, vidrios y otras familias de materiales por supuestamente exceder el límite máximo de aprovechamiento por organización”, señaló Jonathan Pérez, líder del plantón y representante de CicloAlternativo.



Los recicladores han realizado ollas comunitarias frente a la sede de la Superintendencia. Foto: Mauricio Moreno

Sin embargo, Avendaño sostiene que gracias a esta medida la entidad ha logrado reversar 68.000 toneladas de material que no cumple con los requisitos de aprovechamiento, equivalentes a cerca de $10.000 millones que los operadores privados no pagaron a la fiduciaria que genera los giros a las asociaciones de reciclaje, y que no se cobraron a los usuarios.



En tercer lugar exigen que se les reconozca la trazabilidad de los residuos aprovechables que los recicladores reportan en el SUI. "Nosotros reportamos el material, la cantidad y la micro-ruta y macro-ruta, no entendemos porque nos piden información adicional", afirmó el representante de CicloAlternativo.



Ante esta inquietud, la funcionaria señaló que durante los procesos de validación de los residuos se encontraron varias irregularidades. "Evidenciamos ausencia de la prestación del servicio público de aprovechamiento, reporte de materiales ficticios o de otros municipios y reportes que provienen de industrias", afirmó.

El cuarto aspecto que piden analizar tiene que ver con los materiales aceptados como aprovechamiento. Los recicladores argumentan que residuos como la chatarra si son reutilizables. Además, sostienen que su trabajo va más allá del aprovechamiento. "No solo reciclamos para que el material sea reutilizado, también lo hacemos para que muchos elementos que no son desechos, no terminen en el botadero, entre ellos la madera o el metal", señala Jesús Antonio Forero, reciclador de oficio desde hace 18 años.



Por último, exigen que la Superintendencia reconozca la falta de un mecanismo para identificar la duplicidad de recicladores. Según las cooperativas de reciclaje la Superintendencia los están obligando a reportar si existen recolectores que llevan sus residuos en uno o más puntos de entrega. "No es justo que nos pongan a nosotros, como organizaciones, a consultar con otras asociaciones si alguna persona ya reportó su material en su sede o no", concluye Pérez.

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET